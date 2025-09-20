Daniel premiérovým gólom zariadil triumf Skalice, suchoty Košíc pokračujú

Erik Daniel v drese Skalice
Erik Daniel v drese Skalice (Autor: TASR)
TASR|20. sep 2025 o 19:57
Košice prehrali v Niké liga tretíkrát v rade.

Niké liga - 8. kolo

MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)

Gól: 39. Daniel

Rozhodcovia: Ziemba – Štofík, Čajka, ŽK: Pudhorocký - Jakúbek, Krivák, Metu, Gallovič, Rehuš

Skalica: Junas – Gaži, Bariš, Šuver, L. Šimko – Pudhorocký (74. Nagy), Hollý (82. Ravas), Daniel, Smejkal (82. Suľa), Morong – Potočný (16. Leginus)

Košice: Šípoš (69. Kováčík) – Teplan, Krivák, Kružliak – Kakay (69. Madleňák), Jakúbek, Gallovič, Metu (46. Kovács), Magda (46. Domik) – Čerepkai, Jones (34. Rehuš)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica sa po štyroch dueloch opäť dočkali víťazstva v Niké lige.

V sobotňajšom stretnutí 8. kola zdolali doma posledný tím tabuľky FC Košice 1:0, rozhodol o tom Erik Daniel gólom v 39. minúte, ktorý si pripísal premiérový zásah v tíme na Záhorí.

Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku.

V súboji s Košicami boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a snahu korunoval Daniel, ktorý si narazil loptu s Morongom a ukážkovo prekonal brankára Šípoša.

Ten musel v druhom polčase pre zranenie striedať. Na druhej strane domáci brankár Junas neinkasoval ani raz a Skalica aj vďaka nemu poskočila s deviatimi bodmi na 8. priečku tabuľky.

Košice majú na konte naďalej iba tri body a figurujú na ligovom dne, odohrali však iba šesť zápasov.

Hlasy po zápase

Roman Oulehla, tréner MFK Skalica: „Je to pre nás dôležité víťazstvo, jednoznačne. Sme v ťažkej situácii, pretože nám chýba veľa hráčov. Mal som obmedzené možnosti na striedanie. V prvom polčase to bolo bez šancí. Dohrali sme jednu situáciu, po ktorej sme viedli 1:0 a to nám pomohlo. V druhej mali Košice dobrý vstup, inak sme však mali dosť situácií na to, aby sme zatvorili zápas gólom na 2:0. Som rád, že sa nám to dnes podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem chlapcom, dnes naša defenzíva fungovala veľmi dobre. Teraz sa potrebujeme dať zdravotne do poriadku a ísť ďalej.“

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Naše zápasy sú si veľmi podobné. Dnešný duel bol iný v tom, že sme celý prvý polčas, okrem gólovej situácie, ktorá rozhodla, boli aktívni a súpera sme k ničomu nepustili. Pri inkasovanom góle bol súhrn určitých vecí. To, akým spôsobom bez sebavedomia bránime, nás stojí body. V druhom polčase išli domáci do niekoľkých kontier po našich nezmyselných stratách. Vo finálnej fáze nám chýba pokoj. Rozdiel medzi tréningovým procesom a zápasom je u nás vidieť. Veľmi dobre si uvedomujeme, aká je situácia. Teraz je to hra iba pre veľkých chlapov.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

