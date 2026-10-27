Keď bol malý, rád robil zle druhým. Idem a hodím ho fungovalo na olympiáde až po finále

JOZEF KRNÁČ je jediný slovenský džudista, ktorý získal olympijskú medailu. Z Atén 2004 si priniesol domov striebro.
V podcaste Vykroč hovoril o svojej aktívnej kariére aj trénerských začiatkoch, filozofii tohto športu, či ťažkých životných skúškach.
Džudo, v preklade jemná cesta, je tradičné japonské bojové umenie, prostriedok čo najefektívnejšieho použitia fyzickej aj duševnej sily. V čom spočíva jeho kúzlo a odkaz?
Predovšetkým je dobre spravený marketing názvu „jemná cesta.“ Ono sa tomu totiž nedá veriť. Samozrejme, hodnoty džuda sa dodržiavajú, aj keď na vrcholovej úrovni už ide hlavne o výsledky a niektorí športovci už majú trošku iné predstavy o tom, čo je a čo nie je dovolené a čo by malo a nemalo fungovať. Ale v globále je to veľmi dobrý šport na to, aby sa človek zocelil a dokázal sa o seba postarať.
Zakladateľ džuda, Japonec Jigoro Kano, zostavil v roku 1882 pravidlá a princípy nového bojového umenia s názvom Kodokan Džudo. Zakladal si na prísnej etike a bezpečnosti. Cieľom džuda má byť sebazdokonaľovanie a učenie sa byť užitočným pre okolitý svet. Kano neskôr ako minister školstva presadil výučbu džuda aj na japonských školách, kde sa stalo povinným predmetom telesnej výchovy. Bola by naša spoločnosť lepšia, keby aj naše školy povinne vyučovali džudo?
Tak takto som nad tým ešte nepremýšľal. Určite by to bolo veľmi pozitívne, čo sa džuda týka – venovalo by sa mu viac ľudí a možno by rýchlejšie vyrástol ďalší medailista.
Džudo však má svoje miesto a školy, kde ho majú ako krúžok, sa to snažia rozvíjať a celkom sa im to darí. Takisto si myslím, že máme dosť detí, čo robia džudo. Najväčší odliv je pri prechode zo strednej školy na vysokú, ale to je v podstate pri každom športe.
Prečo dochádza k tomu odlivu? Znamená to, že džudo pripravuje jednotlivcov fyzicky, mentálne, psychicky na iné športy?
Keď som ešte aktívne súťažil, až tak veľmi som sa tým nezaoberal – ale áno, je to v podstate tak, že veľa rodičov berie džudo ako náhradu alebo jednu zo zložiek prípravy ako bola kedysi gymnastika, ktorá sa robila vo väčšej miere na základných školách.
Je to šport, kde sa naučia padať, byť sebestačné a naučia sa určitej disciplíne, ktorá je základom džuda a je to veľký prínos pre rodičov. Tým, že to je kontaktný šport, deti sa potom o seba neboja – neboja sa, keď do nich niekto strčí a strčia ho naspäť. Ale hlavne je to o tej všeobecnej, či už fyzickej, ale aj tej mentálnej príprave.
Džudo je síce bojové umenie, ale kombinuje filozofiu, hodnoty a má spísané pravidlá správania sa počas tréningu, pri nástupe na žinenku, pri príchode do telocvične a podobne. Aj vy hovoríte, že džudo formuje jednotlivca do života. Ako vyformovalo vás?
No ja dúfam, že pozitívne. (smiech) Na to by však bolo potrebné spýtať sa ľudí, ktorí ma poznajú, či sa správam alebo nesprávam podľa princípov džuda. Ja dúfam, že áno.
Podcast Vykroč
Podcast Vykroč približuje od mája 2020 životné cesty inšpiratívnych ľudí (nielen) zo sveta športu. Tvorí ho dvojica športových nadšencov Jaroslav Jeleník a Michal Kolek. Ďalšie epizódy nájdete tu
Aké sú základné princípy?
Rešpekt, úcta k súperovi, fair play a podobne. To všetko by malo byť základom, súčasťou džudistu – sebazdokonaľovanie a rešpektovanie pravidiel. Keď chce človek byť nielen úspešný športovec, ale naozaj globálne dobrý džudista zo všetkých smerov, mal by sa tým riadiť.
Ak by si ste mali v skratke vysvetliť džudo niekomu, kto nikdy nevidel žiaden súboj, čo by ste mu povedali?
Džudo nie je len o tom športovom zápase a výsledkoch, ale aj o tom zdokonaľovaní techniky a učení sa nových princípov a vecí, džudo má naozaj široký záber.
