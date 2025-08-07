VIDEO: Trnava prehrala rozdielom triedy. Rozhodol zlý vstup do druhého polčasu

Konferenčná liga - prvý zápas 3. predkola
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3:0 (0:0)
Góly: 51. Baiaram, 54. Al Hamlawi, 81. Mora
ŽK: Houri - Kudlička
ČK: 85. Paur (Trnava) za úder do tváre
Rozhodcovia: Jaanovits - Härsing, Roos (všetci Est.)
Universitatea Craiova: Isenko – Romančuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles (81. Cretu), Baluta, Cicaldau (71. Houri), Bancu (59. Stefan) – Al Hamlawi (71. Nsimba), Baiaram (81. Mekvabišvili)
Spartak Trnava: Frelih – Nwadike, Koštrna, Twardzik – Holík, Procházka, Kratochvíl (77. Moistsrapišvili), Mikovič (88. Jureškin) – Azango (67. Kudlička), Ďuriš (77. Paur), Daniel (67. Skrbo)
Počet divákov: 23.000
CRAIOVA. Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v prvom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy 2025/2026 na ihrisku rumunského klubu CS Universitatea Craiova 0:3.
Dostali sa tak do náročnej situácie pred odvetou na budúci štvrtok na domácej pôde (20.30 h).
Zverenci trénera Michala Ščasného inkasovali na začiatku druhého polčasu dvakrát v priebehu necelých troch minút, keď sa presadili Stefan Baiaram a Assad Al Hamlawi. V 80. minúte pridal tretí gól domácich Carlos Mora.
VIDEO: Paur dostal červenú kartu
Trnavčania prišli v závere aj o vylúčeného Jakuba Paura a ukončili sériu piatich duelov bez prehry, domáci natiahli víťaznú šnúru na číslo štyri.
Úspešnejší z tohto súboja sa v play off o postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy stretne s víťazom dvojzápasu medzi Viking FK Stavanger z Nórska a tureckým Istanbul Basaksehir. Prvý duel vyhral Basaksehir na pôde súpera 3:1.
VIDEO: Tretí gól domácich
Priebeh zápasu
I. polčas:
Pred viac ako 20-tisícovou kulisou začal Spartak nebojácne a už v 3. minúte dostal loptu do bránky súpera. Ďuriš sa však z gólu tešil predčasne, arbitri postrehli jeho ofsajdovú pozíciu po šikovnom pase od Twardzika.
Vysoké napádanie robilo rumunskému tímu problémy a už o minútu neskôr Ďurišovu strelu po zemi k žrdi vyrazil brankár Isenko na roh.
Až potom sa dostali k slovu aj domáci, zvýšili aktivitu a Frelih musel po štvrťhodine prvýkrát zasiahnuť po strele Balutu spoza šestnástky.
V 19. minúte sa Craiova dostala do prvej „gólovky“, Teles si nabehol medzi obrancov, no v čistej pozícii netrafil bránku.
Ešte väčšiu príležitosť mal o tri minúty neskôr na druhej strane Daniel, po zaváhaní brankára však trafil iba bočnú sieť odkrytej bránky.
Neujala sa ani Azangova koncovka v 35. minúte, ani následná ďalekonosná strela Daniela.
V nadstavenom čase prišli veľké šance domácich, Baiaram z troch metrov nastrelil brvno a hlavičku Moru skvele vytlačil Frelih na roh.
II. polčas:
Varovanie pre defenzívu hostí prišlo v 49. minúte, keď Al Hamlawi poslal loptu do pokutového územia na Baiarama, no ten loptu netrafil podľa predstáv.
Už o minútu neskôr však už otvoril skóre, keď sa ocitol voľný na hranici šestnástky a technicky poslal loptu na vzdialenejšiu žrď.
Kompaktnosť obrany Spartaka nemala predpolčasovú úroveň, v 53. minúte pustila po pravej strane do prieniku Al Hamlawiho a palestínsky útočník si poradil s obrancom i brankárom - 2:0.
Trnavčania nenadviazali na úvodnú štyridsaťpäťminútovku ani smerom dopredu a ich útlm nezastavil ani Procházkova nepresná strela z diaľky.
Štvrťhodinu pred koncom Procházka v poslednej chvíli odvrátil loptu pred nabiehajúcim Morom, ale ten napokon pridal tretí gól svojho tímu - v 81. minúte zblízka dorazil do siete Frelihom vyrazenú strelu Baiarama.
Hostia navyše prišli v závere aj o striedajúceho Paura, ktorý išiel pod sprchy za úder do tváre jedného z domácich hráčov.