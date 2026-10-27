Môže Larkin prestúpiť do Montrealu? Expert vidí jedinú možnosť, ako by sa to mohlo stať

Brankár Connor Hellebuyck sa už dočkal. Vydupal si trejd a stal sa novým hráčom New Jersey.
Ďalším „na rade“ je teraz center Detroitu Dylan Larkin. Ten na výmenu čaká už mesiace a sezónu začal vo farbách Red Wings. Po desiatich odohraných zápasoch má na konte šesť bodov.
Keďže Larkin má v zmluve plnú klauzulu o nevymeniteľnosti, každú výmenu by musel odsúhlasiť. Vedeniu mužstva dal zoznam tímov, do ktorých by výmenu akceptoval, a keďže sa trejd zatiaľ neudial, zoznam postupne rozširoval.
Momentálne ho tvorí desať mužstiev. Všetky sú v USA a všetky patria do širšieho okruhu adeptov na Stanley Cup – Carolina, Colorado, Dallas, Florida, Minnesota, New Jersey, Tampa Bay, Utah, Vegas a Washington.
Potrebuje ho Minnesota
Výber ambicióznych mužstiev je z Larkinovej strany logickým ťahom. Z praktického hľadiska však ťažko uskutočniteľným.
Tieto mužstvá nemajú mnoho priestoru pod platovým stropom a náročnejšie môže byť aj hľadanie vhodnej kompenzácie.
Max Bultman z magazínu The Athletic vidí ako hlavných favoritov Utah, Washington a Dallas. Tieto mužstvá by si ho mohli dovoliť.
Detroit by chcel ako kompenzáciu mladého centra a podľa insidera Elliotta Friedmana je to ich jasná požiadavka.
„Keby som bol Minnesota a videl by som, ako sa zoznam rozširuje, robil by som všetko, čo je možné,“ povedal Friedman.
Práve Wild potrebujú centra a generálny manažér Guerin sa s Larkinom pozná z pôsobenia pri americkej reprezentácii. Veľa však už obetovali vlani na zisk Quinna Hughesa.
„Tím, ktorý ho najviac potrebuje, nemá veľmi čo Detroitu ponúknuť, a tímy, ktoré majú, potrebujú aj motiváciu, aby sa do toho zapojili,“ písal Bultman. „Aj so zoznamom desiatich mužstiev je stále náročné nájsť perfektné spojenie.“
Centra však potrebuje aj ďalší tím – Montreal. Ten je však v Kanade a Larkin ho na svojom zozname nemá.
Expert vidí iba jedinú cestu pre Montreal
Friedman sa však zamyslel, ako by to mohlo vyjsť.
V podcaste 32 Thoughts navrhol, že jediná možnosť by mohla nastať, ak by na to Montreal išiel z opačnej strany. Detroitu by poslal tak zaujímavú ponuku, že generálny manažér Shawn Horcoff by ju musel zvážiť a išiel by za Larkinom s otázkou, či by prijal možnosť ísť aj do Montrealu.
„To je jediná možnosť, ktorú si viem predstaviť,“ povedal Friedman a dodal, že tímy to robia a snažia sa komunikovať s hráčmi, ak majú zaujímavé ponuky. Aj keď dané mužstvo nie je na zozname, môže mať niečo, čo by ten druhý tím chcel.
„Ak ma dokážete presvedčiť, aby som išiel za hráčom, pretože výmena by bola tak zaujímavá, spravím to,“ opisoval Friedman scenár, ktorý by mohol nastať.
„Pár týždňov dozadu by som povedal, že je nulová šanca, že by sa to mohlo stať. Myslím si však, že sa to mohlo posunúť.“
Také niečo by som nikdy nečakal, vravel Larkin
Kanadský novinár si myslí, že tým, ako Larkin rozširuje svoj zoznam, naozaj chce, aby sa výmena čím skôr udiala.
Zároveň dodal, že centra Red Wings mohol ovplyvniť aj jeho zápas v Montreale. Fanúšikovia skandovali: „My chceme Larkina!“
„Bolo to zaujímavé. Nikdy počas mojej kariéry by som si nepredstavoval, že niečo také v tejto budove zažijem,“ opisoval situáciu americký útočník.
„Sú to však vášniví fanúšikovia. Tvoria azda najlepšiu atmosféru v hokeji. Poznajú šport a milujú svoj tím. Tak som to vnímal ja.“
Podobne ako Friedman vníma situáciu aj Chris Johnston:
„Nevravím, že už zajtra pridá na zoznam aj Montreal, ale nemyslím si, že je to definitívne nie.“
Koho by mohol Montreal poslať opačným smerom? Ak by to mal byť mladý center, núka sa Michael Hage, ktorý stále pôsobí na univerzite, ale ukazuje veľký potenciál smerom do budúcna.
Sága Larkin je stále nevyriešená a bude aj na samotnom hráčovi, či ostane trpezlivý, alebo bude svoj zoznam aj naďalej rozširovať, až dokým sa nedočká vytúženej zmeny.
Tabuľky NHL
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