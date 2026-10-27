Ak by sme to stratili zo 4:0, asi to nepredýcham. Švagrovia-brankári boli prvý raz súpermi

Prvýkrát stáli proti sebe ako súperi. Predtým pôsobili dva roky v jednom mužstve, od leta sú dokonca oficiálne aj rodina.
Stretnutie 12. kola III. ligy Stred medzi FK Podkonice a MŠK Rimavská Sobota bolo obzvlášť špeciálne pre brankárov oboch tímov.
Za domácich chytal Július Nôta, rodák z Rimavskej Soboty, za hostí Patrik Gábriš, ktorý od roku 2021 až do leta hral za Podkonice.
Sú dobrí kamaráti aj príbuzní, Nôta sa totiž oženil s Gábrišovou sestrou.
Tentoraz sa po zápase tešil Gábriš, keďže Rimavská Sobota zvíťazila v Podkoniciach 4:1.
Zlomili ich štandardky
Hostia predtým prehrali štyri zápasy po sebe a príliš sa nedarilo ani domácim, ktorí naposledy vyhrali v polovici septembra. Na domácom štadióne na Brodku však doteraz ani raz neprehrali.
„Nie sme v ideálnom stave, chýbajú nám hráči. Chceli sme prelomiť šnúru bez víťazstva, ale niekedy máme toho ohňa viac, než by sme potrebovali. Zhorelo nám to v hlavách,“ vravel po zápase tréner Podkoníc Peter Venglarčík.
Rimavská Sobota sa ujala vedenia už v 14. minúte, keď po peknej akcii skóroval zblízka Tomáš Bartošík.
Zlomový úsek zápasu však nastal medzi 57. a 60. minútou, keď sa po rohových kopoch Csabu Juhásza presadil najprv Bartošík a následne Fallilou Mboup.
„Tie štandardky nás zlomili. Boli to góly z kategórie veľmi lacných, také góly sa nedostávajú ani na úrovni piatej ligy,“ poznamenal domáci kouč.
„Potom sme už nemali dosť mentálnych síl, lebo chlapci, ktorí sú nositeľmi nielen futbalovej, ale aj mentálnej sily, neboli na ihrisku,“ doplnil.
V 68. minúte zvýšil náskok hostí po brejku striedajúci Michal Repiský.
O deväť minút dokázal ešte znížiť Ademola Alabi. Po strelenom góle domáci ožili, ale ďalšie góly už nepridali.
„Čo to chytáš?!“
Podľa výsledku by sa mohlo zdať, že Patrik Gábriš v bránke hostí nemal veľa roboty, ale opak bol pravdou.
Zneškodnil niekoľko vyložených šancí, najväčšiu azda za stavu 0:3 v 62. minúte, keď reflexívne vyrazil nebezpečnú strelu po rohovom kope.
„Čo to chytáš?!“ kričali naňho napoly žartovne, napoly vážne domáci fanúšikovia. Pred zápasom privítali bývalého brankára veľkým potleskom, od vedenia klubu dostal aj malý darček.
„Vždy sa sem budem rád vracať, aj ako súper, aj ako divák. Veľmi pekne sa ku mne zachovali,“ usmieval sa Gábriš.
Priebeh zápasu ho prekvapil. „Myslel som si, že to bude zápas o jednom góle. O to viac ma teší, že sme vyhrali. Potrebovali sme to ako soľ,“ prízvukoval.
Raz sa to muselo otočiť
Rimavská Sobota v predchádzajúcom kole prehrala s Oravským Veselým doma 0:1, keď inkasovala hneď v prvej minúte. Predtým dve stretnutia stratila v samom závere.
„Raz sa to muselo otočiť. Som o to šťastnejší, že sa to stalo v Podkoniciach,“ vravel spokojný brankár hostí.
„Rozhodli štandardky, konečne nám to padlo. Ale bol to skvelý kolektívny výkon. Peťo Petrán vzadu bol fantastický, ale aj Fallilou podal výborný výkon. Všetci chalani to odmakali,“ chválil spoluhráčov Gábriš.
V závere boli Rimavskosoboťania trochu nervózni, ale žiadna dráma sa nekonala. „Chvalabohu, že sme dlho držali nulu. Ak by sme zo 4:0 stratili zápas, to by som už určite nepredýchal,“ smial sa brankár.
Tešil sa viac ako na iné zápasy
Jeho švagrovi pochopiteľne nebolo do smiechu. „Ani neviem, čo mám na to povedať. Do zápasu sme vstupovali s tým, že chceme vyhrať, ale žiaľ, nepodarilo sa to,“ skonštatoval Július Nôta.
Proti Rimavskej Sobote chytal už aj ako hráč Banskej Bystrice. „Tento zápas bude pre mňa vždy špeciálny. Viac som sa naň tešil ako na iné zápasy,“ priznal.
Dva roky bol dvojkou Patrika Gábriša v Podkoniciach, teraz je jednotkou. Na jeseň odchytal šesť zápasov v lige a dva v pohári.
„Mal som zranenie, narazené bedro, ktoré ma na mesiac odstavilo. Ak by to nebolo, jeseň by bola fajn. No a samozrejme, keby sme mali trochu viac bodov,“ poznamenal Nôta.
Stratili domácu neporaziteľnosť
Podkonice sú aktuálne na siedmom mieste tabuľky. V dvanástich zápasoch získali 16 bodov.
„Jeseň sme začali výborne, prvá tretina bola naozaj skvelá. Málo sme inkasovali a dávali sme veľa gólov. Hrali sme výborné zápasy so silnými súpermi. Prišli však zranenia kľúčových hráčov a začalo to trošku padať. Myslel som si, že proti Rimavskej Sobote sa nadýchneme… Mrzí nás, že sme stratili domácu neporaziteľnosť,“ zhodnotil jesennú časť tréner Podkoníc Venglarčík.
Rimavská Sobota je pred posledným jesenným kolom priebežne deviata, získala 15 bodov.
Športový riaditeľ a tréner Jozef Pisár bol po zápase v Podkoniciach právom spokojný.
„V predchádzajúcich zápasoch sme spálili aj tie najväčšie šance. Teraz sme však hrali veľmi dobre, všetci makali. Získali sme veľa lôpt, dali sme krásne góly a konečne sme skórovali aj zo štandardiek,“ vravel kouč hostí.