Ale keď sa bavíme len o športovom džude a teda súťažiach, tak v prvom rade je to olympijský šport. V druhom rade je to jeden z mála olympijských športov, ktorý sa zväčšil, čo sa týka olympijských hier, lebo z jednotlivcov už máme aj súťaž družstiev, čo je pri tom, ako sa znižujú stavy v iných športoch, jeden z veľkých úspechov diplomacie v rámci olympiády.
V samotnom zápase sú dvaja súperi oproti sebe, pričom jeden sa snaží prekonať toho druhého v rámci určitých pravidiel. Dôležité je, že nechcem ublížiť tomu súperovi, ale chcem ho poraziť technikami, ktoré sú dovolené a ktoré nie sú invazívne, čiže mu nechcem naozaj ublížiť.
A ide o to ho buď hodiť na celý chrbát, alebo ho v boji na zemi udržať alebo upáčiť. Respektíve sa dá uškrtiť, ale neberieme to tak, že ho zaškrtím do mŕtva, ale keď súper cíti, že mu odchádza kyslík, tak sa vzdáva.
Džudo nikdy nebolo od prvopočiatku iba o fyzických zručnostiach. Má aj svoju etiku, systém farebných opaskov, kimono. Je súbor týchto vecí niečo, čo fascinuje mladých adeptov džuda?
Zvyšovanie technickej vyspelosti, teda tie farby opaskov, je jedna z dôležitých vecí v rámci prípravy a života džudistu – najdôležitejšie je to pri deťoch a je to taká odmena pre športovca.
Je to zároveň aj odznak toho, čo sa už naučil, dá sa to potom ľahko rozoznať. Aj keď zo svojich skúseností poznám krajiny, kde sa automaticky dostáva k prvému kimonu čierny opasok, lebo to tak majú nastavené.
V rusky hovoriacich krajinách napríklad vôbec neriešia japonské názvy techník, ale majú na každú techniku svoj ruský názov a potom je problém, keď sa majú zapojiť do medzinárodných trénerských kurzov alebo štruktúr a musia to vedieť po japonsky.
Ale áno, tie opasky a tá postupnosť je pre deti zaujímavá a motivačná.
Kimono je bavlnený odev previazaný opaskom. Zabezpečuje vyššiu hygienu, ponúka širokú škálu možných úchopov a techník. Je kimono niečo, čo podlieha aj módnym trendom, ako napríklad ružové kopačky na posledných majstrovstvách sveta vo futbale?
Na najvyššej úrovni máme dlhodobo rozdelené kimoná na dve farby kvôli rozlíšeniu – biela a modrá. V Japonsku sa však napríklad počas majstrovstiev Japonska džudisti bijú iba v bielych kimonách.
V oddielových súťažiach a ligách rôzneho druhu sú rôzne farby kimon. Keď som sa bil v Rakúsku, som mal aj žlto-čierne – žltý vrch a čierne nohavice. Vyzerali sme ako kuriatka, ale keďže sponzorom bola určitá rakúska banka, museli sme mať tieto farby. (smiech) Priznám sa však, že mne sa to páčil a je to lepšie než napríklad ružový vrch a zelený spodok a podobne.
Koľko kusov kimona spotrebuje vrcholový zápasník za sezónu? Koľko stojí kimono?
V podstate to podlieha zisku výrobcov kimona, ktoré musí spĺňať podmienky, aby bolo oficiálne licencované. Výrobcovia sa snažia vždy raz za dva roky dohodnúť s komisiou rozhodcov, že tu kimono treba predĺžiť, tu skrátiť alebo zmeniť gramáž.
Reálne teda kimono každé dva roky treba vymeniť, navyše na vrcholovej úrovni pri množstve súťaží a sústredení sa kimono strašne rýchlo opotrebováva. Profesionálny džudista zničí ročne minimálne štyri kimoná. Cena za kimono začína okolo 150 eur – viem to vcelku presne, keďže som prednedávnom kupoval dcére.
Musí džudista dodržať nejakú veľkosť kimona?
Môže mať väčšie kimono, ale nie menšie než predpísané. Sú na to prísne pravidlá, meria sa to prístrojom sokuteiki, či sa vopchá do rukáva, aký je široký golier, aké dlhé sú spodné strany pod opaskom a podobne. Kontroly pri žinenke sú veľmi prísne a nepustia človeka, ktorý nemá dostatočne dobré kimono, aj keby bol majster sveta.
Znamená to, že deti, ktoré rýchlo rastú, majú radšej o dve-tri čísla väčšie kimoná?
Ani nie, lebo vážnejšie kontroly kimon začínajú až v dorasteneckej kategórii okolo 15-16 rokov, dovtedy to až také striktné nie je.
Džudo sa po svojom vzniku na konci 19. storočia rýchlo rozšírilo a praktizuje sa vo viac ako 200 krajinách sveta. No na Slovensku je popularizované minimálne – prečo a čo by pomohlo jeho väčšej popularizácii?
