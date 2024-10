Súťaž, v ktorej môže vyhrať každý s každým. O prekvapenie sa teraz postaral tím z Oravy

Boli to prvé straty bodov pre Spišskú od príchodu Miloša Lačného, ktorý predtým v každom svojom zápase skóroval.

„Domáci dávali všetky vysoké lopty práve na Lačného a bolo to od nich trochu statické. To sme využili, uskákali ho a nedostal sa do šance. Domáci mali jednu príležitosť a my tiež,“ zhodnotil zápas Ivan Rusnák.