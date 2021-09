Brankár mal napísaný ťahák na fľaši. V rozstrele proti DAC exceloval

KOMÁRNO. Hráči i vedenie Dunajskej Stredy pred každou sezónou deklarujú, že by chceli uspieť v Slovnaft Cupe. Podobne ako v predchádzajúcej sezóne, však aj teraz stroskotali na druholigistovi.

„Momentálne nemáme káder na postup, ale ten nemal ani Liptovský Mikuláš, a predsa sa im to podarilo,“ poznamenal Radványi.

DAC síce už v prvej minúte ohrozil bránu, keď strieľal Lamkel Zé do bočnej siete, ale ďalšie vyložené šance už ani nemal. Komárňania umne bránili a boli nebezpeční aj pred bránou súpera.

Najlepších hráčov nechal na lavičke a poslal ich do hry až neskôr, za čo si vyslúžil veľkú kritiku. Za niekoľko dní v klube aj skončil.

„Bol som blízko tej situácie, nevyzeralo to vôbec dobre. Želám mu skoré uzdravenie,“ poznamenal hráč domácich Gábor Tóth.

Rozhodca Bálint Kiss okamžite volal na ihrisko sanitku. Napokon však Njieho odniesol zo štadióna až záchranársky vrtuľník a to sa už kopali jedenástky.

„Človek sa cíti bezmocný, keď len stojí pri čiare. Kričal som na Janiho Hahna: nesmieš dať, a on ani nedal,“ smial sa útočník KFC.

Zranil sa aj Brunetti

DAC o niekoľko minút po zranení Njieho prišiel aj o ďalšieho hráča, keď po súboji musel byť striedaný Mateus Brunetti. Pravdepodobne má roztrhnutý väz v kolene a jeho absencia bude na dlhšie obdobie.

Pri tejto situácii však dostal svoju druhú žltú kartu v stretnutí Michal Horodník, DAC teda hral viac ako tridsať minút v presilovke.

Rozhodnúť však mohol domáci Tamás Németh, ktorý si všimol, že Vantruba stojí von z brány a z vlastnej polovice ho skúsil prelobovať. Lopta opečiatkovala brvno – ak by skončila v sieti, bol by to gól roka.

Ťahák na fľaši

V nadstavenom čase mal DAC síce štyri veľké šance, ale domáci už výsledok ubránili. Aj s výdatnou pomocou brankára Františka Chmiela.

Český gólman exceloval aj v penaltovom rozstrele. Chytil hneď prvú jedenástku maďarského reprezentanta Jánosa Hahna a zlikvidoval aj pokus Erica Davisa, ktorý kopal z hráčov hostí ako posledný.