Vo svete je džudo veľmi populárne, každý víkend sa streamujú veľké turnaje s obrovskou sledovanosťou.
U nás je to ako s každým menšinovým individuálnym športom. Naviac džudo je ťažšie na pochopenie pravidiel než keď niekto vidí gól alebo pekný smeč alebo čas v atletike. Možno by pomohlo viac úspechov, ale na druhej strane ja som bol druhý na olympiáde a že by bolo džudo zrazu oveľa populárnejšie a dostalo by sa viacej do médií, sa nestalo.
Keď to porovnáte s Českou republikou, kde majú dvojnásobného olympijského víťaza Lukáša Krpálka - je tam situácia s popularizáciou oveľa lepšia?
Popularita džuda v Čechách je oveľa väčšia. Takisto aj systémová štruktúra, v každom kraji majú centrum talentovanej mládeže s trénermi na plný úväzok. Členská základňa je tam ohromná a už na majstrovstvá Česka musia deti prejsť kvalifikačným sitom, aby sa tam vôbec dostali a nebojoval tam „hocikto.“
Džudo za posledné roky veľmi často mení svoje pravidlá. Prečo k tým zmenám dochádza a aký vplyv to má na tento tradičný šport?
Prečo k tomu dochádza? Ja by som to povedal, že sú na to dva pohľady: oficiálny, že to robia preto, aby džudo bolo dynamické, vyvíjalo sa, stále sa zlepšovalo a aby vyhral ten naozaj pravý víťaz zápasu bez toho, aby sa tam nerobili nejaké chyby a aby sa to nepretaktizovalo. Z môjho pohľadu stále ide o to, aby mali väčšiu moc komisári nad rozhodcami a aby vyhral naozaj ten, ktorého komisári chcú, aby vyhral.
Vráťme sa na začiatok vášho životného príbehu. Narodili ste sa v roku 1977 v Bratislave. V akej rodine ste vyrastali a ako ste trávili detstvo?
Vyrastal som v milujúcej rodine so sestrou Jankou, ktorá tiež robila džudo. Myslím si, že som mal klasické detstvo – som rodený Bratislavčan, vyrastal som do nejakých šiestich-siedmich rokov v centre a potom sme sa presťahovali na Dolné Hony.
Džudo bolo jedným zo športov, ktoré som robil – popri streľbe zo vzduchovky, futbale, kde som skúšal asi štyri tréningy a podobne. Ale najviac ma zaujalo džudo, lebo robil som rád zle druhým. (smiech)
Česká legenda Lukáš Krpálek sa k džudu dostal náhodou, vraj ho strýko chcel prihlásiť na karate a prihlásil ho na džudo, čo považuje za najlepší omyl svojho života. Ako ste sa k džudu dostali vy?
Sestra je o dva roky staršia a ona začínala s džudom ako prvá v krúžku na Pozemných stavbách na Kvačalovej. Tým, že som mal len štyri roky, nebolo ma kde nechať, tak som tam musel chodiť s mamou a sestrou. A keď už som tam pobehoval po telocvični, po určitom čase mi dali kimono, že keď už som tam, nech sa tam motám aj ja. A ostalo mi to doteraz.
VIDEO: Rozhodujúci moment finále Krnáč vs Učišiba v čase 0:33
Vrcholovú prípravu v klube Slávia STU Bratislava ste podstupovali pod vedením trénera Rastislava Mezovského. Ten o vás raz povedal: „Dodo je úžasný bojovník. Keby ste videli, ako mu vyskakuje vyhodené rameno, jeho vylúpané kĺby na prstoch a čo ja viem, čo všetko, povedali by ste, že sa s tým nedá ani vkročiť na žinenku. Džudistický kráľ i keď zároveň ťažká povaha. Väčšinou nechá tréningové plány na mňa, ale stane sa tiež, že sa zatne. Keď som chcel ísť na sústredenie do Turecka, ležérne, ale jasne ma odbil, že tam nejde, lebo to tam často búcha.“ Aký to bol tréner?
Tak túto myšlienku som teraz počul prvý raz. Aj mňa samého zaujíma, čo by tam búchalo, v Turecku sme spolu boli a dokonca som tam aj vyhral turnaj v Izmire, ak si dobre pamätám. Ale asi si to teda pamätá lepšie.
Dodnes ešte je tréner – stále chodí na Sláviu. Myslím si, že aj on, rovnako ako každý tréner, má svoje dobré stránky a aj také, s ktorými sa mi ťažšie vyrovnávalo. Ale v každom prípade myslím si, že v čase mojej aktívnej kariéry to bol naozaj človek, na ktorého som sa vedel spoľahnúť a s ktorým sme si sedeli aj ľudsky. Takže myslím si, že v tom čase bol pre mňa naozaj najlepší.
Oslňovali ste už v mladosti, ste juniorský majster Európy aj sveta. Čo ste robili lepšie ako vaši rovesníci?
