Niké liga chce opäť pomáhať. Trináste kolo bude patriť mužskému zdraviu

Trináste kolo futbalovej Niké ligy upriami pozornosť na mužské zdravie. Tretí ročník spoločnej iniciatívy najvyššej slovenskej súťaže a jej titulárneho partnera s názvom "Niké liga pomáha" podporí štyri rôzne organizácie či subjekty.
Októbrové prvé tematické kolo bude patriť Lige proti rakovine a osvete v oblasti prevencie rakoviny semenníkov.
Liga proti rakovine pomáha ľuďom zasiahnutým onkologickým ochorením a venuje sa aj prevencii a osvete.
Hlavným cieľom tematického kola bude zvýšiť povedomie o rakovine semenníkov a zdôrazniť význam prevencie.
Na finančnú pomoc z Fondu pre budúcnosť športu tentoraz premení spoločnosť Niké zblokované strely, pričom každá z nich bude mať hodnotu 350 eur.
„Predchádzajúce dva ročníky projektu Niké liga pomáha nás utvrdili v tom, že má zmysel pomáhať. Futbal môže prinášať radosť nielen fanúšikom na tribúnach, ale aj ľuďom, ktorí majú v živote menej šťastia ako ostatní a potrebujú pomoc či podporu.
Úprimne ma teší, že kluby, hráči, fanúšikovia – jednoducho celá Niké liga – sa opäť spoja a v spolupráci s naším titulárnym partnerom, spoločnosťou Niké, budeme aj v tejto sezóne pomáhať,“ povedal pre web Niké ligy Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.
Hráči Niké ligy navštívili Centrá pomoci Ligy proti rakovine, zapojili sa do rôznych aktivít a absolvovali prednášky zamerané na prevenciu.
Fanúšikovia sa prevenčnou kampaňou stretnú na všetkých šiestich štadiónoch počas víkendových zápasov. Hráči zároveň na všetky zápasy nastúpia s tradičnými páskami symbolizujúcimi projekt Niké liga pomáha.
„November, známy aj ako Movember, upriamuje pozornosť najmä na rakovinu prostaty a mužské zdravie.
Chceme však hovoriť aj o rakovine semenníkov a zdôrazňovať význam ich pravidelného samovyšetrovania, najmä u mladých mužov, ktorí si často neuvedomujú, aké dôležité je všímať si zmeny a v prípade pochybností sa obrátiť na lekára,“ doplnila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.