VIDEO: Trnava prehrala rozdielom triedy. Rozhodol zlý vstup do druhého polčasu

Vľavo hráč Trnavy Libor Holík.
Vľavo hráč Trnavy Libor Holík. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. aug 2025 o 22:31
Spartak dostal dva góly v priebehu troch minút.

Konferenčná liga - prvý zápas 3. predkola

Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3:0 (0:0)

Góly: 51. Baiaram, 54. Al Hamlawi, 81. Mora

ŽK: Houri - Kudlička

ČK: 85. Paur (Trnava) za úder do tváre

Rozhodcovia: Jaanovits - Härsing, Roos (všetci Est.)

Universitatea Craiova: Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles (81. Cretu), Baluta, Cicaldau (71. Houri), Bancu (59. Stefan) – Al Hamlawi (71. Nsimba), Baiaram (81. Mekvabišvili)

Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Koštrna, Twardzik – Holík, Procházka, Kratochvíl (77. Moistsrapišvili), Mikovič (88. Jureškin) – Azango (67. Kudlička), Ďuriš (77. Paur), Daniel (67. Skrbo)

Počet divákov: 23.000

CRAIOVA. Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v prvom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy 2025/2026 na ihrisku rumunského klubu CS Universitatea Craiova 0:3.

Dostali sa tak do náročnej situácie pred odvetou na budúci štvrtok na domácej pôde (20.30 h).

Zverenci trénera Michala Ščasného inkasovali na začiatku druhého polčasu dvakrát v priebehu necelých troch minút, keď sa presadili Stefan Baiaram a Assad Al Hamlawi. V 80. minúte pridal tretí gól domácich Carlos Mora.

VIDEO: Paur dostal červenú kartu

Trnavčania prišli v závere aj o vylúčeného Jakuba Paura a ukončili sériu piatich duelov bez prehry, domáci natiahli víťaznú šnúru na číslo štyri.

Úspešnejší z tohto súboja sa v play off o postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy stretne s víťazom dvojzápasu medzi Viking FK Stavanger z Nórska a tureckým Istanbul Basaksehir. Prvý duel vyhral Basaksehir na pôde súpera 3:1.

VIDEO: Tretí gól domácich

Priebeh zápasu

I. polčas:

Pred viac ako 20-tisícovou kulisou začal Spartak nebojácne a už v 3. minúte dostal loptu do bránky súpera. Ďuriš sa však z gólu tešil predčasne, arbitri postrehli jeho ofsajdovú pozíciu po šikovnom pase od Twardzika.

Vysoké napádanie robilo rumunskému tímu problémy a už o minútu neskôr Ďurišovu strelu po zemi k žrdi vyrazil brankár Isenko na roh.

Až potom sa dostali k slovu aj domáci, zvýšili aktivitu a Frelih musel po štvrťhodine prvýkrát zasiahnuť po strele Balutu spoza šestnástky.

V 19. minúte sa Craiova dostala do prvej „gólovky“, Teles si nabehol medzi obrancov, no v čistej pozícii netrafil bránku.

Ešte väčšiu príležitosť mal o tri minúty neskôr na druhej strane Daniel, po zaváhaní brankára však trafil iba bočnú sieť odkrytej bránky.

Neujala sa ani Azangova koncovka v 35. minúte, ani následná ďalekonosná strela Daniela.

V nadstavenom čase prišli veľké šance domácich, Baiaram z troch metrov nastrelil brvno a hlavičku Moru skvele vytlačil Frelih na roh.

II. polčas:

Varovanie pre defenzívu hostí prišlo v 49. minúte, keď Al Hamlawi poslal loptu do pokutového územia na Baiarama, no ten loptu netrafil podľa predstáv.

Už o minútu neskôr však už otvoril skóre, keď sa ocitol voľný na hranici šestnástky a technicky poslal loptu na vzdialenejšiu žrď.

Kompaktnosť obrany Spartaka nemala predpolčasovú úroveň, v 53. minúte pustila po pravej strane do prieniku Al Hamlawiho a palestínsky útočník si poradil s obrancom i brankárom - 2:0.

Trnavčania nenadviazali na úvodnú štyridsaťpäťminútovku ani smerom dopredu a ich útlm nezastavil ani Procházkova nepresná strela z diaľky.

Štvrťhodinu pred koncom Procházka v poslednej chvíli odvrátil loptu pred nabiehajúcim Morom, ale ten napokon pridal tretí gól svojho tímu - v 81. minúte zblízka dorazil do siete Frelihom vyrazenú strelu Baiarama.

Hostia navyše prišli v závere aj o striedajúceho Paura, ktorý išiel pod sprchy za úder do tváre jedného z domácich hráčov.

Konferenčná liga

