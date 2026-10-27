Tréner chváli Slovákov. Hráči Calgary nabrali také sebavedomie, že si dovolia tanec z TikToku

Päť zápasov, päť prehier a posledné miesto v NHL. Tak vyzeral vstup do sezóny tímu Calgary Flames.
Lenže z nasledujúcich šiestich zápasov vyhrali až päť a aktuálne ťahajú sériu štyroch výhier v rade. V noci na utorok zdolali doma Toronto 5:2.
Predtým si poradili aj s Detroitom (4:1), Minnesotou (2:1) aj s vlaňajšími víťazmi Stanleyho pohára Carolinou (3:2).
V tabuľke Západnej konferencie patrí Flames s desiatimi bodmi 12. miesto. Pred posledným Vancouverom majú náskok päť bodov.
Na dobrých výsledkoch sa výrazným spôsobom podpisujú okrem iných aj dvaja Slováci - obranca Šimon Nemec a útočník Martin Pospíšil.
V mladom tíme sa po katastrofálnom úvode teraz skloňuje najviac slovo sebavedomie. Potvrdzujú to slová trénera Ryana Husku, ale aj netradičná oslava útočníka Matveja Gridina, o ktorej bývalý hráč NHL povedal, že „to nemá rád".
Tréner chváli Slovákov
Na obrate z najhoršieho tímu ligy po tím v skvelej forme majú zásluhu aj Pospíšil a Nemec. V zápase proti Torontu nazbierali dokopy štyri body. Spolu sa podieľali na prvom aj poslednom góle zápasu.
V polovici prvej tretiny Nemec rozohral puk z obranného pásma na Pospíšila, ktorý puk posunul do jazdy Gridinovi a ten skóroval.
VIDEO: Gól Gridina, pri ktorom asistovali Pospíšil aj Nemec
V závere duelu boli obaja Slováci na ľade aj pri hre Toronta bez brankára. Pospíšil získal puk a z obrannej tretiny dokázal trafiť prázdnu bránku. Aj pri tomto góle mal Nemec asistenciu.
Hokejisti Calgary si po každom víťaznom zápase odovzdávajú v šatni cenu pre najlepšieho hráča stretnutia. Ocenenie vždy odovzdáva hráč, ktorý ho získal po predchádzajúcom zápase.
Súčasťou tejto tradície je aj stavbárska prilba a reflexná vesta. Hráči tak symbolicky vzdávajú hold pracovníkom, ktorí stavajú ich novú arénu Scotia Place, do ktorej by sa mal klub presťahovať v budúcej sezóne.
Po víťazstve nad Torontom si ocenenie z rúk českého spoluhráča Adama Klapku prevzal Pospíšil. „Bolo to skvelé víťazstvo. Len tak ďalej!“ vyhlásil.
VIDEO: Pospíšil si v šatni prebral cenu pre najlepšieho hráča duelu
Pospíšil patrí medzi najpríjemnejšie prekvapenia sezóny. Hoci začínal ako štvrtý center, dobrými výkonmi si vypýtal miesto v treťom útoku, kde pravidelne nastupuje.
Po 11 zápasoch má na konte dva góly a dve asistencie. Pri hre 5 na 5 má Calgary s ním na ľade väčšiu streleckú prevahu a vytvorí si viac kvalitných a vysokonebezpečených šancí na skórovanie. To však nie sú najdôležitejšie štatistiky, ktorými pomáha tímu najviac.
V defenzíve sa zlepšil natoľko, že počas absencie kapitána Mikaela Backlunda bol prvým centrom na oslabenia. Strávil v nich už 18 minút a 50 sekúnd, v priemere približne minútu a trištvrte na zápas. Calgary za ten čas inkasovalo iba raz.
Rozdal už 41 bodyčekov, čo je najviac zo všetkých hráčov Calgary. A pritom nie je najviac vylučovaný hráč Flames, čo mu v minulej sezóne vyčítal tréner Huska.
Pospíšil bol päťkrát vylúčený, no zároveň pre svoj tím vybojoval päť presiloviek. V tejto štatistike je tiež v tíme najlepší. Posun zaznamenal aj na buly, v ktorých si drží mierne pozitívne čísla.
„Je tým Pospíšilom, akého sme poznali. Korčuľuje v rýchlosti, forčekuje na vysokej úrovni, za zápas rozdá aj štyri-päť bodyčekov a k tomu sa z neho stal výborný hráč v oslabeniach,“ zhodnotil jeho hru novinár Pat Steinberg pre Denník N.
Tréner Huska ho po zápase proti Torontu menovite vyzdvihol na tlačovej konferencii. Pri výhre nad Minnesotou zase povedal, že odohral najlepší zápas.
„Prehry sú za nami. Je nutné veriť svojim schopnostiam, aj keď sa prehrá, a sústrediť sa na nasledujúci zápas," povedal Pospíšil po poslednej výhre.
Podľa neho sú za dobrou formou Calgary tímové výkony. „Tímovou hrou môžeme poraziť kohokoľvek."
Po tom, čo tréner Huska vyzdvihol prácu Pospíšila, prišla od novinárov otázka, ako sa Nemec zlepšil v defenzíve.
