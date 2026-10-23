Expert z Montrealu: So Slafkovským nikdy nestrácate čas. Je vždy úprimný a nám sa to páči

Keď kanadský novinár GUILLAUME LEFRANÇOIS pred rokmi začal pokrývať dianie v tíme Montreal Canadiens, v tíme bola podľa neho iba jedna hviezda - brankár Carey Price.
„Patril medzi najlepších brankárov celej NHL, ak nebol úplne najlepší. Lenže spôsob hry založený na skvelom brankárovi neprinášal práve najatraktívnejší hokej.
Dnes je situácia iná. Montreal má množstvo hráčov s fantastickými hokejovými schopnosťami a výbornou rýchlosťou," vraví v rozhovore pre Sportnet.
Medzi hviezdy tímu zaraďuje viacerých hráčov vrátane Juraja Slafkovského. Pre Canadiens je slovenský krídelník zatiaľ nenahraditeľný, pretože klub stále nemá nikoho lepšieho, kto by dokázal uspieť v prvej formácii.
V rozhovore sa dočítate:
- Či Montreal hrá lepšie ako v minulej sezóne?
- Prečo Slafkovskému nefungovala spolupráca v druhej formácii?
- Prečo môže byť Slafkovský užitočnejší so 60 bodmi než so 73?
- Ako sa Slafkovský zmenil za štyri roky v NHL?
- Ako Slafkovského vnímajú montrealskí novinári?
- Čo Montrealu chýba k zisku Stanleyho pohára?
Montreal má po deviatich zápasoch bilanciu štyri výhry, tri prehry a dve prehry po predĺžení. Po minuloročnom postupe do finále Východnej konferencie boli očakávania pomerne vysoké. Aká spokojnosť momentálne panuje v tíme?
Nie je to zlé. Výsledky síce nie sú také dobré, ako ľudia očakávali, ale Montreal hrá celkom dobre. Na začiatku sezóny mal dva nevydarené zápasy proti Pittsburghu a Caroline, no odvtedy predvádza pomerne kvalitný hokej.
Problém, je že Canadiens si nedokážu udržať vedenie v zápase. To je jedna z vecí, ktoré ich trápia. Už päťkrát sa im stalo, že stratili viacgólový náskok. To je trochu problém. Rovnako sa zatiaľ trápia aj pri hre v početných výhodách a oslabeniach.
Celkovo však hrajú dobre. V defenzíve sú dokonca podstatne lepší. Súperom dovoľujú menej gólových príležitostí a striel na bránku. To je oproti predchádzajúcim sezónam zmena. Myslím si, že je to znak toho, že mužstvo začína trochu dospievať.
Samozrejme, stále máme za sebou veľmi malú porciu zápasov, ale podľa mňa hrajú celkom dobre.
Montreal však v úvodných zápasoch inkasoval už 34 gólov. Nie je to problém?
Nemyslím si. Veľká časť týchto gólov totiž padla práve v spomínaných dvoch zápasoch proti Caroline a Pittsburghu.
Navyše, Jakub Dobeš mal určité problémy. Inkasoval niekoľko gólov, ktoré by nemal dostávať. Aj to je súčasť problému. Montreal však povolal Jacoba Fowlera, ktorý v zápasoch, do ktorých nastúpil, predviedol celkom spoľahlivé výkony.
Preto by som celkovému počtu inkasovaných gólov neprikladal až takú veľkú váhu. Keď sa pozriete na samotné zápasy, Montreal bráni lepšie ako v minulej sezóne.
Čiastočne to súvisí s angažovaním Dereka Lalondea na pozíciu asistenta trénera. Je to najskúsenejší asistent, akého mali Canadiens od nástupu súčasného vedenia. Priniesol niekoľko menších zmien.
Zároveň, ako som už spomínal, mužstvo začína dozrievať. Hráči, ktorí tvoria jeho jadro, sú starší a skúsenejší.
Čo konkrétne Derek Lalonde zmenil?
Montreal je v defenzíve agresívnejší. Hráči sa snažia zastavovať útočné akcie súpera skôr a oveľa agresívnejšie pristupujú k súperom v strednom pásme.
Je to predovšetkým zmena herného štýlu. Keď sa pozriete na hráčsky káder, jedinou skutočne novou posilou je Chris Kreider.
David Reinbacher síce dostal pozvánku do prvého tímu, ale odohral iba jeden zápas. Florian Xhekaj sa dostal do mužstva po tréningovom kempe, no zatiaľ veľa nehral.
Jedinou výraznou personálnou zmenou je teda Kreider. V porovnaní s minulou sezónou sa toho v kádri zmenilo naozaj málo. Preto hovorím, že ide najmä o zmenu herného štýlu.
