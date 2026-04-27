Sedemnásobný šampión v snookeri šokujúco vypadol na domácich MS. Zdolal ho ďalší ikonický hráč

Ronnie O'Sullivan a John Higgins.
Ronnie O'Sullivan a John Higgins. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|27. apr 2026 o 19:52
Škót predviedol jeden z najväčších obratov svojej kariéry.

Sedemnásobný šampión Ronnie O'Sullivan vypadol na domácich MS v snookeri v Sheffielde už v osemfinále.

Nad jeho sily bol po dramatickom priebehu ďalší ikonický hráč tohto športu John Higgins. Škót predviedol jeden z najväčších obratov svojej kariéry a otočil skóre na 13:12 vo svoj prospech.

Higgins prehrával už 3:8 i 4:9, ale potom dokázal získať šesť framov v rade a preklopiť „klasický“ súboj dvoch päťdesiatnikov na svoju stranu. O'Sullivanovi sa síce ešte podarilo vyrovnať na 12:12, ale z postupu sa napokon tešil jeho rival.

VIDEO: Záver zápasu O'Sullivan a Higgins

Higgins má v kariére na konte štyri tituly majstra sveta a vo štvrťfinále sa stretne s víťazom duelu medzi Neilom Robertsonom a Chrisom Wakelinom.

    Ronnie O'Sullivan a John Higgins.
    Ronnie O'Sullivan a John Higgins.
    Sedemnásobný šampión v snookeri šokujúco vypadol na domácich MS. Zdolal ho ďalší ikonický hráč
    dnes 19:52
