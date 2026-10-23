Príklepy z NHL: Nie Gretzky, najlepší je McDavid. Rozpadne sa Montreal bez Suzukiho?

„Ak by ste sa ma opýtali, kto je najdôležitejším hráčom Montrealu, pre mňa je to jednoznačne Nick Suzuki,“ povedal v rozhovore pre Sportnet kanadský novinár Guillaume Lefrançois.
S Lefrançoisom sa zhodne zrejme väčšina expertov. Teraz sa však budú pozerať na to, ako sa mužstvo vysporiada so stratou kľúčového hráča.
Prvý center a kapitán Canadiens je totiž mimo hry. Montreal vo štvrtok informoval, že pre zranenie v hornej časti tela vynechá dva až štyri týždne.
Vitajte v ďalšom dieli Príklepov z NHL, kde znova rekapitulujeme uplynulý týždeň. Opäť od piatku do štvrtku, teda tentoraz od 16. po 22. október.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa počas uplynulého týždňa v NHL udialo.
V desiatich rubrikách prinášame trefný súhrn z najlepšej hokejovej ligy sveta – presne ako dobre mierený príklep. Každý týždeň vyberáme príbeh, tím, hráča, Slováka, prekvapenie, sklamanie, kuriozitu, štatistiku, zápas a gól týždňa.
Príbeh týždňa: Rozpadne sa Montreal bez Suzukiho?
Len málo vecí by z herného pohľadu zasiahlo Montreal tak ako absencia kapitána. Nick Suzuki je najdôležitejším hráčom svojho mužstva.
Líder ofenzívy je po deviatich zápasoch líder klubovej produktivity s 12 bodmi, na ľade trávi priemerne najviac času zo všetkých útočníkov mužstva – takmer 22 minút a patrí medzi najlepších obojsmerných útočníkov v NHL.
Suzuki bol doteraz v profilige definíciou odolnosti. Od svojho debutu 3. októbra 2019 nevynechal žiaden zápas. S 546 duelmi v rade bol po Brentovi Burnsovi (1017 zápasov v rade) druhým spomedzi „železných mužov“ v aktuálnej NHL.
Séria sa skončí a Montreal má problém. Od Suzukiho príchodu do klubu nezažil, čo to znamená hrať bez neho.
Navyše, ich hĺbka na centri je dlhodobou slabinou. Kto teraz zastúpi lídra? Kapanen, Newhook, Dach či Danault? Na prvom tréningu bol súčasťou útoku prvý menovaný.
Absencia víťaza Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka bude znamenať aj väčšiu zodpovednosť pre krídelníkov Juraja Slafkovského a Colea Caufielda. Títo dvaja sa teraz stanú lídrami ofenzívy a najmä prvého útoku, ktorý režíroval práve Kanaďan.
„Je to na nič. Je jednou z najdôležitejších častí tohto tímu, ale nič s tým nespravíme,“ hovoril Juraj Slafkovský. „Musíme vyhrávať zápasy, aby sme boli v dobrej pozícii, keď sa Nick vráti.“
Výpadok Suzukiho môže definovať celú sezónu Montrealu. Klub ju začal priemerne – desať bodov v deviatich zápasoch. Prípadné zhoršenie po odchode kapitána by mohlo vyjsť klub draho.
Zranený je momentálne aj šikovný krídelník Ivan Demidov, ktorý by sa mal vrátiť počas budúceho týždňa.
Tím týždňa: Philadelphia Flyers
Flyers sa prebrali. Po deviatich prehrách zo začiatku sezóny vyhrali počas uplynulého týždňa všetky tri duely.
Philadelphia tak bola jedným z piatich mužstiev so stopercentnou bilanciou.
Okrem nej získali plný počet bodov aj Edmonton, Dallas, Tampa Bay a Calgary. Flyers sú však z tejto pätice jediným výberom, ktorý dokázal trikrát zvíťaziť v riadnom hracom čase.
Nemali pritom vôbec jednoduchých súperov. S Ottawou si poradili 3:1, s Coloradom 3:2 a s Buffalom 3:1. V troch dueloch tak inkasovali len štyrikrát.
V prvých deviatich zápasoch sezóny nestrelili ani raz viac ako dva góly, teraz dali v každom z posledných troch tri.