Pred zápasom vo Washingtone som sa trénera Capitals Spencera Carberyho pýtal, čo si všimol na hre Montrealu a v čom je podľa neho mužstvo iné ako pred rokom. A práve na toto upozornil. Vyzdvihol agresivitu Montrealu pri bránení.
Môžeme teda povedať, že Montreal je lepšie mužstvo ako v minulej sezóne?
Stále je pomerne skoro na takéto hodnotenie, ale mám pocit, že ich hra je o niečo vyváženejšia a spoľahlivejšia. Myslím si, že spôsob, akým momentálne hrajú, môže viesť k dlhodobejším a stabilnejším úspechom.
V ofenzíve sme zatiaľ nevideli až toľko výnimočných momentov, no ich hra je komplexnejšia. Aj preto nemám príliš veľké obavy.
Pred sezónou som predpovedal, že Montreal skončí v divízii druhý za Floridou. A na základe toho, čo som doteraz videl, nemám dôvod myslieť si, že by tento cieľ nemohol dosiahnuť. Podľa mňa má dostatočne kvalitné mužstvo na to, aby skončil druhý v divízii.
Vravíte, že Jakub Dobeš nezačal sezónu ideálne. Sám dokonca priznal, že sa musí zlepšiť. Jacob Fowler medzitým dostáva čoraz viac príležitostí a zranený je Samuel Montembeault. Ako momentálne vnímate situáciu v bránkovisku?
Táto situácia len ukazuje, aký nevyspytateľný dokáže byť brankársky post.
Keď sa vrátime k minulej sezóne, Montembeault do nej vstupoval ako jednotka. Predtým mal za sebou veľmi vydarený ročník, bol súčasťou kanadskej reprezentácie na Turnaji štyroch krajín a všetci si mysleli, že bude aj v olympijskom výbere Kanady.
Všetci predpokladali, že bude jednotkou Canadiens, zatiaľ čo Dobeš a Fowler budú chytať v Lavale. Lenže Montembeault sa začal trápiť, Montreal musel povolať Fowlera a pozíciu jednotky napokon prevzal Dobeš. Ten mal veľmi dobrú sezónu.
Teraz sa zdá, akoby sa celý cyklus opakoval. Tentoraz má problémy Dobeš a darí sa Fowlerovi.
Pritom aj Fowler mal pôvodne pôsobiť v Lavale, ale Montembeault sa zranil. Jeho návrat by však nemal trvať dlho. Klub neoznámil nič vážne, takže by mal byť čoskoro späť.
Ideálnym plánom Montrealu bolo, aby Fowler začal sezónu na farme v AHL a v prvom tíme chytali Montembeault s Dobešom. Montembeault mal navyše veľmi dobrý tréningový kemp.
Lenže vzhľadom na trojročnú zmluvu, ktorú podpísal Dobeš, sa dá podľa mňa predpokladať, že Montembeault zrejme nemá v Montreale z dlhodobého hľadiska veľkú budúcnosť.
Ak by sa mu počas sezóny začalo dariť a Fowler by podával dobré výkony v Lavale, výmena Montembeaulta by mohla byť jedna z možností. Lenže Fowler teraz chytá dobre v Montreale.
Pozitívom však je, že to Dobešovi poskytuje čas, aby prišiel na to, čo potrebuje zlepšiť, a mohol na tom pracovať. Aj v jeho prípade je ešte veľmi skoro. Má dostatok času, aby sa z problémov dostal. Som presvedčený, že sa mu to podarí, pretože v minulej sezóne ukázal, že je veľmi dobrý brankár.
Je vysoký, atletický, má mohutnú postavu a množstvo zaujímavých predností. Nevidím dôvod, prečo by sa nemohol vrátiť k svojim predchádzajúcim výkonom.
Myslíte si, že Dobeš je pripravený na pozíciu brankárskej jednotky v NHL?
Pravdepodobne ešte nie na takú pozíciu, v ktorej by odchytal 60 zápasov za sezónu. Takýchto brankárov však už dnes v NHL nie je veľa. Máte Vasilevského, možno Bobrovského.
Myslím si však, že Dobeš je pripravený na približne 50 zápasov za sezónu. Odchytal by päťdesiat stretnutí a zvyšných 34 či 35 by si rozdelili Fowler alebo Montembeault, podľa toho, kto by bol v mužstve.
Na takúto záťaž podľa mňa pripravený bol. Veď niečo podobné zažil aj v druhej polovici minulej sezóny. V play-off potom chytal pravidelne a podával naozaj veľmi dobré výkony. Vyzeralo to teda, že je na takú úlohu pripravený.