Ťažko povedať. Asi som sa snažil vždy skončiť zápas čo najrýchlejšie. Rýchlo som sa učil jednotlivé techniky a dokázal som ich nejakým spôsobom aplikovať. Samozrejme nie všetky, lebo techniky v džude sú prispôsobené určitému fyziologickému typu – keď je človek vyšší, nižší, silnejší, slabší.
Určité techniky mi šli ľahšie ako súperom, ale naozaj si myslím, že hlavné bolo to, že ja som stále chcel vyhrávať a naviac som sa snažil vyhrať čo najrýchlejšie.
Hovorí sa, že kto to s džudom myslí vážne a chce byť majstrom sveta, potrebuje trénovať v Japonsku. Lukáš Krpálek povedal, že Japonsko a tamojšie veľmi tvrdé tréningy ho dostali tam, kde je. Trénovali ste v Japonsku aj vy?
Aj ja som zopárkrát trénoval v Japonsku, ale mňa osobne japonské džudo až tak nedostalo na vrchol – respektíve Krpálek sa dostal na vrchol, ja nie, keďže som s Japoncom prehral v olympijskom finále. (smiech)
Japonsko však treba určite zažiť, je to naozaj „mekka“ džuda, treba sa tam ísť pozrieť, treba si to vyskúšať. Avšak nedá sa aplikovať všetko, čo dokážu Japonci – Európania majú inú fyziológiu a nefungujú tam všetky princípy, ktoré majú Japonci zažité a ktoré im fungujú.
Keď sa bavíme o základných veciach, bez týchto japonských princípov sa to v džude nedá, ale na druhú stranu je veľa krajín, ktoré robia džudo bez toho, aby chodili každý rok do Japonska a dokážu robiť výborné výsledky a získavať medaily na majstrovstvách Európy, sveta či olympiáde.
Džudo je súčasťou olympijských hier od roku 1964. Prvý raz ste zabojovali o účasť na OH v Sydney 2000, tesne vám však ušla. Prečo?
Dva týždne pred rozhodujúcim turnajom – majstrovstvami Európy, ktoré boli posledný nominačný turnaj – som dostal salmonelózu a doslova do písmena som si to „prekadil“. Išiel som na tie majstrovstvá zoslabnutý.
Bol som naozaj vyšťavený a nepodal som výkon, aký by sa za normálnych okolností dal očakávať. Keď som na majstrovstvá odchádzal, bol som na postupovom mieste, ale priamo tam ma predbehli dvaja pretekári.
Je však pravda, že som mohol spraviť lepší výsledok skôr a nenechať to na posledný turnaj, len sa mi to nepodarilo, bohužiaľ.
Prípravu na vašu jedinú, a veľmi úspešnú, olympijskú účasť sprevádzala nečakaná komplikácia, keď vopred odsúhlasené zdroje vo výške 200 tisíc slovenských korún neprišli včas a spolu s trénerom ste to vykrývali z rôznych zdrojov. Mala táto situácia nejaký vplyv na vašu prípravu?
Ja som takéto veci vôbec neriešil, nechával som to na trénera, ktorý bol v tomto veľmi spoľahlivý a ja som sa naozaj sústredil len na ten športový výkon vždycky. Takže toto išlo mimo mňa.
V roku 2004 ste 27-ročný získali na olympiáde v Aténach v poloľahkej váhe do 66 kg striebornú medailu. Všetkých päť zápasov sa odohralo v jeden jediný deň. Na ceste do finále ste porazili aj Alžírčana s Kubáncom, s ktorými ste dovtedy nevyhrali. Bolo to kvalitnou prípravou alebo mentálnym nastavením na daný deň? Alebo čím?
Bol to taký mix. Jednak samotná príprava počas olympijského roka vyšla úplne super. Nemal som žiadne zranenie, bol som zdravý a počas roka môj výkon – či už to bola sila, rýchlosť, vytrvalosť – všetko išlo hore.
Na olympiádu som bol super pripravený a aj z mentálnej stránky mi to tam úplne sadlo aj tým, že tam išiel so mnou môj sparing Libor Pulc, s ktorým sme si vôbec nepripúšťali, že sme na olympiáde.
Olympiáda je vždy o tom, že kto je lepšie nastavený v hlave, má väčšiu šancu na úspech. Lebo na olympiáde väčšinou štartujú naozaj len tí najlepší, ktorí si tam museli ťažko vybojovať miestenku. Tým pádom tam rozhodujú minimálne detaily a jeden z nich je, ako sa na to človek mentálne a psychicky pripraví.
A som bol celú olympiádu až do finále nastavený, že som na obyčajnom turnaji a každého z nich porazím. Po semifinále sa na mňa vrhli novinári a začali s tým, že som na olympiáde a mám už olympijskú medailu – a vtedy to moje celé nastavenie „rozbili.“ Nie, že by som nemal rád novinárov, jednoducho to bola neskúsenosť.
