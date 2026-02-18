Explózia v Trnave. Bývalý hráč zrazil Slovan a štýlovo to oslávil, Weiss utešoval

Hráči FC Spartak Trnava po záverečnom hvizde explodovali radosťou. V jednom rade stáli pred tribúnou so svojimi fanúšikmi, kričali a oslavovali postup.
O kúsok vpredu stál muž so šálom v klubových farbách na krku – hrdina večera Erik Sabo, ktorý premenil rozhodujúcu penaltu.
Trnava vyradila ŠK Slovan Bratislava a postúpila do štvrťfinále Slovnaft Cup. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v jedenástkovom rozstrele vyhrali domáci 5:3. Zápas v aréne Antona Malatinského sledovalo viac ako 8-tisíc divákov.
Opäť mali pevnejšie nervy Trnavčania – všetky svoje pokusy premenili. Ako jediný zaváhal v štvrtej sérii Tigran Barseghjan, ktorého strelu zastavila žrď.
Sabo v piatej sérii spečatil postup Spartaka.
Pre Saba to bol mimoriadne emotívny moment. V úvode februára mu zomrela mama.
Opäť zlyhal Tigran
Slovan tak ani piatykrát po sebe nezíska Slovenský pohár, pričom Trnava ho v tomto období (2022 - 2026) zastavila už štvrtýkrát.
Vlani ho vyradila v semifinále – tiež po penaltovom rozstrele. Aj vtedy rozhodol Sabo a krátko predtým zlyhal z bieleho bodu Barseghjan.
„Zase sme ich zdolali v pohári. Prvý polčas sa mal skončiť 3:0, mohli sme to uzavrieť. Je to fantastické. Je to krásne a oni sú smutní. Slovanisti dlho čakajú na túto trofej, ešte musia čakať aspoň rok,“ opisoval pre RTVS kapitán Trnavy Martin Mikovič.
V prvom polčase mali navrch Trnavčania Kudlička si vypracoval tri veľké šance, pri jednej z nich trafil brvno. Konštrukciu bránky orazil aj Idjessi Metsoko. Slovan odohral žalostný prvý polčas, keď neukázal nič. V druhom sa zlepšil, ale celkovo herne skôr sklamal.
VIDEO: Michal Ďuriš
Metsoko proti minulosti
Spartak udrel v 59. minúte – po centri Paura z pravej strany hlavičkoval zblízka do siete Metsoko. Slovan vyrovnal v 85. minúte, keď sa po sérii prihrávok v šestnástke dostal k lopte Mykola Kucharevyč a hlavou ju poslal do brány.
Práve Metsoko bol ďalším hrdinom Trnavy. Gól oslávil vo veľkom štýle – spravil dve saltá. Mikovič ho následne objal a ukázal na jeho hlavu.
Metsoko ešte vlani pôsobil v drese Slovana (na hosťovaní), kde však nepresvedčil. Keďže slovenský majster si naňho neuplatnil opciu, vrátil sa do Plzne. Trnava ho vzápätí získala na hosťovanie s veľkými plánmi.
V drese Spartaka strelil Metsoko už štvrtý gól, pričom odohral iba sedem súťažných zápasov.
Ako Panenka
V Trnave to pritom nemal jednoduché – dlho bol na okraji zostavy a nesadol si s bývalým trénerom Michalom Ščasným. Prvý zápas za Spartak odohral až koncom novembra.
Metsoko zaujal aj v penaltovom rozstrele, keď kopol penaltu ako Panenka. A bol úspešný.
Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. po zápase utešoval nešťastného Barseghjana a objímal ho.
„Bez Tigrana by tento klub veľa úspechov nemal. Viem, aký je to človek a aký je to fantastický futbalista. Dnes po zranení odohral celý zápas a zobral na seba zodpovednosť – išiel kopať penaltu, chcel to otočiť. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale taký je futbal," chránil ho kapitán.
VIDEO: Antonio Muňoz
Trnavu čaká Podbrezová
"Tigran je silná osobnosť a verím, že tak, ako to dokázal v minulosti spolu s fanúšikmi otočiť, dokáže to znova," dodal Weiss.
"Pohár sme chceli vyhrať, hovoril som to už na začiatku sezóny – najmä kvôli našim ľuďom a fanúšikom. Opäť sa to nepodarilo, možno je to aj o nešťastí.
Pred nami je však dvanásť dôležitých ligových zápasov. Musíme vyhrať ligu. Nebude to ľahké, ale teraz sa musí ukázať sila kolektívu, kabíny a celého Slovana,“ povedal Weiss.
Vo štvrťfinále čaká Spartak duel na ihrisku Podbrezovej. Trnavská pohárová rozprávka pokračuje – a Slovan si na trofej musí opäť počkať.