Uvidíme. Stále sa môže vrátiť do formy, ale momentálne to vyzerá tak, že bránkovisko patrí Jacobovi Fowlerovi.
Montreal už dlhšie hľadá ideálneho druhého centra. Momentálne má viacero možností vrátane Alexa Newhooka, Olivera Kapanena či Phillipa Danaulta. Myslíte si, že niektorý z nich dokáže túto úlohu dlhodobo plniť, alebo Canadiens potrebujú priviesť ďalšieho hráča?
Myslím si, že táto potreba tu bude stále. Lenže zatiaľ je veľmi ťažké povedať, čo vlastne Montreal v tejto sezóne má.
Kapanen bol na začiatku sezóny zranený a len nedávno sa vrátil. Odohral jediný zápas, v ktorom si počínal celkom dobre, ale stále je to iba jedno stretnutie. Navyše nastúpil vo štvrtej formácii na krídle. Všetci však predpokladáme, že sa v určitom momente vráti na pozíciu centra druhej formácie.
Zranený bol aj Ivan Demidov, ktorý odohral iba dva zápasy. Pokiaľ ide o otázku druhého centra, veľa bude závisieť aj od Demidova. Ak zažije naozaj vydarenú sezónu, má potenciál byť hráčom, ktorý dokáže ťahať celú formáciu, hoci je krídelník.
Jeff Gorton (riaditeľ pre hokejové operácie Montrealu, pozn. red.) totiž už minulý rok spomínal, že hoci je kvalitný center druhej formácie veľmi dôležitý, existujú aj takí dobrí krídelníci, ktorí dokážu byť hlavnými tvorcami hry celej formácie. Som si istý, že Demidov má potenciál stať sa v budúcnosti presne takýmto hráčom.
A keď sa pozrieme ešte ďalej, predstavte si Demidova a Slafkovského v jednej formácii. Ak by spolu vytvorili vlastný útok a obaja dosiahli úroveň, ktorú od nich očakávame, možno by Montreal na pozícii druhého centra ani nepotreboval až takú veľkú hviezdu. To sa ešte len ukáže.
Na druhej strane, ak by Demidov so Slafkovským vytvorili veľmi silnú druhú formáciu, Montreal by musel nájsť niekoho k Caufieldovi a Suzukimu. A to sa mu zatiaľ nepodarilo.
Na tri zápasy k nim skúšali Chrisa Kreidera, no potom sa Slafkovský vrátil späť do prvého útoku. Práve toto je problém, ktorý Montreal trápi už niekoľko rokov. Vedia, že spojenie Suzuki - Caufield - Slafkovský funguje veľmi dobre, ale nedokázali nájsť ďalšieho krídelníka, ktorý by si s Caufieldom a Suzukim rozumel.
Alex Texier s nimi síce zaznamenal určitý úspech, ale bolo to len počas pomerne krátkeho obdobia. Možno dostane ďalšiu príležitosť Zachary Bolduc, pretože má zatiaľ veľmi dobrý vstup do sezóny. Šancu však dostal už vlani a vtedy to príliš nefungovalo.
Takže aj toto musí Montreal vyriešiť. Vie totiž, že kombinácia Caufield - Suzuki - Slafkovský mu bude vždy fungovať.
Takže problém možno ani nie je center druhej formácie, ale skôr chýbajúci krídelník do prvého útoku?
Áno, aj to je súčasť problému. Je to jedna z vecí, ktoré Montreal rieši. V ideálnom prípade by potrebovali získať ďalšieho útočníka do elitných dvoch formácií. A ideálne by to mal byť center, pretože na oboch krídlach majú pomerne dobrú hráčsku hĺbku.
Ako som však povedal, stále je skoro na definitívne závery. Keďže Kapanen aj Demidov boli zranení, je ťažké posúdiť, aký pokrok mužstvo urobilo a čo vlastne v súčasnosti má k dispozícii.
Vravíte, že Chris Kreider zatiaľ neuspel v prvej formácii so Suzukim a Caufieldom, hoci vedenie si predstavovalo, že by tam mohol nahradiť práve Slafkovského. Ako zatiaľ hodnotíte jeho výkony?
Hrá celkom dobre. Mal zápasy, v ktorých ho nebolo veľmi vidieť, ale aj také, v ktorých podal veľmi dobrý výkon. Napríklad minulý týždeň vo Washingtone odohral naozaj vydarený zápas.
Určité úspechy zaznamenal vo formácii s Alexom Newhookom a Joshom Andersonom. Táto trojica odohrala niekoľko dobrých zápasov.