Finálový súboj s Japoncom Masatom Učišibom ste prehral na ippon. Tohto súpera ste neskôr na sústredeniach porážali. Čím to bolo, že nevyšlo práve to olympijské finále?
Myslím, že sme sa potom bili už iba raz a potom už so mnou nikdy nechcel ísť.
To finále mi skrátka ušlo – uponáhľal som sa v ňom. Ako som už spomínal, vždy som chcel súpera čo najrýchlejšie hodiť, čo najrýchlejšie rozhodnúť zápas. Neriešil som tam žiadnu veľkú taktiku, na rozdiel od zápasu napríklad s Kubáncom, kde sme sa aj s trénerom aj sparingom bavili, že bude lepšie to podržať čo najdlhšie a on začne byť nervózny a určite spraví chybu. Vo finále však nebola žiadna taktika, skrátka som šiel štýlom „idem a hodím ho.“ A nevyšlo to.
Samotná strieborná medaila mala však svoju dramatickú predohru v známom aténskom prístave Pireus, kde ste sa spolu s Liborom Pulcom šli podľa článku v jedných novinách dva dni pred súťažou vykúpať...
Nešli sme sa kúpať, my sme sa išli len prejsť do mesta! V Grécku sú všade psy a nejaké sa za nami vypravili, pričom jeden z nich Libora pohryzol, ja som však, aj vďaka nemu, ostal bez ujmy.
Tréner Mezovský reagoval na chvály po olympijskom striebre takto: "Pekne sa to počúva, všetko o výnimočnosti tejto chvíle. Pochybujem však, že podmienky pre náš šport sa vďaka Dodovej medaile zásadne zmenia." Mal pravdu?
Podmienky sa zlepšili minimálne na tie dva roky, kedy bol olympijský výsledok viac na očiach. A potom to postupne išlo dole.
Aj mne v tom čase v Národnom športovom centre zvýšili plat, no keď som sa po dvoch rokoch zranil, hneď ďalší rok som dostal menej, ďalší rok ešte menej a potom som musel rozmýšľať, či ešte budem športovať. Ešte som to skúsil po ďalšiu olympijskú kvalifikáciu, ale už to bolo ťažšie. Takže pomohlo to, ale len v určitom okamihu a nie dlhodobo.
Olympiáda v roku 2008 sa konala v čínskom Pekingu, ale už bez vašej účasti. Čo sa stalo?
Mal som dve vážne zranenia – odtrhol som si predný skrížený väz a ďalší rok som si vyhodil rameno. Z oboch som sa dostal, ale už to nebola taká príprava, ako pred olympiádou v Aténach.
Zranenie ma vždy zo začiatku dalo „dole“ a pol roka som sa dával dokopy. A keď som zase spravil výsledok na nejakom tom nominačnom turnaji, zrazu „bum“ a znovu zranenie. Takže pred Pekingom ma už obmedzovali zranenia, ktoré s vrcholovým športom – a najmä kontaktným – prichádzajú.
Prečo ste v celej histórii slovenského džuda jediným olympijským medailistom?
Asi som mal najväčšie šťastie. (smiech) Myslím si, že v tom čase som bol na to naozaj dobre pripravený a všetko to do seba zapadlo.
Druhá vec je, že aj džudo sa stále vyvíja – či už pravidlami alebo olympijským kvalifikačným kľúčom, ktorý bol v tom čase, keď som ja športoval, iný ako je momentálne.
Napríklad dnes máme síce na olympiáde aj súťaž družstiev, ale je to zasa na úkor toho, že o to menej majú miesteniek jednotlivci a je teraz oveľa, oveľa ťažší kľúč dostať sa na olympiádu a dostať sa medzi tých najlepších na postupové miesta.
Takže asi najväčší rozdiel je v tom – nechcem to úplne tak povedať, že by to bolo vtedy jednoduchšie, ale bolo. (smiech)
Džudo nikdy nemalo byť útočným a agresívnym nástrojom, malo vždy slúžiť na sebaobranu. Krpálek hovorí, že on rieši konflikty mimo tatami rôznym spôsobom, ale nikdy nie nejakou bitkou. Naučilo vás džudo byť v bežnom živote menej konfrontačným?
Myslím si, že som veľmi tolerantný človek a snažím sa konfliktom vyhýbať. Moja manželka často hovorí, že ona sa so mnou ani nevie pohádať, lebo mne sa nechce hádať. A je to určite aj z toho džuda – keď si človek chce vybiť negatívnu energiu alebo má chuť niekoho zbiť, ide na tréning a môže si to tam vybaviť a odreagovať sa v rámci pravidiel a v rámci normálnych športových záležitostí a potom má oveľa menšiu potrebu to riešiť niekde vonku.
