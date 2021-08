Vitajte v meste, skandovali Košičanom v desaťtisícovom mestečku

„Na začiatku sme hrali na piatich obrancov, ale nemali sme ani tri-štyri prihrávky, všetko sme len odkopávali a behali za loptou. Druhý polčas sme to zmenili, hrali sme na štyroch obrancov a trošku sme sa vysunuli. Aj vďaka tomu sme sa dostávali do šancí, ale už sme tak nebránili. Aj súper mal viac príležitostí a ukázal svoju kvalitu,“ uviedol brankár domácich Niko Páriš .

V prvom polčase Košičania dominovali a po úvodnej dvadsaťminútovke ich Juhoafričan Nhlakanipho Ntuli poslal do vedenia.

„Myslel som si, že lopta pôjde niekde tam,“ ukazoval veľavravným gestom do diaľky po stretnutí Lovyniuk. Lopta však po jeho strele začala nebezpečne padať a nakoniec opečiatkovala konštrukciu brány.

„Chceli sme dať aspoň jeden gól. Ale raz to príde, potom sa chytíme a už bude lepšie,“ vravel pre Sportnet ukrajinský legionár.

Víťazný impulz

„Pre nás to bolo povinné víťazstvo, ale zo začiatku to nebolo také jednoduché. Gól nás upokojil, hrali sme sebavedomejšie. Vyskúšali sme aj viacerých hráčov, bola to pre nás dobrá príprava. Ale domáci hrali tiež sympaticky,“ zhodnotil stretnutie tréner Košíc Jozef Vukušič.

Jeho tím v predchádzajúcich dvoch ligových stretnutiach nezískal ani bod, hladký postup v Slovnaft Cupe ich však môže znovu nakopnúť. „Chceli sme víťazný impulz a pohár bol na to ideálny. Nechceli sme nič podceniť, zvládli sme to v pohode,“ dodal Vukušič.