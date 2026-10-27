Víťaza prezradili predčasne. Potom ďalšieho a ešte jedného. Zlatá lopta zažila chaos

Tvár si zakrýval rukami, ktoré akoby prosebne spojil. Nemohol tomu uveriť. Predtým, než vystúpil na pódium, pozdravil ostatných nominovaných. Potom sa zhlboka nadýchol a snažil sa vychutnať si výnimočný okamih.
Publikum mu nadšene spievalo na počesť. Ľudia kričali jeho meno.
Z vrecka si vytiahol ťahák plný poznámok, aby na niečo nezabudol. Počas dlhého prejavu si neustále upravoval sako. Vpredu i zozadu.
„Páni, páni, páni! V prvom rade musím povedať, že takmer nemám slov. Našťastie mám pri sebe tento zoznam,“ začal Harry Kane.
Jeho manželka Kate neskrývala dojatie. Keď sa anglický útočník pokúsil prehovoriť, opäť sa ozval búrlivý potlesk.
Rodák z Londýna bol korunovaný za kráľa futbalu na domácej pôde. Harry Kane získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta za sezónu 2025/2026.
Druhý skončil Francúz Kylian Mbappé. Tretie miesto obsadil Španiel Lamine Yamal, iba devätnásťročný zázrak z Barcelony.
Boli časy, keď sa o Kaneovi hovorilo, že je prekliaty. Že nikdy nezíska žiadnu trofej. Napokon sa však dočkal. A vo veľkom štýle.
Prekliatie sa skončilo v Mníchove
V Tottenhame, rovnako ako v anglickej reprezentácii, nikdy neprestával strieľať góly. Nikto ich nedal viac ako on – ani v drese klubu zo severného Londýna, ani za Anglicko.
Jeho futbalové umenie a štatistiky však vždy znamenali oveľa viac než len získané trofeje. Tie mu dlho chýbali.
Napokon prišli v Mníchove, v drese Bayernu. A práve ako dnes už ikonická deviatka bavorského veľkoklubu sa historicky najlepší strelec Tottenhamu a anglickej reprezentácie stal prvýkrát v kariére držiteľom Zlatej lopty.
Je to ocenenie za historickú sezónu 2025/2026, ale aj uznanie za výnimočnú kariéru, akých vo futbale nebolo veľa. Za kariéru jedného z najlepších útočníkov a futbalistov všetkých čias.
Angličania síce toto leto nezískali druhý titul majstrov sveta, no aj tak môžu mať pocit, že slávne „Football's Coming Home“ – Futbal sa vracia domov – sa konečne naplnilo.
VIDEO: Góly Harryho Kanea
„To, že sa galavečer koná v Londýne, robí tento okamih ešte výnimočnejším. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Viem si predstaviť, aké náročné bolo rozhodovanie, keďže dnes večer je v tejto sále toľko fantastických hráčov svetovej triedy,“ pokračoval Kane.
Od Stanleyho Matthewsa po Kanea
Nezabudol ani na organizátorov. „Ešte raz ďakujem France Football a organizátorom Zlatej lopty za toto úžasné podujatie. Gratulujem všetkým dnešným víťazom aj nominovaným. Je to pôsobivá ukážka toho, čo všetko sa dá dosiahnuť odhodlaním a tvrdou prácou.“
Tohtoročné odovzdávanie Zlatej lopty sa zapíše do dejín ako vôbec prvé, ktoré opustilo tradičné kulisy Paríža.
Organizátori z magazínu France Football presunuli jubilejný 70. ročník do ikonického divadla London Palladium, čím vzdali hold sedemdesiatemu výročiu ankety a jej historicky prvému držiteľovi, anglickej legende Sirovi Stanleymu Matthewsovi.
Londýnske divadlo sa tak po prvý raz stalo dejiskom výnimočného večera pre anglický aj európsky futbal.
Výsledky ankety Zlatá Lopta 2026
- Harry Kane (Angl./Bayern Mníchov)
- Kylian Mbappe (Fr./Real Madrid)
- Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
- Rodri (Šp./Manchester City)
- Lionel Messi (Arg./Inter Miami)
- Khvicha Kvaratskhelia (Gruz./Paríž Saint-Germain)
- Ousmane Dembele (Fr./Paríž Saint-Germain)
- Erling Haaland (Nór./Manchester City)
- Michael Olise (Fr./Bayern Mníchov)
- Fabian Ruiz (Šp./Paríž Saint-Germain)
najlepšia futbalistka: Alexia Putellasová
najlepší tréneri: Luis de la Fuente a Pere Romeu
cena Raymonda Kopu: Lamine Yamal a Vicky Lopezová
cena Gerda Müllera: Harry Kane a Charlyn Corralová
cena Leva Jašina: Unai Simón a Cata Collová
najlepší mužský tím sezóny: Paríž Saint-Germain
najlepší ženský tím sezóny: FC Barcelona
cena Socratesa: Bukayo Saka
Kompletný hráč
Harry Kane vo veku 33 rokov, navyše na domácej pôde, nadviazal na odkaz Stanleyho Matthewsa, prvého držiteľa Zlatej lopty z roku 1956, ako aj Bobbyho Charltona, Kevina Keegana a Michaela Owena.
