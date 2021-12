Prekonal rekord Fortuna ligy. Grécky a slovenský šampión chytá stále

Mal 43 rokov a 280 dní. Práve vtedy sa stal najstarším hráčom, ktorý zasiahol do stretnutia v najvyššej slovenskej lige v ére samostatnosti.

Nie je to ako v prvej, ale solídnu. Odohrali sme veľa zaujímavých zápasov, ktoré mali veľmi dobrý náboj. Derby stretnutia sú vždy vybičované, na dedinských štadiónoch si človek vypočuje všeličo (smiech).

Stále ma to baví. V rodnej dedinke sme partia kamarátov, s ktorými rád trávim voľný čas. Futbal na tejto úrovni je celkovo o priateľstvách. I keď treba povedať, že máme v kabíne aj kvalitu.

Máte 47 rokov, no stále sa hádžete o zem a nastupujete v súťažných zápasoch. Prečo?

Po vojne som hral v Partizánskom tretiu ligu, ale futbal tam začal upadať. Odišiel som preto do Kalnej nad Hronom, ktorá prežívala najlepšiu éru.

Pamätám si, že prvému tlaku som odolal, chcel som byť doma. Nakoniec som však prestúpil a chytal som v prvej lige dorastu. Bol to skok, ale ja som bol pripravený, pretože som už mal niečo za sebou.

Z Veľkých Uheriec ste vstúpili do veľkého futbalu?

Ako sa vždy hovorilo, každá dedina musí mať kostol, krčmu a futbalový klub. My máme navyše také šťastie, že krčma je rovno na štadióne (smiech). Nedeľa bez futbalu nie je nedeľa.

Je to môj domov, ako päťročný som tu spravil prvé futbalové kroky. K futbalu ma priviedol otec, ktorý hrával a neskôr robil funkcionára. Vo Veľkých Uherciach je každý zápas veľký sviatok. Je to časť kultúry.

Najbližšie k nám sú Zemianske Kostoľany, ale tam to nie je až tak vyhrotené. Skôr s Uhrovcom alebo Chynoranmi, ktoré k nám postúpili. Hráči sa vedia podpichovať a my sme pre každého korisť, keďže sme na prvom mieste (smiech).

Mal som vyššie méty. Skončila mi zmluva, preto som sa rozhodol vyskúšať niečo nové. Bola to najvyššia česká súťaž a mali sme výborné podmienky.

Po troch sezónach ste sa z Dubnice sťahovali do českého Slovácka. Prečo?

Pre mňa to bola veľká odmena za poctivú prácu, ku ktorej ma viedli rodičia. Šport mi vštepovali odmalička, za čo som im dodnes vďačný. Nebol som drevený, ale na druhej strane ani veľký talent. Môj úspech bol výsledkom tvrdej práce.

Áno. V reprezentácii je dnes viac chlapcov z dediny ako z mesta. To bolo však dávno.

Do Grécka som otvorili dvere ďalším slovenským brankárom ako Miroslav König, Marián Kelemen či Tomáš Belic.

Bol to môj životný prestup, obrovská šanca. Tréner brankárov z Kalamarie odišiel do Olympiakosu a zobral si ma so sebou. Bral som to ako veľký úspech, pretože nie každému sa podarí hrať vo veľkoklube.

Po troch rokoch v Apollone Kalamarias ste prestúpili do slávneho Olympiakosu Pireus. Ako ste to vnímali?

Pamätné sú stretnutia na veľkých štadiónoch PAOK Solún či AEK Atény, kde bola vždy elektrizujúca atmosféra. Ľudia tam sú fanatici do futbalu.

S manželkou sme vraveli, že sa do Grécka nikdy nevrátime. A teraz tam chodíme každý rok. Vždy sa na tom dobre zabavíme (smiech).

V prvých zápasoch som bol na lavičke, ale keď som dostal šancu, chytil som sa jej. Tri roky som do brány nikoho nepustil a odchytal som celkovo 81 zápasov.

Zo začiatku som nebol v priazni okolia. Boli chvíle, keď som mal všetkého plné zuby. Chceli sme ísť s manželkou domov, no vydržali sme. A všetko sa na dobré obrátilo.

Bolo to divné, nemal som istotou ničoho. Nakoniec ma však zobrali a strávil som v Grécku päť rokov.

V Slovácku ma už nechceli, preto som doma čakal na telefonát. S klubom Apollon Kalamarias sme odišli na sústredenie do Bulharska, kde som odchytal niekoľko zápasov. Bolo to však celé zamotané, po príprave som mal ísť domov a opäť čakať, či ma zoberú.

Vychádzali sme spolu ako kolegovia a zároveň rivali. Bol to klasický pracovný vzťah, extra kamaráti sme neboli. Asi preto, že on bol reprezentant svojej krajiny a ja chlapec z malého Slovenska. Nemali sme však medzi sebou problémy.

Antonios je najkomplexnejší brankár, akého som kedy videl. Je to veľká osobnosť, ktorá priviedla Grékov k prekvapivému triumfu v roku 2004.

Do konca jesene som hrával za Dunajskú Stredu, kde trénoval Mikuláš Radványi. V tom čase tam bol problém s financiami, ale ponuku som prijal, keďže Dunajská Streda je futbalové mesto.

Rozmyslel som si to kvôli otcovi, ktorý bol vážne chorý.

Dcéra išla do školy a chcel som jej byť nablízku. Trénoval som preto so Zlatými Moravcami, ktoré mi vždy vyhoveli.

Chytal som v kvalifikácii Ligy majstrov, odohral som niekoľko ligových zápasov, keď sa zranil. Vždy som mal veľký zážitok, preto to beriem ako úspech.

Z pozície jednotky ste ho nevytlačili. Mrzelo vás to?

To ste sa len tak zobrali a odišli?

Dobrá klíma však nevládla ani tam, preto som v zime sadol do lietadla a odletel na Malorku, kde mal sústredenie Slovan Bratislava. Odohral som zaň niekoľko prípravných zápasov a tréner Vladimír Weiss mi povedal, aby som zostal.

V klube však po vypadnutí nastali isté problémy, a tak som sa opäť sťahoval do Dunajskej Stredy.

V Slovane sme vyhrali vtedy, keď klub pôsobil na Pasienkoch, takže to bolo komorné. V tých časoch na nás nechodilo veľa ľudí.

V Grécku to bolo veľkolepé. Trofej nám odovzdávali slávnostne priamo na štadióne, kde predstavovali každého jedného hráča. Hrali sme exhibičný zápas domáci proti legionárom.

Po vypršaní zmluvy ste posilnili práve Ružomberok, kde ste zdvihli nad hlavu víťazný pohár. Ťahalo vás to pod Čebrať?

Mal som už svoj vek, takže to bola ideálna voľba. Dohodli sme sa, že odchytám pol roka a tak aj bolo.

Neskôr som sa vrátil do Dubnice, kde som rozviazal kontrakt. Bol tam problém zo strany klubu.

Aký?

Neplatil nám. Ale to už je zbytočné rozoberať a lamentovať nad tým.

Štyri krásne roky som potom strávil vo ViOne Zlaté Moravce, kde fungovalo všetko ako má. ViOn by mal dostať medailu za to, aké podmienky vytvára hráčom. Je to rodinný klub.

Vo veku 43 rokov a 280 dní ste sa stali najstarším hráčom, ktorý nastúpil do súťažného zápasu najvyššej slovenskej súťaže v ére samostatnosti. Bolo to v stretnutí proti Senici. Ako ste to vnímali?

Ani som to netušil. Štatistky nechávam na novinárov (smiech).