Cenné je najmä víťazstvo nad Coloradom. Lídrami na ľade boli Matvej Mičkov a Trevor Zegras. Obaja si v posledných troch dueloch rozšírili svoju bilanciu o päť bodov.
Hráč týždňa: Connor McDavid
Pri hráčovi týždňa je len jedna správna odpoveď - Connor McDavid, ktorý "naháňa" Waynea Gretzkého.
Za posledných sedem dní pribudlo na jeho konte ďalších trinásť bodov. Odohral pritom len tri zápasy. Proti Utahu mal bilanciu 2+3, proti Minnesote 0+3 a k výhre nad Carolinou prispel opäť piatimi bodmi – 2+3.
Ešte v pondelok sme písali, že má priemer 2,875 bodu na zápas, vďaka ktorému by prekonal historický rekord legendárnej 99-tky v počte bodov v jednom ročníku.
Teraz je jeho priemer už 3,1 bodu na zápas. V desiatich zápasoch zaknihoval už 31 bodov. Wayne Gretzky mal počas svojej 215-bodovej sezóny po prvých desiatich stretnutiach 24 bodov.
Graf: Porovnanie súčasnej sezóny Connora McDavida a rekordného ročníka Waynea Gretzkého 1985/86, v ktorom získal 215 bodov
Gretzky dosiahol dvesto a viac bodov štyrikrát v kariére. Najlepší začiatok mal, keď počas desiatich duelov takisto v drese Edmontonu nazbieral 30 bodov. Aj tento rekord už McDavid o jeden bod prekonal.
Ak by kapitán Oilers bodoval súčasným tempom, dosiahol by neskutočných 260 bodov.
„Je to najlepší hokejista, aký kedy existoval bez ohľadu na to, koľko gólov dali Gretzky alebo Ovečkin,“ povedal v podcaste Hokejový BOSS NHL na adresu McDavida jeho bývalý spoluhráč Andrej Sekera.
„Keď porovnám starú dobu s novou, aj keď to sa úplne porovnávať nedá, nemá konkurenciu. Je to radosť pozerať.“
Slovák týždňa: Juraj Slafkovský
Čakali sme tri týždne, kým sa momentálne najlepší slovenský hokejista stal aj hráčom týždňa v našej rubrike. Teraz už bolo rozhodnutie jasné. Okrem Slafkovského si zapísal jednu asistenciu Martin Fehérváry. Ďalší Slováci nebodovali.
Počas posledných siedmich dní Juraj opäť pripomínal Slafkovského v skvelej forme z minulej sezóny. V dvoch zápasoch získal štyri body a spolu s Caufieldom bol najproduktívnejším hráčom mužstva.
Proti Buffalu zaznamenal dve asistencie a pri oboch ukázal svoj hokejový um a šikovnosť. Proti San Jose strelil možno najkrajší gól svojej kariéry a opäť aj asistoval.
„Bol tým fyzickým hráčom, vyhrával súboje pri mantineloch, presadzoval sa pred bránkou a využíval svoju silu,“ chválil ho novinár Lefrançois.
Pomalší začiatok tak necháva za sebou a sedem bodov v deviatich dueloch už vyzerá oveľa lepšie. Posledný tréning síce opustil s krvavými ústami, ale nemalo by to byť nič vážne.
Prekvapenie týždňa: Calgary Flames
Veľkým prekvapením bol tím týždňa – Philadelphia. Po katastrofálnom začiatku sezóny sa však obúdza aj Calgary. Tím, ktorý strelil Seattlu aj Vancouveru na začiatku ročníka len jeden gól, dokázal zdolať obhajcov Stanley Cupu aj jedno z najlepších mužstiev na západe.
Flames zvíťazili nad Carolinou 3:2 a aj napriek pevnej defenzíve Canes dokázali na bránu súpera vyslať 34 striel. Potom zdolali aj Minnesotu 2:1. V oboch prípadoch bol oporou brankár Devin Cooley, ktorý zo 73 striel dostal len tri góly.
Dôležitá pritom bola aj prvá obranná dvojica Bahl – Nemec, ktorá mala v očakávaných góloch pomer 54,5 percent. Zvyšné dva páry mali len 32,6, respektíve 13,8 percent.
Sklamanie týždňa: Anaheim Ducks
Vážnym adeptom bolo Colorado, ktoré nehralo dobre. Veľké trápenie však zažíva aj Anaheim.