Anglicko má už svoju šiestu Zlatú loptu. Nie Lamine Yamal, nie Kylian Mbappé, nie Rodri ani Lionel Messi.
Zlatá lopta za rok 2026 patrí chlapcovi, ktorý sa narodil v londýnskej štvrti Leytonstone a po rokoch neúnavného strieľania gólov a organizovania hry svojich tímov, akoby bol najlepším stredopoliarom na svete, dosiahol v Nemecku vrchol kariéry.
„Je to deviatka, desiatka, dvojka aj šestka. Kompletný futbalista,“ vyhlásil pred niekoľkými dňami Roberto De Zerbi.
A najlepšou správou pre jeho trénera Vincenta Kompanyho, reprezentačného kouča Thomasa Tuchela aj všetkých milovníkov kvalitného futbalu je, že Harry Kane má stále čo ponúknuť.
Yamal zaujal ružovým kvetom
Kým červený koberec v britskej metropole ovládli mladé talenty na čele s barcelonským klenotom Laminom Yamalom, ktorý upútal pozornosť odvážnym outfitom s dominantným ružovým kvetom, najväčšia ikona moderného futbalu ceremoniál vynechala.
Osemnásobný držiteľ ocenenia Lionel Messi dal napriek umiestneniu v elitnej desiatke prednosť pobytu na Floride.
Namiesto londýnskeho lesku osobne podporil mladé talenty na mládežníckom turnaji Messi Cup. Jeho neprítomnosť zároveň symbolicky podčiarkla prebiehajúcu generačnú obmenu na svetovom futbalovom tróne.
Zlatá lopta už patrí inej generácii.
A hoci sa o prestížne ocenenie uchádzali aj mladšie hviezdy, napokon triumfoval skúsený anglický kanonier.
Prezradili víťaza ešte pred galavečerom
Ako sa už stalo tradíciou, slávnostný večer trval viac ako dve hodiny.
Veľkolepá ceremónia sa začala s viac než polhodinovým meškaním.
Už niekoľko hodín pred jej začiatkom však vyvolal rozruch článok o víťazovi, ktorý sa objavil na oficiálnej stránke Zlatej lopty.
Presnejšie povedané, články o viacerých víťazoch. Ešte predtým, ako nominovaní futbalisti spolu so svojimi partnerkami, rodinami a klubovými spoluhráčmi prešli po červenom koberci, organizátori zverejnili informáciu, že Kane a jeho „najlepšie a najvýznamnejšie góly“ sú víťazmi.
Lenže tým sa to neskončilo. Na stránke sa objavili aj články o triumfe Lamineho Yamala, ktorý mal vytvoriť „bezprecedentný rekord“, a Kyliana Mbappého, ktorý mal získať „Zlatú loptu 2026 za zosobnenie výnimočnej konzistentnosti na najvyššej úrovni“.
Vznikol tak nezvyčajný chaos. Ešte pred začiatkom galavečera sa na oficiálnom webe objavili texty, ktoré za víťazov označovali troch rôznych futbalistov.
Napokon však prestížnu zlatú trofej odovzdal legendárny Ronaldo Nazário skutočnému víťazovi.
Sedemdesiattri gólov v 65 zápasoch
Kane sa v uplynulej sezóne stal s Bayernom víťazom Bundesligy, Nemeckého pohára aj Nemeckého superpohára.
Najväčšími argumentmi proti jeho kandidatúre boli „iba“ semifinálová účasť v Lige majstrov a tretie miesto na majstrovstvách sveta.
V Lige majstrov ho zastavil Paríž Saint-Germain, ktorý napokon celú súťaž vyhral. Kane sa však so 14 gólmi stal druhým najlepším strelcom súťaže.
Na svetovom šampionáte doviedol Anglicko k najlepšiemu výsledku od roku 1966, keď reprezentácia získala svoj jediný titul majstrov sveta.
So šiestimi presnými zásahmi navyše prekonal Garyho Linekera a stal sa historicky najlepším anglickým strelcom na majstrovstvách sveta.
Nebol jasným favoritom
Po mnohých rokoch, tentoraz ďaleko od parížskeho Théâtre du Châtelet, nemala Zlatá lopta jednoznačného favorita.
Výnimočné výkony Lamineho Yamala, góly Kyliana Mbappého či majstrovstvá sveta v podaní Rodriho vyvolávali dojem, že Kaneove šance postupne klesajú.
Opak bol však pravdou. Čím viac sa blížil galavečer, tým väčšiu istotu získavali Angličania, ktorí verili, že ich útočník bude práve v Londýne pózovať s prestížnou zlatou trofejou.
