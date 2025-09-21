Trnava si pokazila dobre rozohratú sezónu. Slovan v šlágri urobil divácky rekord

Radosť hráčov Slovana po góle.
Radosť hráčov Slovana po góle. (Autor: TASR)
TASR|21. sep 2025 o 22:16
Zverenci Michala Ščasného majú k dobru zápas s Košicami.

BRATISLAVA. Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali svoj prvý zápas v rámci novej sezóny Niké ligy.

V 8. kole podľahli Slovanu na Tehelnom poli 2:3. Prvý je stále Spartak, ktorý však prehral druhý domáci zápas za sebou.

V dueli 8. kola podľahol Michalovciam 0:1 a na čele tabuľky je už iba o skóre pred Žilinou a Slovanom.

O jediný gól stretnutia v Trnave sa postaral výstavnou strelou stredopoliar Samuel Ramos. Zverenci Michala Ščasného majú k dobru zápas s Košicami. Išlo o vôbec prvú výhru Michaloviec nad Trnavou od roku 2020.

Na domácom ihrisku ešte neprehrala Podbrezová, ktorá zdolala Trenčín 2:0. Prešov naopak ešte nebodoval doma naplno, proti Ružomberku doplatil na zlý začiatok, keď už v 11. minúte prehrával 0:2.

Napokon sa Ružomberčania tešili z výhry 3:1. Nepriaznivú sériu prerušili hráči Skalice, ktorí sa po štyroch dueloch dočkali víťazstva.

O výhre 1:0 nad Košičami rozhodol bývalý hráč Trnavy Erik Daniel. Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku.

Žilinčania zvíťazili nad Komárnom 3:1 aj vďaka dvom gólom Miroslava Káčera. Žilinský stredopoliar sa postaral o úvodné dva góly duelu, najprv sa v nadstavení prvého polčasu presadil strelou po rohovom kope a štyri minúty po zmene strán skóroval z otočky v šestnástke.

Niké liga - 8. kolo

FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:3 (0:2)

Góly: 78. Regáli - 1. Bačík, 11. Král, 62. Hladík

Hráči Ružomberka sa tešia z gólu počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok
Zľava Stanislav Olejník (Prešov) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok
Vľavo dole Taras Bondarenko (Prešov), vľavo hore Jan Hladík (Ružomberok) bojujú o loptu počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok
Šarvátka počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok
Fanklub Prešova počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK RužomberokFanklub Ružomberka počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberoksprava Stanislav Olejník (Prešov) a brankár Dominik Ťapaj (Ružomberok) počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK RužomberokTréner Prešova Vladimír Cifranič reaguje počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberoktréner Ružomberka Ondřej Smetana počas zápasu 8. kola futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok

MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)

Gól: 39. Daniel

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 3. Galčík, 60. Šiler (z 11m)

ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 (1:1)

Góly: 10. Barseghjan, 48. Tolič, 76. Blackman - 41. Ramadan, 64. Djukanovič

KFC Komárno - MŠK Žilina 1:3 (0:1)

Góly: 83. Šmehyl (z 11 m) - 45.+2. a 50. Káčer, 63. Iľko

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)

Gól: 20. Ramos

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

