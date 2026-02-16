Trénera Podbrezovej inšpiroval hviezdny Kanaďan. České eso chce titul najlepšieho strelca

Len dva tímy v Niké lige sú po dvoch jarných kolách stopercentné: Košice a Podbrezová.
Železiari sa navyše môžu pochváliť famóznym skóre, keď v úvodnom jarnom kole rozobrali Trenčín už prvom polčase 4:0 a naposledy prevalcovali Ružomberok 5:0.
„Hráčov som upozorňoval, aby sme si udržali hlad. V slovenskej náture je zvykom, že po skvelom výsledku zložíme nohu z plynu,“ ozrejmil pre Sportnet najmladší tréner v lige, 34-ročný kouč Podbrezovej Štefan Markulík, ktorý si vzal príklad z olympijských hier:
„Snažil som sa v tíme udržať ambíciu. Využil som na to veľa vecí. Napríklad aj z olympiády. Trebárs akým spôsobom nastúpil na ľad Connor McDavid. Ako možno najtechnickejší hráč Kanady už pri prvom striedaní spravil bodyček v útočnom pásme. Je to jedna z vecí, ktorá poukázala na to, ako musí byť prístup hráčov stopercentný v každom smere.“
Patria medzi najofenzívnejšie tímy
Železiari nevstúpili do tohto ligového ročníka ideálne. Po polovici jesennej časti mali na konte len jedenásť bodov z možných 27 a v tabuľke sa nachádzali mimo najlepšej šestky.
„Boli sme priemerné mužstvo. V ďalších deviatich zápasoch sme ale upravili spôsob a štruktúru hry. Počas prípravy sme dôsledne pracovali na tom, aby sme boli nepríjemnejší a kompaktnejší v strednom bloku a aby sme boli efektívnejší vo finálnej tretine ihriska,“ tvrdí Markulík.
Podbrezová si podľa dát vytvorila v tejto sezóne už 60 vyložených gólových príležitostí. Viac ich má len Trnava (65) a Žilina (61).
Vďaka jarným gólovým hodom má tím z Horehronia aktuálne tretí najlepší útok v súťaži (37 gólov) po Žiline (43) a Slovane (41).
V priemere na zápas vystrelí 5,6-krát na bránku. V tomto smere nájdeme v lige len jeden nebezpečnejší tím pre obranu súpera, a tým je Dunajská Streda (6,2).
Útočnú mašinu získali na tretí pokus
Podbrezová sa radí medzi najofenzívnejšie mužstvá v lige aj vďaka českému útočníkovi Radekovi Šilerovi, ktorý po hetriku do siete Trenčína pridal ďalšie dva presné zásahy proti Ružomberku.
S jedenástimi gólmi je druhý najlepší strelec Niké ligy za trinásťgólovým Michalom Faškom zo Žiliny.
Dvadsaťjedenročný útočník prišiel na Slovensko vlani v lete z pražskej Sparty. Väčšinu času však strávil v druhej a tretej českej lige. „Mali sme o neho už dlhšie záujem. V dvoch prestupových oknách nám to nevyšlo,“ vraví kouč Podbrezovej Markulík.
Šilerovi sa v Česku nepáčilo, že ho spoluhráči nedostávali do streleckých príležitostí. Tréner Železiarov mu sľúbil, že mu to splní.
„Do telefónu som mu povedal, že náš systém mu môže sedieť. Neprišiel však v úplnej pohode. Na veľa vecí reagoval negatívne. Nebol správne koncentrovaný. Potreboval dostať veci na svoju stranu pozitívnym vplyvom na svoje okolie. Vzal si to k srdcu a má to skvelý dopad na jeho hru,“ vysvetlil kouč.
Chce predbehnúť Faška
Šiler vystrelí na bránku súpera v priemere 1,6-krát za zápas (6. najlepší priemer v lige). Podľa dát však zahodil už dvanásť veľkých príležitostí, najviac spomedzi všetkých hráčov v lige.
Je rýchly, silný v súbojoch, výborne si časuje postavenie a nábehy. Proti Ružomberku sa Šiler presadil dvakrát po skvelých nábehoch za obranu. Najskôr využil chybu ružomberskej stopérskej dvojice a loptu poslal popod brankára.
Pri druhom presnom zásahu poslal loptu krížom po zemi k zadnej žrdi. „Takto by mal hrotový útočník zakončovať,“ pochválil ho v štúdiu TV Markíza expert Juraj Piroska.
Šilerovi nechýba ani zdravé sebavedomie. „Môj cieľ je ho (Faška) predbehnúť,“ priznal Šiler pred novinármi.
„Chce strieľať góly, chce hrať celé zápasy, čo je prirodzené. Na jednej strane sa mi páči jeho hlad, no na druhej strane je to o tom, aby sa sústredil na tímový úspech, nie na úspech jednotlivca. Nechce prehrávať. Taká je jeho povaha. Chce vyhrať každé cvičenie na tréningu,“ opisuje ho Markulík.
Majú najlepšieho tvorcu príležitostí
V ofenzíve Podbrezovej výborne dopĺňa Šilera krídelník Roland Galčík, ktorý na jar asistoval na tri z piatich gólov českého útočníka.
Galčík vytvoril v tejto ligovej sezóne podľa dát 9 veľkých šancí. Najviac spomedzi všetkých hráčov v slovenskej súťaži.
„Obaja si futbalovo rozumejú. Roland zmenil svoj prístup. Spravil výrazný progres. Je ho cítiť v oboch fázach hry. V minulosti neodviedol pre svoje mužstvo v defenzívne toľko práce, koľko mohol. V súčasnosti ale pracuje tvrdo za celý kolektív,“ tvrdí kouč Železiarov.
Výhrami nad Trenčínom a Ružomberkom si Podbrezová poistila miesto v najlepšej šestke pre nadstavbovú časť. Radek Šiler po poslednom triumfe vyhlásil, že si splnili povinnosť, keďže ciele Železiarov sú ešte vyššie. „Chceme hrať Európu,“ povedal.
Atraktívnou hrou do Európy
„Naše ambície v kabíne korešpondujú s tým, čo vravel Šili,“ vysvetlil tréner Markulík a doplnil: „Nechceme byť vo vyjadreniach odvážni, ale chceme sa tvrdou prácou a atraktívnym prejavom hry dostať do Európy.“
Po minuloročnom sklamaní, keď UEFA vylúčila z kvalifikačných kôl Konferenčnej ligy Dunajskú Stredu, sa objavila informácia, že ju bude môcť v súťaži nahradiť iný slovenský klub. Podbrezová bola jasný favorit.
Práve mužstvo z Horehronia totiž vo finále play off o Konferenčnú ligu prehralo s Dunajskou Stredou. Únia ligových klubov (ÚLK) však rozhodnutie nechala na kluby - účastníkov najvyššej súťaže, z ktorých väčšina rozhodla pre Košice.
Tento rok si chce Podbrezová zahrať v európskych predkolách, pričom sa spolieha aj na Slovnaft Cup, kde vo štvrťfinále vyzve jedného z dvojice Spartak Trnava a Slovan Bratislava.
„Je mi jedno s kým budeme hrať. Som v Podbrezovej piaty rok, počas nich sme štyrikrát vypadli s Trnavou. Nemali sme nikdy ľahký žreb. Ak sa ale chcete dostať do finále pohára, musíte zdolať aj najlepšie tímy. Pohár je pre nás rovnako dôležitý ako liga. Či už to bude Trnava alebo Slovan, budeme chcieť v domácom prostredí vyhrať,“ zakončil Markulík.