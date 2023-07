Weiss márne krotil premotivovaných, teraz burcuje do boja o milióny

„Od prvej minúty tam boli zákroky, ktoré mohol pískať. Na môj vkus to púšťal až priveľmi, potom to vyústilo do agresívnej hry. Niektoré súboje boli prehnané,“ sťažoval sa po zápase.

Hostia voľnejší meter využívali. V závere polčasu po tvrdom súboji priľahol ležiaceho Juraja Kucku francúzsky hráč Négo Ekofo a so vstávaním si dával načas.

Kucka reagoval skratovo a súpera, ležiaceho takmer na jeho tvári, pohrýzol. Ekofo otlačky zubov slovenského reprezentanta ukazoval všetkým navôkol.

Weiss si ako správny kapitán svojho spoluhráča zastal, aj keď bol od situácie ďalej. „Videl som len, ako ho tam ten hráč skoro zvalcoval,“ vravel.

„V tých emóciách a v sekunde, keď na vás leží hráč, sa to niekedy stáva. Patrí to k futbalu, nie je to prvýkrát. Nechcem kritizovať rozhodcu, ale keď to od začiatku púšťa, nemôže sa čudovať, že sa dejú takéto veci,“ doplnil Weiss mladší.