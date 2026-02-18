Explózia v Trnave. Bývalý hráč zrazil Slovan a štýlovo to oslávil, Weiss utešoval

Na snímke radosť hráča Trnavy Idjessiho Metsoka po postupe.
Fotogaléria (39)
Na snímke radosť hráča Trnavy Idjessiho Metsoka po postupe. (Autor: TASR)
Pavol Spál|18. feb 2026 o 22:15
ShareTweet1

Slovan opäť zlyhal v pohári.

Hráči FC Spartak Trnava po záverečnom hvizde explodovali radosťou. V jednom rade stáli pred tribúnou so svojimi fanúšikmi, kričali a oslavovali postup.

O kúsok vpredu stál muž so šálom v klubových farbách na krku – hrdina večera Erik Sabo, ktorý premenil rozhodujúcu penaltu.

Trnava vyradila ŠK Slovan Bratislava a postúpila do štvrťfinále Slovnaft Cup. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v jedenástkovom rozstrele vyhrali domáci 5:3. Zápas v aréne Antona Malatinského sledovalo viac ako 8-tisíc divákov.

Opäť mali pevnejšie nervy Trnavčania – všetky svoje pokusy premenili. Ako jediný zaváhal v štvrtej sérii Tigran Barseghjan, ktorého strelu zastavila žrď.

Sabo v piatej sérii spečatil postup Spartaka.

Pre Saba to bol mimoriadne emotívny moment. V úvode februára mu zomrela mama.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (osemfinále Slovnaft Cupu)
Na snímke hráč Slovana Bratislava Guram Kashia (4) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft Cup
Na snímke hráč Spartaku Trnava Idjessi Yethro Metsoko (93) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft Cup
Na snímke hráč Slovana Bratislava Kenan Bajrić (12) a hráč Spartaku Trnava Timotej Kudlička (19) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft Cup
Na snímke hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft Cup
39 fotografií
Na snímke hráč Slovana Bratislava Sandro Plinio Rosa Da Cruz (57) strieľa na bránku Trnavy počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Jakub Paur (17) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke choreo trnavských ULTRAS počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Timotej Kudlička (19) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Cesar Rodolfo Blackman Camarena (28) a hráč Spartaku Trnava Kristián Koštrna (24) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Cesar Rodolfo Blackman Camarena (28) a hráč Spartaku Trnava Idjessi Yethro Metsoko (93) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hlavný tréner Spartaku Trnava Antonio Munoz počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Spartaku Trnava Kristián Koštrna (24) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráči Trnavy a Slovana v šarvátke počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke počas hráč Slovana Bratislava Sandro Plinio Rosa Da Cruz (57) osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) a hráč Spartaku Trnava Timotej Kudlička (19) v súboji o loptu počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) a hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) v súboji o loptu počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) a hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) v súboji o loptu počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Kenan Bajrić (12) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Spartaku Trnava Lazar Stojsavljević (15) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke choreo trnavských ULTRAS počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke choreo trnavských ULTRAS počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Artur Gajdoš (8) a hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5) a hráč Spartaku Trnava Jakub Paur (17) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Nino Marcelli (18) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Cesar Rodolfo Blackman Camarena (28) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hlavný tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) a hráč Spartaku Trnava Timotej Kudlička (19) v súboji o loptu počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Kenan Bajrić (12) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Jakub Paur (17) a hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hlavný tréner Spartaku Trnava Antonio Munoz počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Erik Sabo (52) a hráč Slovana Bratislava Nino Marcelli (18) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Idjessi Yethro Metsoko (93) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Erik Sabo (52) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Timotej Kudlička (19) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5) a hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft CupNa snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v Trnave v stredu 18. februára 2026. FOTO SPORTNET - MATEJ SAGAN - Spartak Trnava - Slovan Bratislava - Slovnaft Cup

Opäť zlyhal Tigran

Slovan tak ani piatykrát po sebe nezíska Slovenský pohár, pričom Trnava ho v tomto období (2022 - 2026) zastavila už štvrtýkrát.

