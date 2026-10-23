Minulosť hreje, prítomnosť mrazí. Manchester United sa topí vo vlastnom chaose

Keď Manchester United v Lige majstrov schytá debakel od nováčika a v domácej súťaži sa utápa v strede tabuľky, málokto už dvíha obočie prekvapením.
Klub sa ocitol v kolotoči, kde sa miliónové investície menia na straty, v kabíne to vrie a hnev fanúšikov prerástol do čistej apatie.
Toto nie je len bežná výsledková kríza, ale komplexný systémový kolaps značky, ktorá zúfalo hľadá cestu von.
Nekonečný cyklus falošnej nádeje
Manchester United opäť prežíva hlbokú krízu a fanúšikovia zažívajú dobre známy, no o to bolestivejší cyklus.
Ide o nemilosrdnú rutinu, v ktorej krátke záblesky zlepšenia a vydreté víťazstvá okamžite prebudia vlnu eufórie, v ktorej kabína aj tribúny uveria, že sa klub vracia medzi elitu.
Realita však netrvá dlho, pretože nádej sa zrúti ako domček z kariet a tím padá ešte hlbšie než predtým. Najnovšou ranou do už beztak pošramoteného sebavedomia bola prehra 1:4 v Lige majstrov na pôde talianskeho Coma.
Keď "červení diabli" v roku 2008 vyhrali Ligu majstrov, Como sa trápilo iba vo štvrtej talianskej lige (Serie D).
Dnes sa karta obrátila a United sa ocitol na historickom dne. V sezóne 2026/27 anglickej Premier League má tím po siedmich kolách iba 7 bodov, figuruje na 13. mieste, čo je jeho najhorší ligový štart od sezóny 1986/87.
VIDEO: Zostrih zápasu Como - Manchester United
K tomu sa pridávajú tvrdé facky, akou bola septembrová prehra 2:3 s Brightonom v Ligovom pohári. United v nej viedol po 10 minútach 2:0 a nakoniec prehral, pričom na vlastnom štadióne takto nepustil súpera k obratu z dvojgólového vedenia celých 50 rokov.
Výsledky sú len vyvrcholením drastických extrémov, na ktoré si červená časť Manchestru v posledných rokoch zvykla.
V sezóne 2024/25 tím skončil so 42 bodmi na 15. mieste, čo bolo najhoršie umiestenie od zostupu v roku 1974. Následne prišla takzvaná "Carrickova jar" a absolútna eufória.
Tím pod vedením dočasného a neskôr trvalého trénera Michaela Carricka ožil, vyhral 11 zo 16 zápasov a dotiahol sa na 3. miesto a do Ligy majstrov.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov sezóny 2025/26 po príchode Carricka
Keď Carrick v máji 2026 podpísal s klubom trvalú zmluvu a vedenie v lete minulo približne 155 miliónov libier na nové posily, očakávania boli veľké.
Letný optimizmus sa však rozplynul hneď v úvode nového ročníka, v ktorom tím z prvých jedenástich súťažných zápasov vyhral iba dva a ťahá najhoršiu sériu bez víťazstva od roku 2015.
O to tvrdšie je aktuálne vytriezvenie, ktoré legendárny obranca Gary Neville po jesennej remíze vo Fulhame zhodnotil bez servítky, keď hráčov za ich pohyb bez lopty označil za chodiace figuríny a vyzval Carricka, aby ich konečne prestal obhajovať.
Kolotoč mien, ktorý spaľuje kariéry
Súčasná kríza je len ďalším prepadom na divokej sínusoide v ére po Sirovi Alexovi Fergusonovi, ktorý počas 27 rokov získal 38 trofejí vrátane 13 ligových titulov. Za 13 sezón po jeho odchode United ligu nevyhral ani raz a umiestenia v tabuľke skákali od 2. po 15. miesto.
Klub vystriedal už sedem stálych trénerov, počnúc Davidom Moyesom cez Josého Mourinha až po holandského taktika Erika ten Haga.
