Komentátor si zmýlil jeho meno. Pri najväčšom góle Slovenska asistoval rukami

Keď sa povie jeho meno, mnohí si vybavia, ako komentátor Marcel Merčiak kričí: „Jendrišek, Jendrišek nedal, Jendrišek góóóól. Erik Jendrišek, druhý Weissov zázrak.“
Pamätný gól Erika Jendrišeka do siete Česka. Jeho zásah zariadil Slovensku víťazstvo v Prahe v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2010.
Dnes Erik Jendrišek oslavuje okrúhle narodeniny. Má štyridsať rokov.
„Moje meno sa spája iba s týmto gólom, aj keď v reprezentácii som odohral takmer štyridsať zápasov. Vnímam ho ako životný, zapísal sa do histórie.
Možno je trošku na škodu, že si ma ľudia pamätajú iba vďaka tomuto. Ale som preto aj rád,“ povedal pred časom pre Sportnet.
V českej bránke vtedy prekonal legendárneho Petra Čecha.
VIDEO: Gól Jendriška proti Česku
Jendrišek svojím zásahom pomohol nasmerovať Slovensko na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky.
Na šampionát, na ktorom zverenci trénera Vladimíra Weissa senzačne vyradili úradujúcich majstrov sveta z Talianska.
Gól, ktorý sa zapísal do dejín
„Aj preto ho hodnotím vysoko. Ani sa nečudujem, že ho tak ľudia spájajú s mojím menom. Niektoré góly sa takto zapíšu do dejín. Som rád, že aspoň jeden z tých míľnikov sa podaril mne,“ dodal Jendrišek.
Aj na samotnom šampionáte v Afrike sa natrvalo zapísal do histórie. Tentoraz však nie ako strelec, ale ako muž, ktorý pripravil rozhodujúci gól proti Taliansku.
Rozhodujúci zásah strelil hráč, na ktorého by pred zápasom nestavil ani najväčší hazardér.
Vtedajší futbalista Trnavy Kamil Kopúnek sa bez ostychu prehnal okolo ostrieľaného Fabia Cannavara, prešmykol sa aj medzi ďalšími dvoma obrancami a elegantne špičkou kopačky prehodil vybiehajúceho brankára Federica Marchettiho.
Nenápadný stredopoliar, ktorého hlavnou úlohou bolo brániť, zaskočil všetkých.
„Však som aj z lavičky počul, že kam sa hrabeš ty...,“ priznal s úsmevom Kopúnek.
Bol to jeho prvý dotyk s loptou. Do hry naskočil tri minúty pred koncom zápasu. Už samotný fakt, že sa dostal do 23-člennej nominácie na šampionát, bol prekvapením.
„Tak to asi všetko malo byť od pána Boha. Videl som pred talianskou bránkou voľný priestor, tak som tam vbehol. Vôbec som nerozmýšľal, na to nebol čas,“ opisoval Kopúnek.
Merčiak sa pomýlil. Asistoval rukami
Na historický gól mu ideálne prihral práve Erik Jendrišek. Nie nohou, ale rukami. Vhadzoval aut.
„Veľa ľudí si myslí, že ten aut hodil Pekarík. Komentátor Marcel Merčiak sa však vtedy pomýlil. Nečakal ma tam,“ smial sa Jendrišek.
Zatiaľ čo pri jeho góle v Prahe komentátor nadšene kričal jeho meno, pri jednom z najpamätnejších momentov slovenského futbalu si ho pomýlil s iným hráčom.
„Kopúnek sa rozbehol a bol tam priestor. Tak som to skúsil. Skôr ide o to vidieť ten priestor, ktorý sa otvorí a videli sme ho obaja,“ opisoval historický moment Jendrišek.
Slovensko zdolalo Taliansko a postúpilo do osemfinále majstrovstiev sveta. Jendrišek tak bol pri dvoch významných okamihoch cesty národného tímu – pri víťazstve v Prahe aj pri senzačnom vyradení obhajcov titulu.
Erik Jendrišek počas kariéry pôsobil v piatich nemeckých kluboch, meno si urobil aj v Poľsku a Grécku.
