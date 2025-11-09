Bobček má formu, chce ju ukázať aj Calzonovi: Budem sa snažiť na sto percent

SENEC. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na zraze v Senci hlásilo 14 hráčov. Šiesti sa pripoja v priebehu nedele a zvyšok do pondelkového tréningu.
„Sokolov“ čakajú zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (14. novembra) a v Nemecku (17. novembra). Slováci sú momentálne v A-skupine o skóre za Nemeckom na druhom mieste, ktoré zaručuje postup do baráže.
Prítomný v Senci už bol jeden z útočníkov Tomáš Bobček, ktorý strelil v uplynulých piatich zápasoch poľskej Ekstraklasy päť gólov, z toho dva pri sobotnom víťazstve Lechie Gdaňsk nad Widzewom Lodž (2:1).
V súťaži je s desiatimi gólmi druhým najlepším strelcom, no pred potenciálnym reprezentačným debutom zostáva pokorný.
„Na začiatku sezóny som mal dobrý pocit z tabuľky strelcov, ale vtedy to nedopadlo úplne dobre, takže som teraz opatrnejší. Až tak si na tom nezakladám. Sezóna je ešte dlhá a viem, že útočníci budú dávať góly. Ja sa budem tiež snažiť pomáhať tímu a pridávať góly. Uvidíme, ako to dopadne na konci sezóny, no teraz to ešte nič neznamená,“ uviedol Bobček.
Ak by svoju gólovú formu dokázal preniesť aj do národného tímu a dočkal sa debutu, stal by sa tretím hráčom v histórii Slovenska, ktorý skóroval v premiére.
„Na svoju momentálnu formu sa nespolieham a nemyslím si, že mi to pomôže, aby som hneď hral. Viem, akú tu mám pozíciu a chcem ju zlepšovať na každom zraze.
Chcem každý deň ukazovať, že si zaslúžim miesto na lavičke alebo pár minút na ihrisku, prípadne raz aj miesto v základnej zostave. Jednoducho sa budem stále snažiť na sto percent,“ povedal Bobček.
Nominovaný bol na posledné dva zrazy, duel s Nemcami strávil na lavičke, no vo zvyšných troch sa nedostal na súpisku. V spomínanom sobotnom ligovom dueli sa blysol víťaznou hlavičkou, ktorú miestne médiá prirovnali k legendárnemu Cristianovi Ronaldovi.
„Možno ten gól trochu pripomínal ten, ktorý dal Cristiano Ronaldo, ale určite sa s takým hráčom nebudem porovnávať. Som rád, že akcia vyšla, bol to pekný center, ja som si našiel správne miesto a všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo,“ opísal skromne Bobček.
Práve takáto akcia by však mohla fungovať v piatok v Košiciach na Severných Írov. Ak ich Slováci zdolajú, zaistia si miesto minimálne v marcovej baráži. „Rozhodnutie, či nastúpim, je na trénerovi. Uvidíme,“ dodal Bobček.
Okrem neho boli na začiatku zrazu prítomní aj brankári Martin Dúbravka a Marek Rodák, obrancovia Norbert Gyömbér, Peter Pekarík, uzdravený Denis Vavro, Adam Obert, Dávid Hancko a Ivan Mesík, stredopoliari Ondrej Duda, Tomáš Rigo a Matúš Bero a útočníci Róbert Boženík a David Strelec.