Keď však po odvolaní Holanďana prichádzal na Old Trafford Rúben Amorim, fanúšikovia tohto nového kormidelníka vítali s obrovskými nádejami, najmä pre jeho úspechy so Sportingom Lisabon, s ktorým v Lige majstrov presvedčivo zdolal aj Manchester City.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov pod Rúbenom Amorimom
Tento kedysi oslavovaný kouč odchádzal z United s katastrofálnou bilanciou, keďže vyhral iba 38 percent zápasov, čím si vyslúžil nelichotivý titul najhoršieho stáleho trénera od 70. rokov.
Jeho definitívny koniec prišiel v januári 2026, keď po remíze v Leedse na tlačovke neudržal emócie. Vedenie a skautov vtedy obvinil z neschopnosti a vyhlásil, že on je manažér, nie iba obyčajný tréner. Na druhý deň ho vyhodili. Dnes Amorim vedie AC Miláno, s ktorým túto sezónu ešte neprehral v Serie A.
Tento trend potvrdzujú slová analytika Roryho Jenningsa, ktorý Old Trafford označil za pohrebisko kariér, kde vyhoreli nielen uznávaní taktici, ale aj elitní hráči.
Ukážkovým príkladom je Jadon Sancho. V Dortmunde mal za štyri sezóny bilanciu 50 gólov a 67 asistencií, no v United dal v 82 zápasoch chudobných 12 gólov a napokon klub opustil so sťažnosťou, že bol neprávom pasovaný do roly obetného baránka.
Tréner
Strávený čas v klube
Výdavky na posily
Získané trofeje
David Moyes
9 mesiacov
65 miliónov £
1 (Community Shield)
Ryan Giggs (dočasne)
19 dní
0 £
0
Louis van Gaal
1 rok a 10 mesiacov
259 miliónov £
1 (FA Cup)
José Mourinho
2 roky a 7 mesiacov
392 miliónov £
3 (Community Shield, Ligový pohár, Európska liga)
Ole Gunnar Solskjær
2 roky a 11 mesiacov
441 miliónov £
0
Michael Carrick (dočasne)
11 dní
0 £
0
Ralf Rangnick (dočasne)
6 mesiacov
0 £
0
Erik ten Hag
2 roky a 5 mesiacov
593 miliónov £
2 (Ligový pohár, FA Cup)
Ruud van Nistelrooy (dočasne)
13 dní
0 £
0
Rúben Amorim
1 rok a 2 mesiace
245 miliónov £
0
Darren Fletcher (dočasne)
8 dní
0 £
0
Michael Carrick
9 mesiacov (aktuálne pôsobí)
155 miliónov £
0
Keď pýcha akadémie berie nohy na plecia
Súčasná kríza navyše zasahuje to posledné, na čo sa dalo v Manchestri vždy spoľahnúť, slávnu akadémiu.
Klub síce drží absolútne unikátny historický rekord, keďže od 30. októbra 1937 mal v každej zápasovej nominácii aspoň jedného odchovanca, čo predstavuje viac ako 4 000 zápasov za sebou, ale tento kedysi nedobytný pilier sa otriasa v základoch.
Kým v minulosti boli odchovanci hrdí na to, že si môžu obliekať dres United, odmietali ponuky iných veľkoklubov a túžili sa presadiť práve v Divadle snov, dnes je realita úplne iná.
Najväčší pätnásťročný talent akadémie JJ Gabriel na jeseň 2026 šokoval klub, keď požiadal o zrušenie registrácie, odmietol s prvým tímom trénovať a otvorene sa pohráva s odchodom.
O jeho služby sa dnes bijú Barcelona, PSG či Bayern Mníchov, čo podčiarkuje, že mladé talenty už v United nevidia domov plný perspektívy, ale potápajúcu sa loď.
VIDEO: Zostrih najlepších momentov JJ Gabriela
Hviezdna šatňa ako terč ostrej kritiky
To, čo United momentálne definuje najviac, nie je dianie na ihrisku, ale toxická vojna v médiách a strata akejkoľvek súdržnosti.
