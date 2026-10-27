Fanúšikovia treťoligového klubu zabetónovali vstup pred duelom s Lipskom. Nechali aj odkaz

Fanúšikovia treťoligového futbalového klubu Rot-Weiss Essen zabetónovali vstup pre priaznivcov Lipska.
Fanúšikovia treťoligového futbalového klubu Rot-Weiss Essen zabetónovali vstup pre priaznivcov Lipska. (Autor: X / RB Leipzig Türkiye)
TASR|27. okt 2026 o 16:30
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Tamojšie futbalové kluby totiž zvyčajne vlastnia a riadia ich členovia.

Fanúšikovia nemeckého treťoligového futbalového klubu Rot-Weiss Essen zabetónovali vstup pre hosťujúcich priaznivcov len niekoľko hodín pred utorkovým domácim zápasom Nemeckého pohára proti RB Lipsko.

Podľa informácií agentúry AFP neznámi páchatelia v pondelok neskoro večer zabetónovali vstup do sektora pre hosťujúcich fanúšikov na štadióne.

Nad čerstvým betónom sa nachádzal nápis „Býci musia zostať vonku“, ktorého cieľom bolo zjavne zabrániť hosťujúcim fanúšikom v účasti na zápase.

V utorok popoludní, niekoľko hodín pred výkopom naplánovaným na 18.00 h, sa predstavitelia mesta pokúšali betón odstrániť.

Klub RB Lipsko, ktorý vlastní gigant v oblasti energetických nápojov Red Bull, je v Nemecku neobľúbený u mnohých fanúšikov.

Tamojšie futbalové kluby totiž zvyčajne vlastnia a riadia ich členovia. Priaznivci iných klubov na zápasoch vyvesovali transparenty kritizujúce model vlastníctva klubu z Lipska.

DFB Pokal

    Fanúšikovia treťoligového futbalového klubu Rot-Weiss Essen zabetónovali vstup pre priaznivcov Lipska.
    Fanúšikovia treťoligového futbalového klubu Rot-Weiss Essen zabetónovali vstup pre priaznivcov Lipska.
    Fanúšikovia treťoligového klubu zabetónovali vstup pred duelom s Lipskom. Nechali aj odkaz
    dnes 16:30
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