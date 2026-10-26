Dvaja televízni experti aj o Benovičovom „Čo vychovali?“ Arbiter v Senci ťahal zlé karty

V dvanástom kole západniarskej tretej ligy narazili na seba vlani štvrté Nové Zámky a po minulej sezóne deviate Častkovce, ktoré však prichádzali na juh Slovenska ako trináste mužstvo tabuľky a len s dvojbodovým náskokom na predposledné Veľké Ludince.
Našťastie pre Považanov, v predchádzajúcom kole zvládli doma - s nožom na krku - súboj práve s Veľkoludinčanmi, ktorých zdolali najtesnejšie 1:0 gólom ofenzívneho Petra Vavruša výnimočne hlavou po rohu.
Nič to však nemení na tom, že tradičný a už skúsený treťoligista z 1,7-tisícovej futbalovej dediny v okrese Nové Mesto nad Váhom nezažíva najlepšiu sezónu.
Nevydarený začiatok
Súťažný ročník pritom začalo mužstvo Petra Majerníka víťazným prvým polčasom v úvodnom kole v Senci, kde po góloch Brazílčana Pola a Nigérijčana Bukunmiho viedlo až do 64. minúty 2:1, aby nakoniec od Slnečných jazier odišlo úplne naprázdno po krutej prehre 2:3.
Rovnako tesným výsledkom a po góloch rovnakých strelcov prehrali bielo-modrí 2:3 aj pod Zoborom s aktuálnym lídrom Nitrou, no a prvé body získali až vo štvrtom kole v Dunajskej Strede, kde dokázali zvíťaziť 3:1 nad béčkom nikéligistu.
Odvolali trénera
Po prehre v deviatom kole doma s exdruholigovým Púchovom (1:2) odvolalo vedenie klubu 47-ročného trénera Petra Majerníka, ktorého nahradilo najskôr 40-ročným dovtedajším asistentom Romanom Koňušíkom,
no po následnom výprasku na Myjave (5:0) zverilo opraty do rúk 45-ročného trénera mladšieho dorastu Petra Ďuriša.
Bývalého prvoligového hráča Petra Majerníka sme oslovili s otázkou na kľúčový a neželaný obrat v prvom zápase sezóny v Senci, kde Častkovce siahali minimálne na bod.
„V prvom rade treba povedať, že v lete odišlo z kádra osem hráčov a dvanásti prišli, čo bola priveľká obmena. V tomto zmysle som to komunikoval aj s generálnym sponzorom klubu Martinom Madrom.
Každopádne je však pravdou, že povedzme taký zápas, ako bol ten spomínaný v Senci, sme mali zvládnuť výsledkovo lepšie.
Nepomohol nám ani fakt, že sme hrali až štyri prvé kolá vonku a povedzme v takej Nitre sa výsledkovo ťažko niekto chytí.“
Odvolanie kouča však prišlo po tesnej domácej prehre 1:2 s vtedy druhým Púchovom. „Veď práve, poviem úprimne, vtedy som to skoro vôbec
nečakal. Mužský futbal je však o výsledkoch a klub má na takého zmeny právo.“ A po bilancii 2 – 2 – 5 šéf Madro aj konal.
Pravdou je ale aj to, že Majerníkovi pre operáciu krížneho väzu dlhodobo chýbal vlani druhý najlepší strelec celej súťaže Chorvát Mario Veljaca.
„Chýbal nám nielen Mario, ktorý sa teraz doliečuje doma v Chorvátsku, ale aj ďalší ofenzívni hráči Dominik Martišiak a Marko Michalička.
Na istý čas potom vypadol dokonca aj Peter Vavruš, čo sme riešili zaradením 17-ročného dorastenca Martina Janíka,“ zakončil odvolaný kouč.
Zámčanov chcú vidieť vyššie
Novozámčania nastupovali v sobotu proti Častkovciam ako ôsme mužstvo tabuľky s jedenásťzápasovým vysvedčením 4 – 3 – 4 pri skóre 13:18 a s mínus tromi bodmi v tabuľke pravdy.
