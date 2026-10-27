    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava

    UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná rana

    Fanúšikovia Slovana v Ríme.
    Fanúšikovia Slovana v Ríme. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|27. okt 2026 o 18:17
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    Slovan čelí disciplinárnemu trestu za správanie svojich fanúšikov.

    Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava dostal od UEFA finančnú pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek svojim fanúšikom na najbližší zápas na ihrisku súpera v klubovej súťaži UEFA.

    Dôvodom sú incidenty počas stretnutia Ligy majstrov proti AS Rím.

    K incidentom došlo počas zápasu proti talianskemu tímu, ktorý sa uskutočnil 20. októbra. Slovan v ňom prehral 0:4.

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    Európska futbalová únia (UEFA) klubu vyčíta dva disciplinárne priestupky – hádzanie predmetov a narušovanie poriadku na tribúnach.

    Okrem pokuty UEFA zakázala Slovanu predávať vstupenky na najbližší zápas na ihrisku súpera v klubovej súťaži UEFA. Slovan sa predstaví v novembri na pôde rakúskeho klubu LASK Linz.

    Slovan tak bude musieť zvládnuť novembrový duel v Linzi bez podpory svojich fanúšikov v hosťujúcom sektore. Informovala o tom oficiálna stránka UEFA.

    „V súčasnosti podnikáme všetky dostupné právne kroky s cieľom odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu a dosiahnuť zmenu uloženého trestu.

    ﻿O ďalšom vývoji situácie a prípadných dopadoch na fanúšikov, ktorí si už zakúpili vstupenky na zápas v Linzi, budeme bezodkladne informovať,“ znelo v stanovisku slovenského klubu na sociálnej sieti.

    Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Lensu.
    Fanúšikovia Lensu.
    Svetlice a petardy ich vyšli draho. Fanúšikovia francúzskeho tímu nebudú v Liverpoole
    dnes 18:51
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná rana