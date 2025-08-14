ONLINE: Spartak Trnava - Universitatea Craiova dnes, Konferenčná liga LIVE (odveta 3. predkola)

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava a Universitatea Craiova dnes odohrajú odvetný zápas 3. predkola Konferečnej ligy.
Duel hostí štadión Antona Malatinského. V televízii ho odvysielala stanica STVR Šport a bude dostupný aj prostredníctvom platformy Voyo.
V prvom zápase jasne zvíťazil rumunský klub (3:0), preto musí Spartak doma aspoň trikrát skórovať, ak chce pomýšľať na boj o postup.
Kde sledovať Konferenčnú ligu (14.8.2025)?
ONLINE PRENOS: Spartak Trnava - Universitatea Craiova (Konferenčná liga, 3. predkolo, odveta, výsledky, štvrtok, naživo)
Európska konferenčná liga 3. predkolo 2025/2026
14.08.2025 o 20:30
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
U. Craiova
Prenos
Na futbalistov Spartaka Trnava čaká dnes od 20:30 odvetný duel 3. predkola Európskej konferenčnej ligy proti rumunskému tímu Universitatea Craiova.
Prvý zápas prehrali Trnavčania na pôde súpera 0:3. Góly padali až v druhom polčase. V rozpätí necelých štyroch minút skórovali Baiaram a Al Hamlawi, skóre uzavrel v 81. minúte Mora. Trnava dohrávala v desiatich, v 85. minúte videl Paur červenú kartu.
Spartakovci sa idú pokúsiť o malý futbalový zázrak. Útočník Michal Ďuriš sa k zápasu vyjadril: "Ako povedal tréner, tá prvá 15-20 minútovka v Craiove bola naozaj dobrá, keby sme tie šance premenili tak ten zápas vyzerá úplne inak. Treba sa od tohto odraziť a začať tak, ako sme začali aj tam. Vo futbale je všetko možné, keď dáme prvý gól, s pomocou tribún tu dokážeme veľké veci."