Pri bilancii vonku 2–1–2 (4:4) robila vrásky najmä tá domáca 2–2–2 (9:14) a práve to bolo pre najvernejších priaznivcov sklamaním, pretože svoj v lete vhodne posilnený tím chceli vidieť v tomto ročníku o čosi bližšie k priebežnému bronzovému stupienku.
Stopka na tri týždne
Pred súbojom s Častkovcami, v ktorom „museli“ obaja, nepridalo domácim na pohode ani prechádzajúce stretnutie v Senci, kde FKM držal bezgólový rezultát až do 84. minúty, lenže o všetko ho vzápätí obrala gólová koncovka domáceho Martina Kraska.
Len dve minúty nato však prišli Novozámčania až na nasledujúce tri týždne aj o vystriedaného stredopoliara Kristiána Urbana, ktorý - podľa Zápisu o stretnutí - nechal u prvého asistenta rozhodcu jeden šťavnatý odkaz pre celé rozhodcovské trio a zbytočne dostal červenú kartu.
V dvoch zápasoch 10 gólov
Zeleno-bieli dokázali zvíťaziť vo štvrtom kole v Púchove 1:0, za klobúk si však nedajú domácu prehru 2:5 s béčkom Trenčína v ôsmom kole, keď po bezgólovom prvom polčase prehrávali v 82. minúte už 0:5 a za polhodinku inkasovali päťkrát.
Mužstvo, ktoré s pevnou obranou a dobrou brankárskou dvojicou Maťašovský – Krátky nezvyklo často inkasovať, dostalo túto jeseň z doterajších 18 gólov, až desať v dvoch po sebe nasledujúcich - domácich - stretnutiach.
V siedmom kole svietil na tabuli po zápase Nové Zámky – Nitra výsledok 1:5 a v ôsmom po stretnutí Nové Zámky – Trenčín B spomínaných 2:5.
V pohári príde prvoligista
V Slovenskom pohári zažíva FKM Nové Zámky sezónu, ako nikdy. V prvých dvoch kolách prešiel cez piatoligistov Šurany (3:2) a Bešeňov (2:0), v treťom sa Novozámčania vypli k vynikajúcemu výkonu doma proti lídrovi druhej ligy Petržalke, ktorého vyradili po penaltovom rozstrele (4:2), keď zápas skončil v riadnom hracom čase nerozhodne 3:3.
Za FKM skórovali z pokutového kopu Marko Michalík a dvakrát z hry Alseny Camara, no práve 20-ročný Guiječan, ako najlepšia letná posila, už v mužstve nie je, pretože kvôli skončeným vízam musel práve po postupe cez Petržalku opustiť Slovensko.
Pred štvrtým kolom zahral treťoligistovi do karát žreb, ktorý mu vytiahol z osudia piatoligový Svätý Jur, na trávniku ktorého zvíťazil 3:0.
No a uplynulý štvrtok mu vyžrebovali nikéligový MFK Zemplín Michalovce, ktorý privedie na osemfinále do Zámkov tréner Anton Šoltis. Pre treťoligistu zápas roka sa hrá v stredu 11. novembra o 13. hodine a domáci sa pokúsia o futbalový zázrak.
Zaslúžené víťazstvo FKM
Mladí Považania začali na dolniakoch odvážne, ale FKM potreboval v dvanástom kole premeniť siedmu výhodu domáceho prostredia bezpodmienečne na tretí trojbodový zápis.
FKM Nové Zámky – OK Častkovce 2:0 (1:0)
Góly: 15. Mário Baláž, 70. Michal Horodník (11 m), ČK: 66. Marko Michalík (FKM)
Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Najmä v úvode sa hostia dobre pohybovali a vedeli, čo s loptou. Prvú šancu však mali skúsenejší Novozámčania, no po Ibrahimovej koncovke sa kopal iba roh. Na ten 19-ročný gólman Martin Labaj nedočiahol a najvyššie vyskočil Mário Baláž (1:0), ktorý sa dozvedel, že ide hrať až na rozcvičke, ktorú nedokončil pre zranenie triesla Róbert Ešek.