Zároveň Kreider má už 35 rokov a mladší nebude. Stále dobre korčuľuje, ale pochopiteľne už nie je taký rýchly ako pred desiatimi rokmi. To je úplne prirodzené.
Celkovo si však počína dobre. Keď sa pozriete na jeho zmluvu, má kontrakt iba na jeden rok. To je zmluva hráča, ktorý má mužstvo vhodne dopĺňať. A presne taký hráč je Kreider v tejto fáze kariéry.
Už to nie je päťdesiatgólový strelec, akým bol pred štyrmi rokmi. Ale to je v poriadku. Veď ani nemá plat päťdesiatgólového strelca. Je to hráč, ktorý má mužstvo dopĺňať.
Samozrejme, potrebuje určitý čas na adaptáciu. To platí pre všetkých veteránov, ktorí prídu do nového tímu. Na začiatku nemusia byť takí efektívni.
A obzvlášť to platí pri trénerovi Martinovi St. Louisovi, ktorý je veľmi premýšľavý tréner a od hráčov vyžaduje množstvo detailov. Preto nemusí byť prechod do Montrealu taký jednoduchý ako do niektorých iných mužstiev.
Som však presvedčený, že Kreider bude v poriadku. Zatiaľ sú jeho výkony celkom dobré.
Poďme sa porozprávať o Jurajovi Slafkovskom. Sezónu začal v druhej formácii, ale po zraneniach Demidova a Kapanena nastupoval s Kirbym Dachom a Alexom Newhookom. Zdalo sa mi, že si na ľade príliš nerozumeli. Prečo podľa vás Slafkovskému spolupráca s týmito hráčmi nefungovala?
Ťažko povedať. Myslím si však, že ani samotný Slafkovský nemal taký vstup do sezóny, aký si predstavoval.
Pred niekoľkými dňami St. Louis hovoril o tom, že jeho prvej formácii chýba sebavedomie a určitá herná suverenita, ktorú v minulosti mala.
Som si celkom istý, že tým nemyslel Nicka Suzukiho, pretože ten je veľmi konzistentný hráč. Myslím si, že keď hovoril o chýbajúcom sebavedomí, narážal skôr na Caufielda a Slafkovského.
Slafkovský však v sobotu proti Buffalu aj v utorok proti San Jose odohral naozaj veľmi dobré zápasy. Hral fyzicky a robil presne to, čo od neho táto formácia potrebuje, keď sa jej darí. Navyše strelil krásny gól.
Bol tým fyzickým hráčom, vyhrával súboje pri mantineloch, presadzoval sa pred bránkou a využíval svoju silu.
Bolo to navyše aj proti Buffalu, ktoré má niekoľko veľmi robustných obrancov. Slafkovský s nimi zvádzal súboje pred bránkou a rozhodne sa nenechal odtláčať. Práve naopak, on bol tým hráčom, ktorý odtláčal súperov.
V týchto zápase teda robil presne to, čo mu ide najlepšie, keď hrá po boku Caufielda a Suzukiho.
Teraz uvidíme, či v tom bude pokračovať. Zatiaľ ide len o malú vzorku zápasov, ale ak bude hrať takto, nebude s ním žiadny problém.
Stále si však myslím, že keď St. Louis spomínal chýbajúce sebavedomie, pravdepodobne tým narážal aj na Slafkovského.
Akú bude mať podľa vás sezónu?
Som si istý, že bude mať dobrú sezónu. Stále však treba myslieť na to, že je mladý. Aj keď je to už jeho piata sezóna v NHL, má iba 22 rokov.
A vývoj hráčov v tejto fáze kariéry nie je vždy priamočiary. Neznamená to, že sa každý rok automaticky zlepšujú. Niekedy príde aj pokles výkonnosti. Videli sme to u viacerých hráčov v iných mužstvách.
Takže nemáte žiadnu záruku, že Slafkovský v tejto sezóne nazbiera napríklad 85 bodov. Na druhej strane, jeho úspešnosť sa nemeria iba počtom bodov.
Kent Hughes nedávno poskytol rozhovor v miestnom rádiu, v ktorom hovoril o diskusii, ktorú mal so Slafkovským po skončení minulej sezóny. Povedal mu niečo v tom zmysle, že ak v nasledujúcej sezóne získa 60 bodov, hoci vlani ich mal 73, ale bude hrať fyzicky a celkovo podávať dobré výkony, stále môže byť pre mužstvo užitočnejší, než keď získa viac bodov, ale nebude hrať tak dôrazne.
