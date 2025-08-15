Spartak ani Slovan neuspeli. Slovensko získa viac bodov než stratí, ale je na tom biedne

Slovenské tímy odohrali v odvetách v európskych pohároch výnimočné zápasy. V Trnave sa rozhodlo v predĺžení na bratislavskom Tehelnom poli dokonca až v penaltovom rozstrele. Ani Slovan a ani Spartak neuspeli.
Spartak v prvom zápase podľahol rumunskému CS Universitatea Craiova 0:3. V odvete dlho nič nenaznačovalo, že by sa Trnava mohla predsa len pobiť o postup.
Po polčase 1:1 trénerovi Michalovi Ščasnému vyšli striedania, ktoré priniesli do hry novú energiu.
Kľúčovým mužom bol striedajúci záložník Giorgi Moistsrapishvili, ktorý nastúpil v 61. minúte namiesto Miloša Kratochvíla a predviedol výborný výkon.
Zaznamenal 2 asistencie, 69 dotykov s loptou, presnosť prihrávok 91 % (48/53), 4 kľúčové prihrávky, 3 presné centre zo 7 pokusov a vytvoril jednu veľkú gólovú šancu. V zápase mal aj 1 strelu na bránku, vyhral 2 zo 5 osobných súbojov na zemi a raz bol faulovaný.
Darilo sa aj Martinovi Mikovičovi, ktorý odohral celých 120 minút. Bojoval na každom metri ihriska - mal 87 dotykov, 73 % presnosť prihrávok (35/48), 2 presné centre z 8 pokusov, 2 úspešné driblingy, 7 úspešných zákrokov v defenzíve a vyhral až 13 z 18 osobných súbojov na zemi.
Aj vďaka nemu Spartak dokázal otočiť skóre na 4:1, čo stačilo na predĺženie. V ňom však Trnava inkasovala ďalšie dva góly a sen o postupe sa rozplynul.
Zápas nevyšiel pravému stopérovi Kristiánovi Koštrnovi, ktorý odohral 114 minút. Napriek vysokej aktivite (95 dotykov, 88 % presnosť prihrávok) mal problémy v osobných súbojoch - vyhral len 1 zo 4 na zemi a ani jeden z dvoch vo vzduchu.
K tomu pridal 3 fauly a 13-krát stratil loptu. V defenzíve zaznamenal 3 odhlavičkovania, 2 zblokované strely a 4 zachytenia prihrávky.
Z CS Universitatea Craiova podal výborný výkon stredopoliar Tudor Băluță, ktorý odohral 119 minút a strelil gól. Mal 52 dotykov, 84 % presnosť prihrávok (26/31), 1 kľúčovú prihrávku a 1 vytvorenú veľkú šancu.
V zápase si pripísal aj 4 odhlavičkovania, 4 zblokované strely, 2 zachytenia prihrávky a 1 úspešný dribling. Na bránku vyslal 1 presnú strelu a ďalšie dve mierili mimo. Okrem toho vyhral polovicu svojich súbojov (3 z 6 na zemi, 1 z 1 vo vzduchu).
Slovan sa v 3. predkole Ligy majstrov stretol s kazašským šampiónom Kajrat Almaty. Vzdušnou čiarou delí štadióny oboch klubov až 4 557 kilometrov.
Pre porovnanie - bližšie by to mal Slovan napríklad do Kábulu (4 500 km), v mauritánskeho hlavného mesta Nouakchott (4 485 km) či dokonca do hlavného mesta Grónska Nuuk (4 350 km).
Slovan stiahol už v prvom polčase náskok Kairatu z prvého zápasu, no počas ďalších 90 minút sa mu nepodarilo pridať rozhodujúci gól. Zápas tak dospel až k penaltám, v ktorých zlyhali na strane domácich Alen Mustafič a Tigran Barseghyan.
Výborný výkon podal brankár Dominik Takáč, ktorý odchytal celých 120 minút. Predviedol 6 zákrokov, z toho 2 z bezprostrednej blízkosti, pridal 1 úspešný zákrok pri vybehnutí a v penaltovom rozstrele chytil jednu strelu súpera.
Darilo sa aj Markovi Tolićovi, ktorý zaznamenal asistenciu, 93 dotykov a 77 % presnosť prihrávok (50/65). Vytvoril 1 veľkú šancu a rozdal 4 kľúčové prihrávky.
V rozstrele premenil svoj pokus, vyhral 5 zo 13 osobných súbojov na zemi a 2 zo 6 vo vzduchu. Bol aktívny aj v driblingu (6 pokusov, 1 úspešný) a v defenzíve zaznamenal 3 úspešné zákroky a 2 zblokované strely.
Naopak, menej vydarený zápas odohral Vladimír Weiss, ktorý po 64 minútach striedal. Mal len 30 dotykov s loptou, 2 kľúčové prihrávky a vyhral iba 1 zo 7 osobných súbojov na zemi.
Rovnako sa nedarilo ani Tigranovi Barseghyanovi, ktorý odohral celý duel. V zápase mal 50 dotykov, 56% presnosť prihrávok (14/25), 1 strelu na bránku, vytvoril 1 veľkú šancu, no často prichádzal o loptu (19-krát).
Zo strany Kairatu patril medzi najlepších hráčov kapitán obrany Aleksandr Martynovič, ktorý odohral 120 minút, vyhral 3 zo 6 hlavičkových súbojov, zaznamenal až 9 odkopov, 2 zblokované strely, 3 zachytenia prihrávky a k tomu pridal 86 % presnosť prihrávok (49/57). Bol istotou v zadných radoch a v penaltovom rozstrele svoj pokus premenil.
Príspevok slovenských klubov do národného koeficientu v sezóne 2025/26
- Trnava - 0,875
- Slovan - 0,625
- Košice - 0,125
- Žilina - 0,000
Výhra Trnavy v zápase proti CS Universitatea Craiova zároveň znamená, že Slovensko v tejto sezóne získa do koeficientu viac bodov, než stratí zo sezóny 2020/21 (1,500 bodu). Tento rok má už na konte 1,625 bodu, ešte je v hre Slovan Bratislava, ktorý sa stretne s Young Boys Bern zo Švajčiarska.
Tento rok si do koeficientu viac než Slovensko pripísali aj krajiny ako Gibraltár (1,666 bodu), Severné Macedónsko (1,750 bodu), Bielorusko (2,215 bodu) či Andorra (2,000 bodu).
Z okolitých krajín má Maďarsko, ktoré má v súťažiach stále 2 kluby, na konte 2,125 bodu. Rovnaký zisk má aj Ukrajina (3 kluby stále hrajú).
Rakúsko má 1,500 bodu (3 kluby pokračujú), Poľsko až 3,375 bodu (všetky 4 kluby stále hrajú) a Česko 2,600 bodu (všetkých 5 klubov je stále v hre).