Vyrovnať mohol Richard Žákech, ale Maťašovský mal dobre postavenú ľavú žrď. Častkovce nepremenili ani nájazd dvoch na jedného, lebo kapitán Žákech zbytočne ešte prihrával.
Domáci hrali, čo potrebovali, ale nádej pre súpera sa mohla črtať po vylúčení Marka Michalíka v 66. minúte. Tá však trvala iba štyri minúty, pokým Nigérijčan Abass neurobil na Ibrahima penaltu, ktorú neodmietol skúsený Michal Horodník – 2:0.
Častkovčania sa ešte síce v presilovke snažili, o výsledku však už bolo prakticky rozhodnuté. Zaslúžené piate víťazstvo si bojovní Zámčania postrážili.
Postavil šesť odchovancov
V stretnutí Nové Zámky – Častkovce (2:0) mal treťoligovú premiéru na trávniku súpera kormidelník OK Častkovce Peter Ďuriš, ktorý týždeň predtým uspel doma „za tri body“.
„V základnej zostave sme mali až osem hráčov do 20 rokov, no bol to pre nás celkom nešťastný zápas.“ Dodajme, že 19-ročných vybehlo za OK päť futbalistov a 20-roční traja.
„Inkasovali sme takmer priamo z rohu po zaváhaní brankára a druhý gól bol tiež viac-menej zbytočný, pretože na situácie pred penaltou boli hráči upozorňovaní.
Vytvorili sme si však asi päť dobrých šancí na zakončenie, no v tretej lige musia byť hráči už trpezlivejší. Ja som však s výkonom po šestnástku súpera spokojný o to viac, že až šesť hráčov zo základu prešlo našimi dvomi dorasteneckými kategóriami,“ povedal pre Sportnet známy televízny komentátor a analytik STVR.
Starší žiaci sú prví v 2. lige
Obecný klub Častkovce je na západe krajiny známy vynikajúcou prácou s mládežou, jeho dorasty hrajú druhú ligu, kým napríklad také Nové Zámky tretiu.
„V Častkovciach sme začali robiť s mládežou intenzívnejšie pred piatimi rokmi. Postupne sa vybudovali vynikajúce tréningové podmienky s niekoľkými ihriskami, posilňovňou či
rozcvičovňou, nastavili sme systém, z ktorého bolo dnes na ihrisku šesť odchovancov.
Na to sme patrične hrdí, ale to pravé ovocie ešte len začne prichádzať, pretože dnes máme v druhej lige na prvom mieste starších žiakov U15-tku,“ hovoril bývalý tvorivý prvoligový stredopoliar Trnavy či Trenčína, ktorý ešte donedávna trénoval mladší dorast a hral za siedmoligový Očkov.
Čo vychovali? To je pľuvanec
Aj preto nás zaujímal práve Ďurišov názor na aktuálne povestnú reč okresného funkcionára z Dunajskej Stredy Árpáda Benoviča, ktorý sa na nedávnej „skrečovanej“ Konferencii SFZ rovno do kamery pýtal celého futbalového Slovenska doslova: „Čo vychovali“ slovenskí mládežnícki tréneri, ktorí sa vraj teraz sťažujú, že nemajú vyplatené mzdy.
„Ja naozaj neviem, ako to ten človek mohol myslieť, ale my tréneri, čo sme tri hodiny denne na ihrisku v horúčave či daždi a vychovávame stále nových mladých hráčov, tak sme si pomysleli svoje.
Bol to pre nás a aj pre väčšinu obetavých rodičov jeden pľuvanec, lebo piplať mladého futbalistu v podmienkach, aké na Slovensku sú, a za také platy, si treba skôr vážiť, ako dehonestovať,“ zakončil Ďuriš.
Prečo nie auditu?
Na tretej lige v Nových Zámkoch boli v sobotu k videniu hneď dvaja futbaloví komentátori verejnoprávnej televízie.