Súťažili ste v takzvanej poloľahkej váhovej kategórii do 66 kg. Ak ste mali vyššiu váhu, ako ste zhadzovali hmotnosť do maximálnej povolenej?
Predovšetkým som sa snažil mať čo najmenej nad limit. Keď som bol na olympiáde, pri príchode som mal 68 kg a tie nadbytočné dve kilá som zhodil tým, že som sa dva dni poriadne nenajedol, bol som si zabehať a úplne v pohode som bol v limite. Našťastie v Grécku bolo teplučko, tam to bolo naozaj veľmi jednoduché.
V čase, keď som ja športoval, tak sa vážilo ráno pred súťažou. Teraz sa váži večer pred súťažou, čiže džudisti majú celú noc na to, aby sa z toho zhadzovania dali dokopy. Na druhú stranu nám zaviedli ráno kontrolné prevážanie pre štyroch vyžrebovaných pretekárov v každej váhovej kategórii – námatkovo chytajú, či sa niekto „neobžral“ alebo nenabral 8 kg za tú noc, čo sa stáva. Sú totiž aj krajiny, ktoré si berú so sebou od fyzioterapeutov cez doktorov aj ďalších špecialistov, ktorí ich dokážu dať dokopy, aj keď džudista zhodí 8 kg – a na druhý deň je fit rybička. Ale to nie je náš prípad.
Vleklé zdravotné problémy a spomínaná neúspešná kvalifikácia na olympiádu v Pekingu dopomohli k vášmu rozhodnutiu v roku 2009 ukončiť aktívnu športovú kariéru. Mali ste 32 rokov, nebolo to priskoro?
Je rozdiel, či je džudista v ťažšej váhovej kategórii alebo v tej ľahšej. V ľahšej je dosť dôležitá rýchlosť, pri ťažších sa rýchlosť dá kompenzovať napríklad vytrvalosťou, čo je aj Krpálkov prípad.
Bolo tam však viacero faktorov, mimo iné som skončil školu, vyštudoval som trénerstvo a v tom čase vznikol projekt Centra olympijskej prípravy, ktorý bol v škole, ktorú som navštevoval – na Ostredkoch v Bratislave. Riaditeľ školy mi ponúkol, či sa do tohto nechcem zapojiť a v spolupráci so Sláviou STU, v ktorej som trénoval ako pretekár, sme do toho šli.
Do toho centra prišlo viacero ľudí z celého Slovenska a podarilo sa nám vychovať generáciu, ktorá robila výsledky, malo to svoj zmysel. Myslím, že teraz je na stole podobný projekt a ak bude mať dlhšie trvanie ako len dva roky, určite to bude mať pozitívny výsledok.
Podľa viacerých štúdií až 70 percent detí končí so športom preto, lebo už necítia radosť, ktorú by im šport mal dávať. Čo vy považujete za najväčší problém súčasného športu?
Toto je taká zaujímavá vec. V škole nás učia akým spôsobom dávkovať hodiny športu a prípravy, kedy s čím začať a ako by to malo celé fungovať. A potom človek príde do reality a zistí, že rodičia tlačia na deti a tréneri už v detských kategóriách tlačia na deti, aby mali výsledky, lebo sú na ne viazané financie a tak ďalej a tak ďalej.
Je to taký začarovaný kruh, ktorý keď na konci „vypľuje“ nejakého dobrého jedinca, je to skôr zázrak než by to bola nejaká systémová vec, že to funguje a robíme olympijských medailistov ako na bežiacom páse.
Snaha tam ale je a je vidno nejaký nový a nový projekt. Aj v rámci Ministerstva cestovného ruchu a športu a následne aj Fondu na podporu športu je tá podpora momentálne z môjho pohľadu najlepšia, aká kedy bola. Teraz treba len vydržať a dúfať, že to bude mať aj nejaký výsledok, že športovcov bude viac a vydržia pri tom.
Ale stále platí, že ak budeme naďalej tlačiť na deti a výsledky už od detských kategórií, s čím sa stretávam či už ako tréner, ale aj ako rodič, tak to je úplne šialené z môjho pohľadu.
Potom ťažko očakávať, že keď sa dieťa už v ranom veku musí zaoberať tým, že keď nepôjde niekam na súťaž a nespraví medailu, tak ho tréner nezoberie na ďalší turnaj alebo na ďalšiu nejakú prípravu a jeho rodičia z toho nebudú šťastní... Ťažko potom také dieťa s takýmto psychickým nastavením vydrží naozaj do toho 25. roku života, čo je pre väčšinu športov vek na vrchole.
V septembri sa v Bratislave konal veľký kemp, kde bol aj Krpálek. Sú toto aktivity, ktoré deti registrujú a pomáha to v popularizácii džuda?