Inými slovami, aj keď bude mať menej bodov, ale bude fyzicky aktívnejší, mužstvu pomôže viac. Takže počet bodov nie je to hlavné kritérium, podľa ktorého ho budú hodnotiť.
A práve sobotný zápas, o ktorom som hovoril, bol podľa mňa presne tým, čo mal Kent Hughes na mysli.
Keď hovoril, že body nie sú až také dôležité, ale záleží na ostatných stránkach jeho hry, predovšetkým na fyzickej hre. Slafkovský je totiž výnimočný hráč. Má nezvyčajné fyzické parametre a je jedným z mála hráčov s takouto postavou. A keď hrá týmto spôsobom, mužstvu naozaj veľmi pomáha.
Reportér Sportsnetu Eric Engels mu vlani vymyslel prezývku „second-half Slaf“, pretože v predchádzajúcich sezónach pravidelne podával lepšie výkony až v druhej polovici ročníka. Vidíte slabšie vstupy do sezón to ako jeden z jeho problémov?
Môžete to nazvať problémom, ale rovnako to môžete považovať za pozitívum. Všetci totiž vieme, že práve v druhej polovici sezóny sa úroveň hokeja výrazne zvyšuje. Zápasy sa začínajú viac podobať na play-off.
A keby ste sa opýtali ktoréhokoľvek trénera alebo generálneho manažéra, či by radšej mal hráča, ktorý je výborný v prvej polovici sezóny, alebo takého, ktorý hrá lepšie v druhej, pravdepodobne by si vybral druhú možnosť.
Samozrejme, som si istý, že Montreal by bol nadšený, keby Slafkovský podával rovnako dobré výkony počas oboch polovíc sezóny. Ale osobne nevidím veľký problém v tom, keď je hráč v druhej polovici ročníka lepší ako v prvej.
Existujú totiž aj hráči, ktorí sú výborní na začiatku sezóny. V októbri a novembri hrajú skvelo, no potom sa im začne dariť menej. Takže v konečnom dôsledku sa to podľa mňa nejako vyrovná.
Čo podľa vás nastane, keď sa Demidov a Kapanen vrátia po zraneniach? Presunie sa Slafkovský opäť do druhej formácie?
Som si istý, že ich v určitom momente dajú znovu dokopy. Veď Slafkovský, Kapanen a Demidov mali v minulej sezóne pomerne dlhé obdobie, počas ktorého im to spolu fungovalo naozaj výborne. Bola to veľmi dobrá formácia.
Netreba však zabúdať, že Kapanen, ktorý bol jej centrom, bol vlani nováčik. V druhej polovici sezóny mu trochu dochádzali sily. Sám to priznal.
Teraz však už má za sebou jednu kompletnú sezónu. Ak sa mu podarí dobre odštartovať, táto formácia by spolu mohla vydržať dlhšie.
A bolo to veľmi dôležité aj pre Slafkovského vývoj, pretože práve on sa v tejto formácii stal akýmsi lídrom a prevzal iniciatívu. Canadiens by preto určite pomohlo, keby sa táto trojica dala opäť dokopy a nadviazala na úspešnú spoluprácu.
Slafkovskému sa však tentoraz nepodarilo pomáhať druhej formácii rovnakým spôsobom, ako to robil vlani.
Presne tak. Lenže do veľkej miery je to aj otázka vzájomnej chémie medzi hráčmi. Oliver Kapanen nie je hráč, ktorý by na ľade predvádzal nejaké mimoriadne efektné veci, ale je nesmierne inteligentný.
Má naozaj výborné hokejové myslenie, veľmi vysoké hokejové IQ a vždy sa nachádza na správnom mieste. Aj preto si so Slafkovským tak dobre rozumeli. Tentoraz sa však zloženie druhej formácie trochu menilo a zrejme to Slafkovského nevyhovovalo.
Keď je Kapanen vo forme, podľa mňa je trochu nedoceneným hráčom. Dôvodom je práve to, že na ľade nijako výrazne nevyniká. Keď sledujete zápas, nie je to hráč, ktorý by ľudí ohuroval.
Nerobí nič mimoriadne efektné, ale vždy sa správne postaví. Preto si myslím, že ich budeme musieť v určitom momente vidieť opäť spolu. A som presvedčený, že sa to aj stane.
VIDEO: Gól Slafkovského proti San Jose
Sidney Crosby nedávno povedal, že Slafkovský je najnebezpečnejším hráčom Montrealu. Súhlasíte s ním?
Záleží na tom, čo presne považujete za nebezpečného hráča. Ak hovoríme o čisto hokejových schopnostiach a talente, podľa mňa sú na tom najlepšie Ivan Demidov a Lane Hutson.
