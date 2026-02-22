Podbrezová je mužstvom jari. Nespokojní fanúšikovia Trnavy kričali: Bojujte za Spartak

Mužstvom jari vo futbalovej Niké lige je zatiaľ Podbrezová. Z troch jarných duelov má plný počet bodov a skóre 14:0. Po triumfoch 4:0 v Trenčíne a 5:0 doma s Ružomberkom vyučovala v sobotu aj v Trnave, ktorú deklasovala taktiež 5:0.
Podbrezovej to "lepí"
„Spartak pod novým trénerom výrazne zmenil štruktúry hry. Aj proti Žiline a Slovanu ale ukázali, že vedia veľmi plynulo prejsť do iného herného systému, kde využívajú trochu iné princípy.
Boli sme pripravení na oba varianty, ale myslím si, že to nemalo zásadný vplyv na výsledok. Svojím rozostavením súper otvára určité priestory, tie sme sa snažili vedome využiť a viackrát sa nám to podarilo. Dnes to však bolo o vášni tímu, chceli sme v Trnave uspieť. To si cením najviac, že sa mužstvo po úvodných jarných výsledkoch neuspokojilo.
Pokiaľ vám to ´lepí´, je to super, ale musíte si udržať pokoru, správne nastavenie a v ďalšom kole byť lepší. Verím, že sa nám to bude dariť,“ vravel po zápase spokojný tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Železiari po sérii dobrých výsledkov strácajú na štvrtý Spartak už len štyri body. Navyše, v lige predvádzajú kvalitné výkony odmenené vysokými víťazstvami.
„Kľúčom je efektivita. Aj na jeseň v domácom zápase so Spartakom, ktorý sme prehrali 1:3, sme mali za nerozhodného stavu tri - štyri vyložené šance, ktoré sme nepremenili. Súper nás potrestal z kontry, ako nie raz.
Na jeseň sme mali spoločne s Dunajskou Stredou najvyššie xG (očakávané góly - pozn.), boli sme v top tri striel na bránku aj prihrávok do finálnej tretiny. Mali sme v hre už vtedy veci, ktoré potrebujete, ale chýbala nám efektivita. V príprave sme tvrdo pracovali, aby sme ju zlepšili. Pomohli nám príchody do mužstva a pohoda hráčov v útočnej fáze,“ vysvetľoval progres svojho tímu Markulík.
Ťahá ich mladý útočník
Podbrezovú na jar ťahá gólmi 21-ročný český útočník Radek Šiler. V lete prišiel na Horehronie na hosťovanie z béčka pražskej Sparty a aktuálne je 12 gólmi už druhým najlepším strelcom súťaže. Iba o jeden presný zásah viac dal Žilinčan Michal Faško.
„Radek Šiler by bola téma možno aj na hodinový rozhovor,“ tvrdí Markulík. „Veľmi dlho sme ho chceli do klubu, v dvoch transferových oknách sa nám to nepodarilo. Teší ma, že to napokon vyšlo. Ukazuje sa to ako dobrý ťah. S ľuďmi, ktorí v klube rozhodujú, sme jeho potenciál videli. Potreboval len kúsok času, vedel som, že mu náš herný systém bude vyhovovať.
Vo finálnej tretine ihriska je veľmi nebezpečný, dokáže si nájsť priestory, do ktorých chceme hrať a zároveň má schopnosti a dokáže šance premieňať. Samozrejme, boli tam veci, kvôli ktorým to xG nevyrovnával, hlavne jeho osobné. Na jeseň mal xG 12, no dal šesť gólov.
Mali sme spolu o tom veľa debát, pracovali sme na tom v tréningovom procese. Sám vidí, že momentálne to funguje a veci, o ktorých sa bavíme, sú funkčné a nie len motivačné. Ak plníte vecné rady, stávate sa úspešnými. Veľmi sa z toho teším, verím, že takto to bude pokračovať i naďalej.“
Podbrezovej sa proti Trnave dlhodobo nedarilo, hráči si o to viac úspech užívali. „Výsledok je len čerešnička na torte, brali by sme aj 1:0, hlavne, že sme Trnavu zdolali. Každý rok sme si vraveli, že teraz to konečne musí prísť, no vždy bol Spartak o gól, a niekedy i viac, lepší.
Konečne sme to prelomili, ešte takýmto štýlom. Tri zápasy ideme ´bomby´,“ tešil sa stredopoliar Podbrezovej René Paraj, ktorý dal záverečný piaty gól a na štvrtý prihral Petrovi Kováčikovi.
Čakanie na prvé jarné víťazstvo
Trnave jarný futbalový scenár nevychádza. V pohári síce postúpila cez Slovan, v lige však stále čaká na prvé jarné víťazstvo. Po dvoch remízach s Michalovcami a Žilinou prišiel tvrdý úder od Podbrezovej.
„Musíme si to zanalyzovať a následne vyvodiť z rozboru závery. Dnes je ťažké niečo povedať,“ povzdychol si tréner Spartaka Antonio Muňoz, ktorému chýbali od mužstva väčšia agresivita a lepšia organizácia hry.
„Potrebujeme podporiť hráčov, aby sme zmenili situáciu a vrátili sa na našu cestu. To je to, čo teraz budem robiť,“ pridal. Nespokojnosť prejavili aj fanúšikovia na štadióne. Počas zápasu hromadne skandovali „Bojujte za Spartak!“, bezprostredne po prehre 0:5 mali ultras s hráčmi ráznu debatu pod svojím sektorom.
„Nedá sa to vysvetliť. Musíme sa ospravedlniť našim fanúšikom, ktorí prišli a museli sa na to pozerať. Musíme sa z toho poučiť, stávať sa to nesmie a dúfam, že nebude. Hrozný zápas,“ komentoval stretnutie stredopoliar Spartaka Miloš Kratochvíl.
„Myslím si, že úsilie musí byť väčšie. Základné veci, od ktorých sa musíme odraziť, tam musia byť a v tom musíme pridať,“ pokračoval. Nepripustil, že by po pohári so Slovanom prišlo v mužstve k uspokojeniu ani fyzickej vyčerpanosti.
„V kádri je nás 30, keby sa niekto cítil unavený, dnes nehrá. O únave to nebolo, na to sa vyhovárať nebudeme. Dôležité je sa z tejto prehry poučiť. Viem, že nikoho týmito slovami neuspokojím, ale skrátka tak to je. Sme skúsení tím a musíme sa poučiť. Máme pred sebou derby, čo viac chceme, než skúsiť veci napraviť v dueli so Slovanom.“
Záverečné kolo základnej časti Niké ligy sa hrá v jednotnom termíne – v sobotu 28. februára o 15.30 h. Spartak nastúpi na Tehelnom poli proti Slovanu Bratislava, Podbrezová doma privíta Prešov.