Prešov je bližšie k návratu domov. Bude mať aj ihrisko ako na Pasienkoch

Keďže na novom štadióne to ešte tak skoro nebude – v súčasnosti beží opätovne vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby – najreálnejšou možnosťou je rekonštrukcia Jazdeckého areálu.

„V tomto areáli fungujú mládežnícke tímy mestského futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov – teda naše nádejné športové talenty. Priestor by mal perspektívne vyhovovať nielen futbalovej akadémii, ale aj vyššej seniorskej súťaži,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Takto by mal vyzerať štadión v Jazdeckom areáli v Prešove (vizualizácia). (Autor: Ing. arch. Ján Krasnay)

Majú aj ďalšie zdroje

„Som veľmi rád. Je to výrazná suma, ktorá nám pomôže vrátiť Tatran čo najskôr späť do Prešova. To je teraz, spolu s vybudovaním infraštruktúry pre mládež, náš hlavný cieľ. V Ličartovciach sme spokojní, ale doma je doma,“ zareagoval na zisk dotácie zo strany PSK predseda predstavenstva 1. FC Tatran Prešov Ľuboš Micheľ.