Ak hovoríme o streľbe, jednoznačne je to Cole Caufield. O tom niet pochýb.
Ale ak sa pozrieme na celkový súbor schopností, potom sa dá argumentovať v prospech Slafkovského. Práve vďaka tomu, ako dokáže skombinovať hokejové schopnosti so svojou postavou a fyzickými parametrami.
Navyše, na medzinárodnej úrovni, napríklad na olympiáde v Miláne, keď bol Slafkovský skutočným lídrom svojho mužstva, ukázal, že dokáže svoj tím potiahnuť. A to má veľkú hodnotu.
Takže naozaj záleží na tom, ako si definujete nebezpečného hráča a ktoré vlastnosti pri hodnotení zohľadňujete.
Áno, môže to byť Slafkovský. Ale Montreal má aj Nicka Suzukiho, ktorý je nebezpečný svojím vlastným spôsobom.
Keď hovoríme o komplexnom hráčovi, Suzuki síce nemá Slafkovského fyzické parametre, ale všetko ostatné má. Ak by ste sa ma teda opýtali, kto je najdôležitejším hráčom Montrealu, pre mňa je to jednoznačne Nick Suzuki.
Slafkovského sledujete od roku 2022, keď si ho Montreal vybral v drafte. Ako sa podľa vás za tie štyri roky zmenil? Či už ako hokejista, alebo ako človek?
Nečakal som, že sa budeme vracať až štyri roky dozadu (smiech). Ale teraz vážne. Myslím si, že získal predovšetkým oveľa väčšie sebavedomie.
Určité sebavedomie mal vždy, ale určite vám pomôže, keď dosahujete dobré výsledky, aké mal počas posledných dvoch sezón. Takže práve v tomto smere sa asi zmenil.
Keď sa však vrátim k tomu, o čom sme hovorili pred chvíľou, podľa mňa najväčšia zmena nastala vtedy, keď ho minulý rok zaradili do formácie s Demidovom a Kapanenom a on v nej prevzal hlavnú úlohu.
Keď hral so Suzukim a Caufieldom, bol úspešný, ale nebol hráč, ktorý tú formáciu ťahal. A práve tým sa stal pri spolupráci s Kapanenom a neskôr aj s Demidovom.
Myslím si, že skúsenosť z minulého roka, keď určitú časť sezóny odohral po ich boku, priniesla najväčšiu zmenu. Predovšetkým mu totiž ukázala, že dokáže byť hráčom, ktorý je hlavným ťahúňom svojej formácie.
Po nedávnom zápase proti Caroline bol Slafkovský veľmi nahnevaný na vlastné chyby, ktoré viedli k súperovým gólom. Čítal som, že dokonca nechcel hovoriť s médiami. Ako podľa vás zvláda tlak, ktorý je naňho vyvíjaný? Ako reaguje v kabíne na nevydarené zápasy?
To je práve jedna z vecí, ktoré sú preňho typické. Keď odohrá zlý zápas, vždy to otvorene prizná.
Dokáže byť veľmi priamy a úprimný, keď sa mu nedarí. Nemá problém povedať, že nehral dobre.
Dokonca si spomínam na situáciu spred roka alebo dvoch, keď mu Jeff Gorton niečo podobné vysvetľoval. Bolo to zachytené v dokumentárnom seriáli o Canadiens.
Gorton mu vtedy hovoril, že keď príde pred novinárov a povie, že odohral naozaj zlý zápas, ničomu to nepomôže. Nič tým nevyrieši. Jeho odkaz bol v podstate taký, aby o tom prestal rozprávať a radšej jednoducho hral lepšie.
Lenže Slafkovský je taký. Keď hrá zle, povie to. Je v tomto veľmi úprimný. A nám novinárom sa to, samozrejme, páči. Všetci máme radi hráčov, ktorí otvorene hovoria o tom, ako sa cítia.
Ale z pohľadu mužstva neviem, či sa im to až tak páči. Možno by boli radšej, keby dokázal byť trochu vyrovnanejší a nenechal sa až tak ovplyvňovať emóciami. Lenže niektorí hráči jednoducho svoje emócie dávajú najavo. Možno je to teda trochu aj jeho prípad.
Rovnaký problém má napríklad aj Jakub Dobeš. Aj on je na seba veľmi prísny, keď sa mu nedarí. NHL je náročná liga a Montreal je náročné hokejové prostredie.
Ak v ňom chcete byť úspešní, nemôžete prežívať príliš veľké emocionálne výkyvy. Nemôžete byť po dobrom zápase prehnane nadšení a po zlom zase úplne na dne. Pretože je to naozaj náročná liga a náročné prostredie.