Ducks prehrali už päť zápasov v rade, štyri z nich počas minulého týždňa. Z prvých piatich duelov sezóny pritom štyri vyhrali.
Teraz však podľahli Bostonu 2:4, Rangers 2:5, Islanders 2:3 a Devils 1:4. Žiaden tím neinkasoval počas týždňa viac gólov. Anaheim navyše nestrelil ani jeden gól z presilovej hry, pričom mal 11 pokusov.
Kuriozita týždňa: Bradyho návrat do Ottawy
Brady Tkachuk sa vrátil do Ottawy, ale tentokrát ako hráč súpera. Bývalý kapitán Senators sa nedočkal vrelého privítania a fanúšikovia mu dali pocítiť, čo si o jeho žiadosti o trejd na Floridu myslia. Na ľad hádzali dresy a priniesli si aj posmešné bannery.
Bolo ich však najmä poriadne počuť. Prikladáme výber pokrikov, ktoré Tkachukov návrat do hlavného mesta Kanady sprevádzali a aj ich voľný preklad:
- Brady sucks (Brady stojí za nič)
- Fu*k you Brady (radšej neprekladáme)
- You can’t read (Nevieš čítať)
- You eat crayons (Ješ voskové pastelky)
- Who’s your daddy? (Kto je tvoj otecko?)
- Fu*k your podcast (Je*ať tvoj podcast)
- We don’t need you (Nepotrebujeme ťa)
- Stützle’s better (Stützle je lepší)
- Brady’s balding (Brady plešatie)
- Matthew’s better (Matthew je lepší)
- You’re a sellout (Zapredal si sa)
„Boli bezohľadní?“ znela prvá odpoveď Bradyho po zápase. „Bolo to dobré, ukázali ich vášeň. Jedna kapitola je však zavretá a teším sa na tú novú, v ktorej teraz žijem.“
Organizácia mu prichystala aj ďakovné video, ktoré však fanúšikovia podľa očakávania vypískali. Brady Tkachuk sa však napriek tomu vybral na ľad a s úsmevom a so zdvihnutou hokejkou zdravil fanúšikov. Tí však stále bučali.
Ottawa nakoniec v zápase zvíťazila 5:1. Hádajte, kto dal jediný gól Floridy? Správne – Brady Tkachuk.
Štatistika týždňa: 80 percent
Vrátime sa ešte raz k McDavidovi. Edmonton dal počas aktuálnej sezóny zatiaľ 46 gólov a kapitán mužstva bol na ľade pri 37 z nich. To je viac ako 80 percent všetkých gólov. Pri 31 z nich si aj sám zapísal bod. Žiadny hráč v súčasnej NHL nie je tak rozdielový, ako práve on.
Ak sa pozrieme na defenzívu, Oilers inkasovali 32 gólov. McDavid bol na ľade pri desiatich z nich.
Aby toho nebolo málo, dáme si ešte jednu štatistiku najlepšieho hráča súčasnosti. Počas uplynulého týždňa sa dostal na 44. miesto v historickom bodovaní NHL. Prekonal Petra Šťastného, ktorý v kariére dosiahol 1239 bodov. McDavid ich má už teraz 1251, pričom odohral o 173 duelov menej.
Pred kanadskou hviezdou je momentálne na 43. mieste Steven Stamkos, ktorý má 1266 bodov.
Zápas týždňa: Edmonton – Carolina
Tento týždeň by sa dal zrejme vybrať akýkoľvek zápas Edmontonu. Oilers hrali proti kvalitným súperom (Utah, Minnesota a Carolina) a každý duel aj ukázal kvalitu na oboch stranách.
Súboj s Carolinou však priniesol päť bodov McDavida aj Draisaitla, vyrovnanie v úplnom závere, ktoré prišlo šesť sekúnd po neuznanom góle, predĺženie a aj nájazdovú drámu. Dva z najlepších tímov posledných rokov a aktuálni lídri svojich konferencií nesklamali.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton – Carolina
Gól týždňa: Slafkovský proti San Jose
Juraj Slafkovský ovládol aj druhú z našich kategórií. Gólom proti San Jose predviedol, že má sebavedomie, rýchlosť, silu aj kreativitu.
Puk poslal okolo Darnella Nursea, obišiel ho a následne blafákom do forhendu prekonal brankára Alexa Nedeljkovica.
NHL jeho presný zásah označila za kandidáta na gól roka.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti San Jose
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: