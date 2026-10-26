Niké liga chce opäť pomáhať. Trináste kolo bude patriť mužskému zdraviu

Lopta futbalovej Niké ligy
Lopta futbalovej Niké ligy (Autor: TASR)
TASR|26. okt 2026 o 16:49
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Každá zblokovaná strela bude mať hodnotu 350 eur.

Trináste kolo futbalovej Niké ligy upriami pozornosť na mužské zdravie. Tretí ročník spoločnej iniciatívy najvyššej slovenskej súťaže a jej titulárneho partnera s názvom "Niké liga pomáha" podporí štyri rôzne organizácie či subjekty.

Októbrové prvé tematické kolo bude patriť Lige proti rakovine a osvete v oblasti prevencie rakoviny semenníkov.

Liga proti rakovine pomáha ľuďom zasiahnutým onkologickým ochorením a venuje sa aj prevencii a osvete.

Hlavným cieľom tematického kola bude zvýšiť povedomie o rakovine semenníkov a zdôrazniť význam prevencie.

Na finančnú pomoc z Fondu pre budúcnosť športu tentoraz premení spoločnosť Niké zblokované strely, pričom každá z nich bude mať hodnotu 350 eur.

„Predchádzajúce dva ročníky projektu Niké liga pomáha nás utvrdili v tom, že má zmysel pomáhať. Futbal môže prinášať radosť nielen fanúšikom na tribúnach, ale aj ľuďom, ktorí majú v živote menej šťastia ako ostatní a potrebujú pomoc či podporu.

Úprimne ma teší, že kluby, hráči, fanúšikovia – jednoducho celá Niké liga – sa opäť spoja a v spolupráci s naším titulárnym partnerom, spoločnosťou Niké, budeme aj v tejto sezóne pomáhať,“ povedal pre web Niké ligy Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.

Hráči Niké ligy navštívili Centrá pomoci Ligy proti rakovine, zapojili sa do rôznych aktivít a absolvovali prednášky zamerané na prevenciu.

Fanúšikovia sa prevenčnou kampaňou stretnú na všetkých šiestich štadiónoch počas víkendových zápasov. Hráči zároveň na všetky zápasy nastúpia s tradičnými páskami symbolizujúcimi projekt Niké liga pomáha.

„November, známy aj ako Movember, upriamuje pozornosť najmä na rakovinu prostaty a mužské zdravie.

Chceme však hovoriť aj o rakovine semenníkov a zdôrazňovať význam ich pravidelného samovyšetrovania, najmä u mladých mužov, ktorí si často neuvedomujú, aké dôležité je všímať si zmeny a v prípade pochybností sa obrátiť na lekára,“ doplnila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Slovensko

Slovensko

    Lopta futbalovej Niké ligy
    Lopta futbalovej Niké ligy
    Niké liga chce opäť pomáhať. Trináste kolo bude patriť mužskému zdraviu
    dnes 16:49
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