Na druhej strane, Slafkovský pôsobí veľmi priateľsky a mám pocit, že s novinármi v Montreale aj rád žartuje. Aký je v kabíne? My s ním máme skúsenosti najmä zo slovenskej reprezentácie, ale v Montreale to môže byť trochu iné.
Pokiaľ ide o jeho vzťah k novinárom, je naozaj výborný. Vždy keď vidím, že Slafkovský niekde rozpráva a stoja okolo neho ľudia, idem tam aj ja. Je totiž jeden z tých hráčov, pri ktorých si chcete byť istý, že vám neunikne nič z toho, čo hovoria.
Nikdy neviete, čo zaujímavé môže povedať. Je veľmi otvorený a úprimný. A áno, dokáže byť aj celkom vtipný. Keď rozpráva, je veľká šanca, že z jeho úst zaznie niečo zaujímavé. Aj preto sa s ním veľmi dobre pracuje.
Keď za ním prídete po tréningu, viete, že pravdepodobne nebudete strácať čas a niečo zaujímavé sa dozviete.
Montreal podpísal s väčšinou svojich mladých hviezd dlhodobé zmluvy. Caufield, Suzuki, Slafkovský, Demidov, Hutson a ďalší. Ako hodnotíte prácu generálneho manažéra Kenta Hughesa? Myslíte si, že kontrakty pod hranicou desať miliónov dolárov môžu Montrealu výrazne pomôcť v snahe získať Stanleyho pohár?
Áno, samozrejme, že mu pomôžu. Montreal má množstvo hráčov, ktorých zmluvy sú nižšie, než je ich aktuálna trhová hodnota. To je pre klub veľmi dobré.
Kent Hughes odviedol výbornú prácu, ale určitú úlohu v tom zohralo aj šťastie. Hoci vlastne nejde iba o šťastie. Tým, že všetky tieto zmluvy vyriešil veľmi skoro, sa mu podarilo vyhnúť prudkému nárastu platov, ktorý sme v NHL videli.
Ivan Demidov napríklad podpísal svoju zmluvu len o dva dni skôr, ako prišla z Philadelphie na útočníka Anaheimu Lea Carlssona. Už len týmto krokom ušetrili možno dva alebo tri milióny dolárov ročne. Možno aj nejakú podobne vysokú sumu.
Je to až neuveriteľné, koľko ušetrili len preto, že zmluvu vyriešili hneď v prvý možný deň. To im veľmi pomohlo.
A pokiaľ ide o ostatných kľúčových hráčov, aj v ich prípade zohral úlohu vek. Keďže boli ešte pomerne mladí, Montreal s nimi dokázal podpísať dlhodobé kontrakty skôr, než prišla vlna výrazného rastu platov. Takže v tomto smere mali aj trochu šťastia.
Prestavbu mužstva začali práve v období, ktoré im umožnilo podpísať všetkých kľúčových hráčov v správnom čase. Ale v prípade Demidova si Hughes zaslúži všetko uznanie za to, že zmluvu vyriešil hneď v prvý deň.
Myslím si však, že hráči sú ochotní pristúpiť na takéto platy aj vtedy, keď im vyhovujú ostatné podmienky.
Keď je mužstvo úspešné, hráči sa v ňom dobre cítia, baví ich hrať spolu, páči sa im prostredie v klube a majú radi mesto, v ktorom pôsobia. Takže tieto zmluvy podľa mňa ukazujú aj to, že hráči sú v Montreale spokojní.
Možno sa o štyri alebo päť rokov budeme rozprávať o niečom inom, keď budú všetci títo hokejisti potrebovať nové kontrakty. Ale momentálne má Hughes na niekoľko rokov pokoj.
A áno, určite to Montrealu veľmi pomôže. Bude totiž mať veľký priestor na manévrovanie. Pokiaľ dokáže nájsť hviezdnych hráčov, ktorí budú chcieť prísť do Montrealu, bude mať pod platovým stropom dostatok priestoru, aby ich mohol získať.
Čo podľa vás Montrealu ešte chýba, aby sa stal skutočným kandidátom na zisk Stanleyho pohára? Hral síce vo finále konferencie, ale predpokladám, že mužstvo potrebuje ešte niečo doplniť.
Áno, určite mu ešte niečo chýba. Montreal sa síce dostal do finále konferencie, ale nebol na rovnakej úrovni ako Carolina.
Prvá vec, ktorú potrebuje, sa však nedá kúpiť. Je to čas, skúsenosti a vyspelosť. Pozrite sa napríklad na Demidova. Je to iba jeho druhá sezóna v NHL. Lane Hutson hrá tretiu sezónu.