„V poslednom čase robí v obrannej hre veľmi dobrú prácu. S Kevinom Bahlom sa vyvinuli na skvelý pár pri bránení súperov. Učí sa, kedy a ako sa zapojiť popri obrane do útoku a robí to dobre,“ povedal Huska.
Nemec sa po niekoľkých zápasoch zaradil späť do prvého obranného páru ku Kevinovi Bahlovi, s ktorým nastupuje proti najlepším útočníkom NHL.
Obaja sú najvyťažovanejší hráči tímu, Nemec strávi na ľade priemerne 21 minút a 20 sekúnd.
K spoľahlivým výkonom v defenzíve, za ktoré ho chváli aj tréner, postupne pridáva aj produktivitu. Hoci za Calgary ešte neskóroval, zaznamenal päť asistencií. Aktuálne je najproduktívnejší obranca tímu.
Dobré štatistiky aj brankár
Vzostup Calgary nie je náhodný. Tím má v rôznych rozšírených štatistikách pozitívne hodnoty, čo značí, že v dobrých výsledkoch by mohol pokračovať.
Tímu pomáhajú aj špeciálne formácie. Flames využili deväť z 30 presiloviek a s 30-percentnou úspešnosťou im patrí štvrté miesto v celej NHL.
Výborne si počínajú aj v oslabeniach, v ktorých ubránili 85,7 percenta presiloviek súperov, čo ich radí na šieste miesto ligovej tabuľky.
Výraznú zásluhu na zlepšených výsledkoch má aj brankár Devin Cooley, ktorý vychytal všetky štyri víťazstvá v aktuálnej sérii.
Dvadsaťdeväťročný Američan počas nich zneškodnil 127 striel a dosiahol úspešnosť zákrokov 95,5 percenta.
Za výkony proti Minnesote a Detroitu, v ktorých inkasoval iba dva góly, si navyše vyslúžil ocenenie pre druhú hviezdu uplynulého týždňa NHL.
Cooley pritom púta pozornosť nielen výkonmi na ľade. Jeho úprimné a často netradičné pozápasové rozhovory sa stali virálnymi hitmi na sociálnych sieťach.
Tanec z TikToku
Reportér Daniel Austin z Calgary Herald po výhre proti Torontu vyzdvihol tri veci: útočníka Gridina, ktorý strelil dva góly, prínos kapitána Backlunda po návrate zo zranenia a tímovú prácu.
„Celkovo to bol pôsobivý výkon od tímu, ktorý zrazu akoby prekypoval sebavedomím," napísal.
„Myslím si, že to v nás postupne dozrievalo. Momentálne pôsobíme ako rýchlejšie mužstvo, pretože podľa mňa robíme veci správne. Hráme jednoduchší hokej, vďaka čomu si vytvárame viac príležitostí. Chalanom sa teraz začína dariť, dosahujú výsledky, a tak je vidieť, že im postupne rastie sebavedomie,“ povedal tréner Huska.
Azda najlepšie vystihuje rastúce sebavedomie Calgary po nevydarenom úvode sezóny gólová oslava Gridina. Dvadsaťročný útočník po svojom druhom presnom zásahu proti Torontu predviedol na ľade tanečné pohyby známe ako The Griddy.
Ide o populárny tanec, ktorý sa pred siedmimi rokmi preslávil vďaka oslave touchdownu na stredoškolskom zápase amerického futbalu a neskôr sa stal virálnym hitom na sociálnej sieti TikTok.
Charakteristický je striedavým pohybom päty a špičky chodidla v kombinácii s pohybmi rúk.
VIDEO: Gridin po góle predviedol tanec z TikToku
„Samozrejme, moja prezývka je Griddy a nad touto oslavou som už dlho premýšľal. Povedal som si, že teraz je na ňu vhodná chvíľa. Viedli sme o tri góly a užívali si zápas,“ vysvetlil.
Nie všetci spoluhráči však boli z jeho oslavy nadšení. „Pár starších chlapcov mi povedalo, že to bolo trochu prehnané, ale myslím si, že sa im to páčilo,“ dodal s úsmevom.
A zopakuje podobnú oslavu aj nabudúce? „Nepoviem nie, ale nepoviem ani áno,“ zasmial sa.
Rozporuplné reakcie vyvolala oslava mladého Rusa aj v štúdiu televízie Sportsnet.
„Nepáči sa mi, keď niečo také predvedie v druhej tretine. Je to predčasné, keďže do konca zápasu zostávajú ešte takmer dve tretiny,“ povedal bývalý útočník Justin Williams.
„Keď som hrával, nepatril som medzi tvrdých chlapov, ale minimálne by som za ním prišiel a povedal mu: No tak, človeče. Sme len v druhej tretine, nebol to víťazný gól. Čo to robíme? Vôbec sa mi to nepáči.“
Ďalší expert Sportsnetu Luke Gazdic mal na celú situáciu odlišný názor. „Mne to vôbec neprekáža. Trochu šmrncu, konečne trochu osobnosti pre Flames,“ reagoval.
Paradoxne, Gridinov gól sa napokon ukázal ako víťazný.
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