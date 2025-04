Manchester United chce natiahnuť sériu bez prehry, Bilbao prejsť cez Rangers

Athletic Bilbao plánuje urobiť ďalší krok k vysnívanému finále na domácom ihrisku, no musí zdolať Glasgow Rangers. Vo štvrtok od 21.00 h sú na programe aj ďalšie dve stretnutia tejto fázy Lazio Rím - FK Bodö/Glimt a Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur.

„Červení diabli“ remizovali v prvom stretnutí štvťfinále na pôde francúzskeho Lyonu 2:2, no v odvete na Old Trafford chcú potešiť svojich fanúšikov postupom medzi najlepšiu štvorku.

Manchester je jediným mužstvom v tejto sezóne EL bez prehry, keď šesťkrát vyhral a päťkrát remizoval. „Červení diabli“ chcú odčiniť nedeľňajšiu prehru s Newcastlom (1:4). Otázna je účasť brankára Andreho Onanu, ktorý sa v ligovom stretnutí nedostal na zápasovú súpisku. Lyon síce United ešte nezdolal, no vo štvrtok sa to pokúsi zmeniť.

„Vyrovnanie Lyonu prišlo v najhoršom možnom čase. Výsledok 2:1 z pôdy súpera by bol dobrý. Teraz musíme vyhrať doma. Oni majú dobrý tím s kvalitným útočníkom a my musíme byť pripravení na všetko,“ uviedol Leny Yoro, obranca United.

Hráči United boli blízko k triumfu, no na gól Joshuu Zirkzeeho odpovedal v nadstavenom čase Rayan Cherki.

Bilbao z Glasgowa odišlo s výsledkom 0:0, aj keď domáci hrali od 13. minúty bez vylúčeného obrancu Robina Pröppera. Španielske mužstvo napriek aktivite nedokázalo skórovať. Krídelník Alejandro Berenguer to mohol zmeniť v závere, ale brankár Liam Kelly zneškodnil jeho penaltu.

„Taký je futbal, ale kľúčové je, že sme mali šance,“ zdôraznil Ernesto Valverde, tréner Bilbaa. Obranca Daniel Vivian dodal: „Nedokázali sme skórovať, ale vieme, že na San Mamés to môžeme zmeniť.“ Baskovia v piatich domácich zápasoch v tomto súťažnom ročníku dokázali streliť celkovo 12 gólov, pričom inkasovali len dvakrát.

Rangers v tejto sezóne uspeli na pôde Malmö, Nice a Fenerbahce. Chceli by na to nadviazať aj triumfom v Bilbau. „Vieme, že sú dobrí. Ale aj my máme kvalitný tím. Verím, že v jedenástich uspejeme a postúpime ďalej,“ zdôraznil stredopoliar Nicolas Raskin pre oficiálnu stránku glasgowského klubu.

Prvý duel nespoznal víťaza ani v konfrontácii Eintrachtu s Tottenhamom. Frankfurt viedol v Londýne zásluhou Huga Ekitikeho, no na konečných 1:1 upravil ešte v prvom polčase Pedro Porro. „Vždy nám pomáhajú k lepším výkonom. Teraz im to musíme vrátiť. Máme najlepších fanúšikov,“ uviedol Ekitike, ktorý verí, že doma aj s podporou v hľadisku postúpia do semifinále.

Hráči Spurs mohli ísť do odvety s náskokom, no viackrát trafili konštrukciu brány. „V inom zápase by sme dosiahli víťazstvo,“ povedal Ange Postecoglou, kouč Tottenhamu. Kormidelník vidí šance tímu v Nemecku pozitívne: „Ak zopakujeme tento výkon, môžeme uspieť. Verím, že lepšie zvládneme kľúčové momenty.“