Jednalo sa o olympijský tréningový kemp, čo je séria prípravných sústredení pre vrcholových športovcov. Tým, že o týždeň skôr bol v Budapešti Grand Slam a Maďari nerobili taký kemp, tak sa robil v Bratislave. Určite boli deti, ktoré sa tam išli pozrieť a niektorí džudisti si to tam aj za určitý poplatok boli vyskúšať.
Džudo je aj o tom, že keď človek vidí nejaký vzor naživo, tak ho to motivuje. A je to práve človek ako je Krpálek, ktorý je z môjho pohľadu úplný „mimozemšťan,“ fantastický človek ochotný sa s každým porozprávať, s každým odfotiť. Zažil som, keď ukazoval svoje techniky na detských tréningoch, kde spravil polhodinovú ukážku a potom bol hodinový tréning a cvičné zápasy a on tú hodinu išiel za deťmi, naťahoval sa s nimi, aby si ho ochytali. To sú presne veci, ktoré tomu dieťaťu dajú zážitok typu: „A on sa so mnou bil! Chcem byť taký ako on.“
V čase, keď som sa ja učil techniky, tak mi takisto dalo veľa, keď nejaký lepší džudista na sústredení ukazoval svoje osobné techniky, svoje tajomstvá a nechal nás nazrieť do pomyselnej kuchyne svojho džuda. A nemuselo to byť ani v Japonsku, mohlo to byť úplne niekde inde.
Myslím si, že to je super, keď najlepší džudisti dokážu nejakým spôsobom takto vplývať na deti. Nie každý olympijský medailista je taký – je veľa takých, ktorí si to chcú nechať pre seba, respektíve nemajú až takú otvorenú tú náruč pre to iné detské džudo, ale „Krpoš“ je super.
Ako spozná človek dobrého trénera pre svoje dieťa?
Tréner by mal určite byť oddaný tomu džudu, inak sa to ani nedá. Vo väčšine športov je to tak, že na začiatku pri deťoch sú hlavne nadšenci, ktorí tomu dávajú svoj osobný čas a v podstate takmer všetci to robia zadarmo.
Dôležitý je prístup k deťom, nielen počas tréningu, ale aj mimo neho - akým spôsobom vedú deti a aké hodnoty vyznávajú. To sa potom odrazí aj na tých deťoch tak, ako v podstate vo všetkých športoch: Aký je tréner, taký je aj jeho zverenec. Väčšinou to tak je.
Začiatkom novembra 2024 ste posilnili rakúsku federáciu džuda ako tréner vo Viedni. Potrebovali ste nejakú novú výzvu mimo Slovenska?
Bolo viacero faktorov, ktoré na to vplývali, ale pravda je, že som asi 14 rokov robil trénera na Slovensku, dostal som šancu a chcel som to vyskúšať niekde inde s nejakým iným systémom.
Po dvoch rokoch, čo tam už pôsobíte, viete porovnať, aké majú podmienky džudisti v Rakúsku s tými, aké podmienky majú vytvorené Slováci. Je rozdiel vo financiách, v prístupe, v technickom vybavení alebo v čom?
V podstate v každom spomínanom bode. Čo sa týka rozpočtu, tak na Slovensku sa pohybuje myslím niekde na úrovni 300-400 tisíc eur ročne ako príspevok uznanému športu. Rakúšania majú 2,5 milióna eur.
Džudo je tam v podstate dlhodobo najúspešnejší individuálny letný šport, z každej poslednej olympiády doniesli medailu. Takisto dlhodobo organizujú mimoriadne úspešný nominačný turnaj pre juniorov, aj turnaj Grand Prix v Linzi pre seniorov, čo je druhý najvyšší level olympijskej kvalifikácie po Grand Slame. Navyše dlhodobo organizujú medzinárodné sústredenia, čo je ďalší zdroj financií.
Džudistická „bublina“ je v Rakúsku oveľa väčšia ako u nás, rovnako na úplne inej úrovni je aj vybavenie jednotlivých olympijských centier alebo podmienky v jednotlivých krajoch.
Ja trénujem v Südstadte vo Viedni, čo je vlastne centrum popri škole, ale je tam osemdráhový 400-metrový atletický ovál, plaváreň, tri telocvične, my džudisti máme telocvičňu pre seba, sú tam ďalej dve posilňovne, kardio posilňovňa, internát, strava, psychológ – čo len človek chce a potrebuje, všetko tam majú deti nachystané a môžu sa tomu venovať naozaj naplno. Gymnázium nie je na štyri roky, ale na päť, aby deti učivo stíhali a zvládali, nie je to tak natlačené ako u nás.
V Linzi je olympijské centrum, kde sa schádzajú tí najlepší džudisti dvakrát mesačne – je to pre nich trochu otrava, keď musia cestovať z celého Rakúska do toho jedného miesta, avšak tým, že trénujú všetci spolu každý mesiac viackrát, spoločne rastú, tlačia sa, ťahajú sa.