Bývalé hviezdy klubu sa stali jeho najostrejšími kritikmi. Paul Scholes na jar verejne zosmiešnil Carricka na sociálnych sieťach a Rio Ferdinand úprimne priznal, že v takomto rozvrátenom prostredí by neuspeli ani hviezdy jeho slávnej generácie. Roy Keane zasa dianie zhrnul slovami, že ide o chaos odhora až nadol.
Do toho sa pridáva vojna priamo v kabíne. Kým obranca Harry Maguire hovorí v rozhovoroch o jednote, jeho spoluhráči vynášajú špinu von.
Lisandro Martínez po prehre v Madride proti Atléticu priamo zaútočil na športového riaditeľa Jasona Wilcoxa za to, že v lete nedostatočne posilnil káder.
Ešte horšie dopadla blamáž s Comom, kde kapitán Bruno Fernandes verejne zhodil Carrickovu taktiku stredného pressingu s tým, že zodpovednosť za zlý systém nesie realizačný tím.
Carrick kontroval, že bez ohľadu na systém hráči jednoducho nebehali dopredu ani dozadu.
Za tento prístup Fernandesa kritizoval Jamie Carragher so slovami, že behá najmä pre divákov a takto sa kapitán United nespráva.
Miliónové manko, ktoré dusí klub
Ekonomická realita klubu dokazuje, že za úpadkom stojí najmä katastrofálny manažment. United mal od roku 2012 najvyššiu čistú útratu na prestupy v celej Európe.
Na zisk jednej veľkej trofeje minul v prepočte 233,5 milióna eur, pričom ide o najhorší pomer z celej veľkej šestky v Anglicku. Tieto obrovské výdavky išli ruka v ruke s obrovskými stratami.
Napriek rekordným tržbám, ktoré za rok do júna 2026 dosiahli 677,6 milióna libier, končí klub už siedmy rok po sebe v strate a čistý dlh presiahol 621 miliónov libier.
Experti navyše upozorňujú, že klub dlhuje ďalšie milióny libier iným klubom za staršie prestupy, čo reálne brzdí posilnenie kádra.
Fanúšikovia, ktorí takmer dve desaťročia protestovali proti Glazerovcom za to, že klub kúpili na dlh, dnes zúria aj na menšinového majiteľa Jima Ratcliffa.
Ten po svojom vstupe zaviedol radikálne škrty, keď prepustil zhruba 450 zamestnancov, zrušil dlhoročnú ambasádorskú zmluvu Fergusonovi vo výške 2 milióny libier ročne a zdražel lístky pre fanúšikov.
Obrovský kontrast v majiteľskej filozofii vynikol práve v nedávnom zápase Ligy majstrov. Kým United dusia dlhy a interné vojny, Como vlastnia indonézski miliardári, ktorí klub kúpili za 850-tisíc eur a bez dlhov a úverov ho koncepčne dostali z amatérskych súťaží až na európske výslnie.
Program a výsledky Manchestru United v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
Zlosť nahradila chladná apatia
Ešte v septembri pred derby s Manchestrom City tisíce fanúšikov United pochodovali so svetlicami a protestnými transparentmi proti prístupu vedenia. Dnes sa však zdá, že emócia vyprchala.
Po výbuchu v Taliansku už hlavným pocitom priaznivcov nie je zlosť, ale odovzdanosť a rezignácia. Zatiaľ čo sa United pripravuje na ďalší nútený reštart, je čoraz jasnejšie, že problém toho zacykleného klubu nevyrieši žiadna nová tvár na lavičke.
Trénerský kolotoč a miliónové odstupné sa stali symbolom hlbšej krízy, ktorá núti k zamysleniu, či je klub s touto bilanciou ešte futbalovým obrom, alebo už len mýtom, ktorý nostalgicky blúdi vo vlastnej minulosti.