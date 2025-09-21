Trnava si pokazila dobre rozohratú sezónu. Slovan v šlágri urobil divácky rekord

BRATISLAVA. Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali svoj prvý zápas v rámci novej sezóny Niké ligy.
V 8. kole podľahli Slovanu na Tehelnom poli 2:3. Prvý je stále Spartak, ktorý však prehral druhý domáci zápas za sebou.
V dueli 8. kola podľahol Michalovciam 0:1 a na čele tabuľky je už iba o skóre pred Žilinou a Slovanom.
O jediný gól stretnutia v Trnave sa postaral výstavnou strelou stredopoliar Samuel Ramos. Zverenci Michala Ščasného majú k dobru zápas s Košicami. Išlo o vôbec prvú výhru Michaloviec nad Trnavou od roku 2020.
Na domácom ihrisku ešte neprehrala Podbrezová, ktorá zdolala Trenčín 2:0. Prešov naopak ešte nebodoval doma naplno, proti Ružomberku doplatil na zlý začiatok, keď už v 11. minúte prehrával 0:2.
Napokon sa Ružomberčania tešili z výhry 3:1. Nepriaznivú sériu prerušili hráči Skalice, ktorí sa po štyroch dueloch dočkali víťazstva.
O výhre 1:0 nad Košičami rozhodol bývalý hráč Trnavy Erik Daniel. Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku.
Žilinčania zvíťazili nad Komárnom 3:1 aj vďaka dvom gólom Miroslava Káčera. Žilinský stredopoliar sa postaral o úvodné dva góly duelu, najprv sa v nadstavení prvého polčasu presadil strelou po rohovom kope a štyri minúty po zmene strán skóroval z otočky v šestnástke.
Niké liga - 8. kolo
FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:3 (0:2)
Góly: 78. Regáli - 1. Bačík, 11. Král, 62. Hladík
MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)
Gól: 39. Daniel
FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 3. Galčík, 60. Šiler (z 11m)
ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (1:1)
Góly: 10. Barseghjan, 48. Tolič, 76. Blackman - 41. Ramadan, 64. Djukanovič
KFC Komárno - MŠK Žilina 1:3 (0:1)
Góly: 83. Šmehyl (z 11 m) - 45.+2. a 50. Káčer, 63. Iľko
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)
Gól: 20. Ramos
