UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná rana

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava dostal od UEFA finančnú pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek svojim fanúšikom na najbližší zápas na ihrisku súpera v klubovej súťaži UEFA.
Dôvodom sú incidenty počas stretnutia Ligy majstrov proti AS Rím.
K incidentom došlo počas zápasu proti talianskemu tímu, ktorý sa uskutočnil 20. októbra. Slovan v ňom prehral 0:4.
Európska futbalová únia (UEFA) klubu vyčíta dva disciplinárne priestupky – hádzanie predmetov a narušovanie poriadku na tribúnach.
Okrem pokuty UEFA zakázala Slovanu predávať vstupenky na najbližší zápas na ihrisku súpera v klubovej súťaži UEFA. Slovan sa predstaví v novembri na pôde rakúskeho klubu LASK Linz.
Slovan tak bude musieť zvládnuť novembrový duel v Linzi bez podpory svojich fanúšikov v hosťujúcom sektore. Informovala o tom oficiálna stránka UEFA.
„V súčasnosti podnikáme všetky dostupné právne kroky s cieľom odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu a dosiahnuť zmenu uloženého trestu.
O ďalšom vývoji situácie a prípadných dopadoch na fanúšikov, ktorí si už zakúpili vstupenky na zápas v Linzi, budeme bezodkladne informovať,“ znelo v stanovisku slovenského klubu na sociálnej sieti.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo