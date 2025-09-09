VIDEO: Gól strelili obaja brankári. Na Slovensku sa zrodil extrémny výsledok

ŠROBÁROVÁ. V amatérskom futbale sa stáva, že mužstvo pre pracovné či iné povinnosti výsledkovo vybuchne.
Extrémny výsledok sa zrodil v zápase siedmej ligy ObFZ Komárno FK Šrobárová - FC Dedina Mládeže. Domáci vyhrali vysoko 13:1.
„Hostia mali dlhé roky prestávku a teraz sa dávajú dokopy. Zatiaľ nie sú tak fyzicky pripravení, a tak na našich chlapcov nestačili,“ pre Sportnet povedal štatutár FK Šrobárová Ondrej Lovás.
Gól brankára a brankára
Domáci od úvodu nastúpili aktívne a zdecimovanému súperovi strieľali gól za gólom. Už do prestávky vyhrávali vysoko 6:0.
„Bol to jednoznačný zápas, v ktorom výsledok hovorí za všetko. My sme si stretnutie užívali a bolo plne v našej réžii. Hostia sa snažili, ale tento raz nemali nárok,“ dodal.
V 49. minúte sa Šrobárovej naskytla výhoda pokutového kopu. Ten premenil brankár Marián Maťašovský a zvýšil už na 8:0.
„Premenil ho s prehľadom. Chalani sa dohodli, že za rozhodnutého stavu si môže ísť kopnúť brankár a Marián rozhodne nesklamal,“ uviedol Lovás.
VIDEO: Gól prvého brankára
Kolegovi sa oplatil
Za pár minút sa naskytla výhoda penalty aj hosťom. Loptu na biely bod si postavil takisto brankár Roman Vizvári, ktorý znížil stav na 8:1.
„Neviem, či sa chcel kolegovi oplatiť. Obaja brankári tak v zápase strelili gól,“ pousmial sa.
Šrobárová patrí roky medzi popredné tímy v ObFZ Komárno. Dvakrát sa stala majstrom okresu, o titul hrala aj minulý rok.
„Mohli sme byť víťazmi, ale v podstate sme si to pokazili sami. Taký je však futbal,“ hodnotil.
VIDEO: Gól druhého brankára
Odišli im hráči
V aktuálnej sezóne je Šrobárová s deviatimi bodmi za tri výhry a dve prehry na šiestom mieste tabuľky.
„Žiaľ, odišli nám traja kľúčoví hráči, takže v tomto ročníku sa chceme hlavne stabilizovať. Verím však, že do toho šiesteho miesta skončíme,“ dúfa.
V minulosti uvažovali aj nad postupom do vyššej súťaže, no pre nedostatok financií si také ciele aktuálne nedávajú.
„Žiaľ, finančne nám to nevychádza. Obec nemá také možnosti ako kedysi a bez sponzorov sa futbal robí ťažko,“ povzdychol si.
Kedysi hrali pre zábavu
Dlhoročného funkcionára mrzí, že amatérski hráči si v súčasnosti za futbal pýtajú peniaze.„Dnes je iná doba, iný svet. Chlapec ešte ani nekopol do lopty a už sa pýta, koľko dostane.
Je to smutné, ale je to tak. Kedysi sme hrali futbal pre zábavu, ale dnes je to postavené na hlavu. Ak sa nezmenia pomery, amatérsky futbal bude na tom horšie a horšie,“ uzavrel štatutár FK Šrobárová Ondrej Lovás.