Odpoveď na túto otázku má širší záber, ale je tam systém, ktorý funguje.
Plánujete sa niekedy k trénovaniu na Slovensku vrátiť?
Momentálne mám podpísaný kontrakt tam, takže aktuálne asi nie.
Hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Zaspávate spokojne?
Podľa toho, kde zaspávam. (smiech) Ale myslím si, že naozaj som mal v živote šťastie na dobrých ľudí, aj na športovú kariéru. A tí ľudia ma sprevádzajú celý život – moja rodina, ktorá ma podporovala celý čas, momentálne moja manželka, deti a známi, kamaráti, ktorí sú stále so mnou. A nepotrebujem byť s nimi na sociálnych sieťach, ktoré ani nemám, som s nimi v kontakte ľudskom. Takže si myslím, že mám bohatý život.
A keď nemám na druhý deň nejaký dôležitý turnaj a nemusím stresovať, či všetci sú pripravení tak, ako majú byť, tak spávam celkom dobre.
V Bratislave máte nainštalovanú pamätnú tabuľu. Kde sa nachádza?
Na mojej škole na Ostredkoch, kde som pôsobil ako tréner a aj predtým ako školák. Tento rok máme 30.výročie od ukončenia školy a na jeseň mesiac máme stretnutie, tak už sa aj celkom teším na spolužiakov po 30 rokoch. (smiech)
Aké dobré návyky ste si počas svojej športovej kariéry vybudovali, ktoré vás robia efektívnejším aj v bežnom živote?
Dokážem sa rýchlo obliecť, vyzliecť, osprchovať a zbaliť za päť minút.
Okrem iného ste aj občasným, ale vášnivým rybárom. Hľadali ste nejaký tichý a pokojný protipól k explozívnym súbojom na tatami, alebo čím to je?
Neviem. Je to spojené s prírodou a s pokojom a vždy sa mi to páčilo. V podstate tie ryby sú nie až také podstatne, povedal by som, že keď nechytím rybu, tak mi to vôbec až tak nevadí – dôležité je hlavne oddýchnuť si.
Niekedy sú dni, že sa človeku ani vstať z postele nechce, nieto ešte ísť na ťažký tréning alebo do práce. Ako ste to robili vy v takýchto situáciách? Ako ste sa motivovali?
Keď chce byť človek lepší, tak sa nepotrebuje špeciálne motivovať. Ono je to veľmi jednoduché: Keď trénujem menej ako ostatní a dám tomu menej, nemôžem byť lepší ako ostatní. A u mňa to bolo jednoduché, ja som chcel byť lepší.
S manželkou máte dve deti. Vediete ich k aktívnemu športu? Ovládajú aj nejaké džudistické chvaty?
Obaja chvíľu robili džudo a dcéra sa k tomu aj vrátila a momentálne je vášnivá džudistka – uvidíme, koľko jej to vydrží. Syn začal v tom veku, keď som začínal aj ja, a jemu sa to nepáčilo, lebo disciplína, ktorá sa vyžaduje už od detských čias, sa mu veľmi nepáčila. Takže prešiel potom futbalom, teraz je na hokeji a uvidíme, ako sa to skončí. Ale áno, obidvaja športujú odmalička.
A keď mám konečne voľný víkend, manželka vždy vymyslí niečo aktívne – vždy niekam ideme a snažíme sa dostať do prírody spolu. Obe deti, Žofka aj Jurko, teda odmalička športujú a myslím si, že budú celý život.
Čo máte v pláne v horizonte päť či desať rokov?
Nie sú to nejaké konkrétne veci, iba to, aby bola rodina zdravá, to je asi hlavné. A aby všetko išlo tak, aby boli všetci okolo mňa šťastní a aj ja sám.
Náš rozhovor vznikol v rámci podcastu VYKROČ, na záver preto dovoľte našu klasickú otázku: Ako vyzerá vaše vykročenie do nového dňa? Máte nejaký obľúbený rituál? Vstávate ráno na budík alebo na nadšenie?
Vstávam ráno dlhodobo o šiestej, respektíve pred šiestou, aj cez víkend – a vstávam viac-menej bez budíka. Ranný rituál? Cez moju športovú kariéru som vôbec nepil kávu a neraňajkoval, lebo tréningy som mával skoro ráno a nerobilo mi to dobre.
Vždy som jedol až po tréningu, čo bolo výborné napríklad na škole na Ostredkoch, kde sme po rannom tréningu mali nachystanú desiatu. Doteraz to mám tak, že hneď ráno nejem, ale na kávu som si navykol, keď som skončil s aktívnou kariérou – a prvá vec ráno je, že si musím dať kávu, lebo ináč by som asi umrel. (smiech)