Profesionálnu kariéru ukončil v drese Liptovského Mikuláša v januári 2024.
Jeho veľký futbalový príbeh sa však začal písať už pred dvadsiatimi rokmi.
V dvadsiatich bol kráľom strelcov
Ružomberok získal v sezóne 2005/2006 svoj jediný titul majstra Slovenska a Jendrišek sa s 21 gólmi stal najlepším strelcom súťaže. Mal vtedy iba dvadsať rokov.
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V rovnakom ročníku získal s Ružomberkom aj Slovenský pohár.
Pre mladého útočníka to bol mimoriadny úspech, ktorým potvrdil svoje strelecké schopnosti a otvoril si cestu do zahraničia.
V Nemecku obliekal dresy Hannoveru 96, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, SC Freiburg a Energie Cottbus. Najvýraznejšiu streleckú stopu zanechal v Kaiserslauterne, kde patril medzi najlepších kanonierov druhej Bundesligy.
Dvakrát sa stal druhým najlepším strelcom tejto súťaže. Viac ako desať gólov za sezónu dokázal streliť aj v poľskej a gréckej lige.
Po nemeckých angažmánoch pokračoval v poľskej Cracovii Krakov. V Grécku pôsobil v kluboch Xanthi a Volos.
V závere profesionálnej kariéry sa vrátil na Slovensko, kde okrem materského Ružomberka pôsobil aj v Spartaku Trnava, Nitre, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši.
Zahral si na majstrovstvách sveta 2010 a dostal sa aj do slávneho Schalke, kde bol spoluhráčom svetových hviezd Raúla, Ivana Rakitiča či Manuela Neuera.
Raúl mu rozprával o 25 pivách
Na pôsobenie v nemeckom veľkoklube si dodnes spomína nielen pre futbalové zážitky.
„Boli to normálni chalani. Stáli nohami pevne na zemi, nemali žiadne hviezdne maniere. Keď sme postúpili zo skupiny Ligy majstrov, všetci sme si spolu sadli na pivo.
A Raúl mi rozprával príbehy, ako Steve McManaman (bývalý anglický reprezentant – pozn. red.) počas angažmánu v Reale Madrid dokázal za večer vypiť 25 pív.“
Jendrišek však priznáva, že z futbalového hľadiska mohol zo svojho pôsobenia v Schalke vyťažiť aj viac.
„Beriem pôsobenie v Schalke ako veľmi dobrú skúsenosť. Videl som, ako sa správajú veľkí hráči. Zobral som si veľa ponaučení.
Aj keď to možno až tak futbalovo nevypálilo, ako som si predstavoval. Alebo som nemal dostatok trpezlivosti na to, aby som tam zostal. No nikdy na to nezabudnem,“ priznal Jendrišek.
Na profesionálnej úrovni strelil celkovo 118 gólov. Ďalšie štyri pridal v drese národného tímu, za ktorý odohral 37 zápasov.
Čo robí Jendrišek dnes?
Hoci pôsobil v niekoľkých európskych ligách, zahral si Ligu majstrov a stretol sa s najväčšími futbalovými hviezdami, v pamäti slovenských fanúšikov zostáva predovšetkým autorom gólu proti Česku.
A tiež mužom, ktorý jedným autovým vhadzovaním pomohol napísať najväčší príbeh slovenského futbalu.
Po skončení profesionálnej kariéry v januári 2024 sa od futbalu nevzdialil.
Účinkuje v populárnom projekte Iná Liga, ktorý mapuje dedinský futbal a približuje príbehy z nižších súťaží. Po konci vo veľkom futbale presedlal aj na malý futbal.
Reprezentuje Slovensko a zúčastňuje sa na domácich i medzinárodných podujatiach vrátane domáceho šampionátu EMF Euro v Bratislave. Nastupuje tiež v domácej Niké Superlige.
Futbal hráva aj na amatérskej úrovni. V júli 2026 sa stal hráčom FK 1931 Hranovnica.
Aj po štyridsiatke tak zostáva aktívnym futbalistom.