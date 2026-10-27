Nitra opäť dostala pokutu. Dôvodom boli vulgarizmy fanúšikov proti Popradu

Hokejový klub HK Nitra dostal finančnú pokutu 400 eur za nešportové správanie svojich fanúšikov počas zápasu 14. kola Tipsport ligy proti HK Poprad.
O treste rozhodol Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) na základe správy delegáta SZĽH.
Dôvodom sankcie bolo správanie domáceho fanklubu, ktorý počas druhej tretiny viackrát vulgárne skandoval na adresu hosťujúceho tímu.
Disciplinárna komisia vyhodnotila konanie fanúšikov ako porušenie Disciplinárneho poriadku SZĽH, konkrétne článku 76, odseku 1, písmena a.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Poprad
Pre Nitru nejde o prvý takýto prípad v aktuálnej sezóne. Za rovnaký disciplinárny prehrešok bola potrestaná už druhýkrát, čo viedlo k zvýšeniu finančnej sankcie na 400 eur. Informovala o tom oficiálna stránka zväzu.
Nitrania pritom sobotňajší duel proti Popradu zvládli, keď zvíťazili 4:1.
Nitra potvrdila v stretnutí stúpajúcu formu aj proti lídrovi tabuľky. Po bezgólovej prvej tretine sa Poprad ujal vedenia zásluhou Jakuba Urbánka, no ešte pred druhou prestávkou vyrovnal v presilovke Otso Rantakari.
Rozhodujúci moment prišiel v tretej tretine, keď Michal Krištof a Robert Jackson v priebehu 77 sekúnd upravili na 3:1.
Jackson následne gólom do prázdnej bránky spečatil víťazstvo Nitry 4:1.
„Corgoni“ si pripísali piaty ligový triumf za sebou a ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu Popradu.