A mali na to dobré dôvody.
Kaneova kandidatúra neprevyšovala ostatných natoľko, aby bol jednoznačným favoritom. Zároveň však v ničom nezaostávala za jeho najväčšími konkurentmi.
Veď ako by aj mohla, keď v 65 zápasoch za klub a reprezentáciu nastrieľal neuveriteľných 73 gólov?
Držiteľ európskej Zlatej kopačky sa tak stal aj držiteľom Zlatej lopty.
Kane ďakoval Bayernu. Spomenul aj Tottenham
Počas ďakovnej reči sa Kane opakovane vracal k ľuďom, ktorí mu pomohli dostať sa na vrchol.
Najskôr sa obrátil na svojich spoluhráčov z Bayernu.
„Chcem sa poďakovať svojim spoluhráčom z Bayernu. Niekoľkí sú dnes večer tu. Bez vás a zvyšku tímu by to nebolo možné. Neustále ma posúvate dopredu, pomáhate mi súperiť s najlepšími a zlepšovať sa ako hráč. Veľmi vám za to ďakujem.“
Osobitne vyzdvihol trénera Vincenta Kompanyho a jeho spolupracovníkov.
„Chcem poďakovať za spôsob, akým trénujeme a ako nás neustále posúvate dopredu. Je to vaša zásluha. Zlepšil som sa ako hráč, človek aj líder a za to vďačím vám. Je pre mňa cťou reprezentovať Bayern Mníchov a som nesmierne rád, že môžem túto trofej priniesť do klubu.“
Nezabudol ani na anglickú reprezentáciu, ktorú ako kapitán priviedol k tretiemu miestu na majstrovstvách sveta.
Výnimočný rok
„Máme za sebou výnimočný rok. Nebol dokonalý, ale počas majstrovstiev sveta sme si vytvorili skvelé vzťahy a silného tímového ducha. Je pre mňa obrovskou cťou byť vaším kapitánom a viesť vás. Táto trofej patrí nám všetkým.“
Poďakoval aj reprezentačnému trénerovi Thomasovi Tuchelovi.
„Spôsob, akým nás Thomas Tuchel a jeho realizačný tím vedú a nastavujú vysoké nároky, je výnimočný. Je pre mňa cťou reprezentovať vás. Ďakujem všetkým v Anglickej futbalovej asociácii. Byť kapitánom Anglicka je pre mňa skutočne obrovská pocta.“
Jedna z najemotívnejších častí prejavu však patrila klubu, v ktorom vyrastal. Tottenhamu Hotspur.
Práve tam strávil podstatnú časť kariéry. Strieľal góly, prekonával rekordy, ale na veľkú trofej čakal márne.
„Chcem sa poďakovať aj Tottenhamu Hotspur. Bez tohto klubu by som dnes určite nebol tam, kde som. Prišiel som tam ako jedenásťročný chlapec a umožnili ste mi splniť si sen.“
Potom sa vrátil k rokom, počas ktorých sa z talentovaného chlapca stal jeden z najlepších útočníkov sveta.
„Všetky tie okamihy, vzostupy aj pády, ktorými som si prešiel, ma priviedli až sem, k tomuto výnimočnému momentu. Takže ďakujem Tottenhamu.“
Z chlapca, ktorý sníval, je najlepší hráč sveta
Kane na pódiu nezabudol ani na fanúšikov.
„Ďakujem všetkým fanúšikom po celom svete. Mnohí z vás sú dnes večer tu. Nesmierne si vážim vašu podporu.“
Vzápätí pripomenul, že aj on kedysi sledoval svojich futbalových hrdinov iba z tribúny.
„Pamätám si, ako som ešte nedávno sám bol fanúšikom a čo pre mňa futbal znamenal. Preto je pre mňa vždy obrovskou cťou a privilégiom, keď vám môžem niečo vrátiť.“
Zlatá lopta je futbalový Oscar. Futbalisti prichádzali na galavečer ako filmové hviezdy v limuzínach a kráčali po červenom koberci. Anketu od roku 1956 organizuje magazín France Football a hlasujú v nej novinári z celého sveta.
Rozhodujú už len zástupcovia z krajín z prvej stovky rebríčka FIFA.
Najlepší kandidát dostal 15 bodov, ďalší 12,10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a jeden bod.
Zlatá lopta sa udeľuje za sezónu (od augusta 2025 do augusta 2026) a nie za kalendárny rok.
Okrem individuálnych výkonov mali porotcovia brať do úvahy úlohu v tíme a zisk trofejí za uplynulé obdobie a tiež fair play a správanie na ihrisku.
Ocenenie je čestné. Nie je dotované ekonomickou čiastkou, ale mnohí hráči majú v zmluvách rôzne klauzuly, ktorými ich kluby odmeňujú za dosiahnutie určitých cieľov. Platí to aj o Zlatej lopte.