Vlani ho vyradila v semifinále – tiež po penaltovom rozstrele. Aj vtedy rozhodol Sabo a krátko predtým zlyhal z bieleho bodu Barseghjan.

„Zase sme ich zdolali v pohári. Prvý polčas sa mal skončiť 3:0, mohli sme to uzavrieť. Je to fantastické. Je to krásne a oni sú smutní. Slovanisti dlho čakajú na túto trofej, ešte musia čakať aspoň rok,“ opisoval pre RTVS kapitán Trnavy Martin Mikovič.

V prvom polčase mali navrch Trnavčania Kudlička si vypracoval tri veľké šance, pri jednej z nich trafil brvno. Konštrukciu bránky orazil aj Idjessi Metsoko. Slovan odohral žalostný prvý polčas, keď neukázal nič. V druhom sa zlepšil, ale celkovo herne skôr sklamal.

VIDEO: Michal Ďuriš

Metsoko proti minulosti

Spartak udrel v 59. minúte – po centri Paura z pravej strany hlavičkoval zblízka do siete Metsoko. Slovan vyrovnal v 85. minúte, keď sa po sérii prihrávok v šestnástke dostal k lopte Mykola Kucharevyč a hlavou ju poslal do brány.

Práve Metsoko bol ďalším hrdinom Trnavy. Gól oslávil vo veľkom štýle – spravil dve saltá. Mikovič ho následne objal a ukázal na jeho hlavu.

Metsoko ešte vlani pôsobil v drese Slovana (na hosťovaní), kde však nepresvedčil. Keďže slovenský majster si naňho neuplatnil opciu, vrátil sa do Plzne. Trnava ho vzápätí získala na hosťovanie s veľkými plánmi.

V drese Spartaka strelil Metsoko už štvrtý gól, pričom odohral iba sedem súťažných zápasov.

Ako Panenka

V Trnave to pritom nemal jednoduché – dlho bol na okraji zostavy a nesadol si s bývalým trénerom Michalom Ščasným. Prvý zápas za Spartak odohral až koncom novembra.

Metsoko zaujal aj v penaltovom rozstrele, keď kopol penaltu ako Panenka. A bol úspešný. 

Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. po zápase utešoval nešťastného Barseghjana a objímal ho.

„Bez Tigrana by tento klub veľa úspechov nemal. Viem, aký je to človek a aký je to fantastický futbalista. Dnes po zranení odohral celý zápas a zobral na seba zodpovednosť – išiel kopať penaltu, chcel to otočiť. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale taký je futbal," chránil ho kapitán.

VIDEO: Antonio Muňoz

Trnavu čaká Podbrezová

"Tigran je silná osobnosť a verím, že tak, ako to dokázal v minulosti spolu s fanúšikmi otočiť, dokáže to znova," dodal Weiss.

"Pohár sme chceli vyhrať, hovoril som to už na začiatku sezóny – najmä kvôli našim ľuďom a fanúšikom. Opäť sa to nepodarilo, možno je to aj o nešťastí.

Pred nami je však dvanásť dôležitých ligových zápasov. Musíme vyhrať ligu. Nebude to ľahké, ale teraz sa musí ukázať sila kolektívu, kabíny a celého Slovana,“ povedal Weiss.

Vo štvrťfinále čaká Spartak duel na ihrisku Podbrezovej. Trnavská pohárová rozprávka pokračuje – a Slovan si na trofej musí opäť počkať.

Slovensko

    Na snímke radosť hráča Trnavy Idjessiho Metsoka po postupe.
    Na snímke radosť hráča Trnavy Idjessiho Metsoka po postupe.
    Explózia v Trnave. Bývalý hráč zrazil Slovan a štýlovo to oslávil, Weiss utešoval
    Pavol Spál|st 22:15|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Explózia v Trnave. Bývalý hráč zrazil Slovan a štýlovo to oslávil, Weiss utešoval