Tým druhým bol bývalý predseda trénersko-metodickej komisie SFZ Ladislav Borbély, ktorý sedel na svojom mieste na tribúne v role diváka, a ktorý je v Zámkoch doma. Do živej debaty naokolo o neutíchajúcich kauzách SFZ sa známy rétor zapojil a o svoje názory sa podelil aj s čitateľmi Sportnetu.
„Čo sa týka auditu a hĺbkovej nezávislej kontroly na SFZ, je akákoľvek iná alternatíva útekom funkcionárov pred zodpovednosťou.
Ak sa nedokáže dovolať spravodlivosti ani silnejúce futbalové hnutie, zasiahnuť zrejme budú musieť OČTK.“
Na riadnej Konferencii SFZ 16. októbra však 59 delegátov opäť zdvihlo ruku proti procesu, ktorý naštartovala slovenská futbalová opozícia a známe Futbalové fórum. „Tí 59 delegáti sú trafikanti, ktorí nie sú hodnotovo zakotvení, pričom futbal je pre nich iba sekundárnou záležitosťou. Pre nich sú rozhodujúce osobné benefity, ktoré im účelovo doručuje vedenie zväzu.
Klobúk dole pred zostávajúcimi 25 delegátmi, že sa už na to nedokázali ďalej pozerať a z konferencie odišli,“ uviedol Borbély.
Kto nastaví zrkadlo?
Vráťme sa však k novozámockému futbalu, v ktorom zostala - päť rokov dozadu - kabína treťoligového áčka takmer prázdna bez nevyplatených hráčov. Noví sa potom narýchlo hľadali ešte aj týždeň pred ďalšou sezónou po dedinách v okresnej súťaži.
„Po avantúre, ktorú v FKM Nové Zámky predviedol ako štatutárny zástupca Peter Kováč, sme boli vtedy na mestskom zastupiteľstve aj s čestným predsedom predstavenstva FKM a primátorom Otokarom Kleinom radi, že sa vôbec zložil aspoň nejaký mančaft, ktorý už bol prihlásený do tretej ligy.
S touto funkcionárskou anamnézou, aby dnes robil niekto prvého viceprezidenta SFZ a šéfa nejakej zvláštnej konsolidácie zväzu, tak to je u mňa skôr srandovná téma. Škoda len, že dnes už nevychádza humoristický časopis Roháč...“
Čo hovorí Ladislav Borbély na zľudovelý výrok „Čo vychovali?“. „Ja sa skôr pýtam, čo vychoval za štyri volebné obdobia tento systém pod prezidentom Jánom Kováčikom. Iba potvrdil autokratický prístup obohatený boľševickými metódami a vďaka tomu vychoval pre súčasný systém funkcionársku garnitúru, á la Benovič.
Jediným riešením by bolo, ak by mu jeho šéf nastavil jedno veľké zrkadlo a on by naveky odišiel od futbalu,“ zakončil Ladislav Borbély.
Rozhodca nekartoval dobre
Uplynulú stredu sa predohrával zápas trinásteho kola tretej ligy Senec – Beluša a hlavný arbiter si pod umelým osvetlením posvietil až na kvarteto aktérov, ktorému vytiahol červenú kartu.
Z toho vylúčil dvoch hráčov a aj vedúceho mužstva hosťom, ktorí napriek tomu viedli až do 89. minúty 2:1, keď na konečných 2:2 vyrovnal hlavou sviatočný strelec Senčanov Roman Bekö.
Hneď na druhý deň však zasadala discilinárna komisia, ktorej rozhodnutia však vôbec nekorešpondujú s tými od arbitra, kterého verdikty mohli ovplyvniť výsledok zápasu.
DK totiž zastavila voči dvom vylúčeným Belušanom Martinovi Mlynárovi a Denisovi Knižkovi konanie po udelení červenej karty a jej účinky zrušila, takže v ďalšom stretnutí mohli v nedeľu hrať.
„V tom zápase bolo urobených, okrem nesprávnych vylúčení a teda aj nesprávnemu pokutovému kopu, naozaj viac chýb,“ vrátil sa k minulotýždňovej skúsenosti hlavný tréner FK Beluša Dušan Kramlík.