Títo hráči sú stále veľmi mladí. Možno sa tomu ťažko verí, pretože už teraz sú to veľmi dobrí hokejisti, ale pravdepodobne ich ešte delia tri roky od obdobia, keď budú na vrchole svojich schopností.
Keď sa pozriete na Suzukiho a Caufielda, tí už sú v najlepších rokoch svojej kariéry. Ale Slafkovský, Hutson a Demidov, ktorí sú všetci mimoriadne dôležitými hráčmi Montrealu, podľa mňa ešte potrebujú niekoľko rokov, aby dosiahli svoj vrchol.
A práve toto mužstvu zatiaľ chýba. Keď sa všetci títo hráči dostanú do najlepšieho obdobia svojej kariéry, som presvedčený, že Montreal bude možné považovať za skutočného kandidáta na Stanleyho pohár. Takže potrebujú predovšetkým čas.
Okrem toho potrebujú obrancu praváka. Možno ním bude David Reinbacher. Zatiaľ sme sa o ňom príliš nerozprávali, ale je veľmi dôležitou súčasťou budúcnosti Montrealu.
Ak sa z neho stane spoľahlivý pravák v obrane, ktorý dokáže odohrať dvadsať minút za zápas, mužstvu to veľmi pomôže. Lenže aj v jeho prípade platí to isté, čo pri ostatných mladých hráčoch. Možno je ešte štyri roky od svojho výkonnostného vrcholu. Takže aj on potrebuje ďalší čas na rozvoj.
Potom sme sa rozprávali o centrovi druhej formácie. Uvidíme, nakoľko veľká potreba to napokon bude. Možno budú kvalitného centra potrebovať aj v prípade, že Kapanen, Demidov a Slafkovský budú v druhej formácii hrať dobre. Veľa však bude závisieť od Kapanenovho vývoja.
A potom sú tu tretia a štvrtá formácia. To však podľa mňa nie sú pozície, ktoré si nevyhnutne budujete dlhodobo. Hráčov do tretieho a štvrtého útoku môžete získavať prostredníctvom výmen alebo na trhu voľných hráčov. Takže zloženie týchto formácií sa ešte môže zmeniť.
Montreal má v súčasnosti v spodných dvoch formáciách dobrých hráčov, ale ak chcete byť úspešní v play-off, možno tam potrebujete trochu viac fyzickej sily, tvrdosti a dôrazu. Aj toto sa ešte môže zmeniť.
Keď sa však rozprávame o týchto veciach, hovoríme už skôr o dolaďovaní detailov. Keď sa mužstvo blíži k obdobiu, v ktorom môže reálne bojovať o Stanleyho pohár, prichádza fáza, keď už len dolaďujete posledné drobnosti. Robíte záverečné úpravy, ktoré vám majú pomôcť urobiť posledný krok k úspechu.
Keď Montreal pred niekoľkými rokmi začal prestavbu mužstva, fanúšikovia museli byť trpezliví. Ako je to teraz? Sú stále ochotní čakať?
Áno, myslím si, že sú. Stále totiž čakajú na to, kedy sa Montreal stane skutočným kandidátom na Stanleyho pohár, ale medzitým už mužstvo dosahuje úspechy.
V posledných dvoch sezónach sa dostalo do play-off. Navyše, zápasy v Bell Centre sú naozaj vzrušujúce. S množstvom ofenzívneho talentu, ktorý toto mužstvo má, je hokej veľmi atraktívny.
Verte mi, pred desiatimi či pätnástimi rokmi som tiež pracoval ako novinár pri Montreale, keď bolo mužstvo postavené predovšetkým na Careym Priceovi. Bol fantastický, patril medzi najlepších brankárov celej NHL, ak nebol úplne najlepší. Lenže spôsob hry založený na skvelom brankárovi neprinášal práve najatraktívnejší hokej.
Dnes je situácia iná. Montreal má množstvo hráčov s fantastickými hokejovými schopnosťami a výbornou rýchlosťou. Hrá naozaj atraktívny hokej. Aj preto mám pocit, že fanúšikovia sú stále trpezliví.
Každý rok totiž vidia určitý pokrok. Nie je to teda prestavba, ktorá sa neúmerne naťahuje, ako napríklad v Buffale alebo Detroite.
Montreal ide správnym smerom. A pokiaľ bude napredovať, postupovať do play-off a jeho jednotliví hráči sa budú naďalej zlepšovať, myslím si, že fanúšikovia budú ochotní čakať.
Tabuľky NHL
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