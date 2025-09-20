Daniel premiérovým gólom zariadil triumf Skalice, suchoty Košíc pokračujú

Niké liga - 8. kolo
MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)
Gól: 39. Daniel
Rozhodcovia: Ziemba – Štofík, Čajka, ŽK: Pudhorocký - Jakúbek, Krivák, Metu, Gallovič, Rehuš
Skalica: Junas – Gaži, Bariš, Šuver, L. Šimko – Pudhorocký (74. Nagy), Hollý (82. Ravas), Daniel, Smejkal (82. Suľa), Morong – Potočný (16. Leginus)
Košice: Šípoš (69. Kováčík) – Teplan, Krivák, Kružliak – Kakay (69. Madleňák), Jakúbek, Gallovič, Metu (46. Kovács), Magda (46. Domik) – Čerepkai, Jones (34. Rehuš)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
SKALICA. Futbalisti MFK Skalica sa po štyroch dueloch opäť dočkali víťazstva v Niké lige.
V sobotňajšom stretnutí 8. kola zdolali doma posledný tím tabuľky FC Košice 1:0, rozhodol o tom Erik Daniel gólom v 39. minúte, ktorý si pripísal premiérový zásah v tíme na Záhorí.
Skaličania si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcom ligovom ročníku, prvé na domácom trávniku.
V súboji s Košicami boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a snahu korunoval Daniel, ktorý si narazil loptu s Morongom a ukážkovo prekonal brankára Šípoša.
Ten musel v druhom polčase pre zranenie striedať. Na druhej strane domáci brankár Junas neinkasoval ani raz a Skalica aj vďaka nemu poskočila s deviatimi bodmi na 8. priečku tabuľky.
Košice majú na konte naďalej iba tri body a figurujú na ligovom dne, odohrali však iba šesť zápasov.
Hlasy po zápase
Roman Oulehla, tréner MFK Skalica: „Je to pre nás dôležité víťazstvo, jednoznačne. Sme v ťažkej situácii, pretože nám chýba veľa hráčov. Mal som obmedzené možnosti na striedanie. V prvom polčase to bolo bez šancí. Dohrali sme jednu situáciu, po ktorej sme viedli 1:0 a to nám pomohlo. V druhej mali Košice dobrý vstup, inak sme však mali dosť situácií na to, aby sme zatvorili zápas gólom na 2:0. Som rád, že sa nám to dnes podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem chlapcom, dnes naša defenzíva fungovala veľmi dobre. Teraz sa potrebujeme dať zdravotne do poriadku a ísť ďalej.“
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Naše zápasy sú si veľmi podobné. Dnešný duel bol iný v tom, že sme celý prvý polčas, okrem gólovej situácie, ktorá rozhodla, boli aktívni a súpera sme k ničomu nepustili. Pri inkasovanom góle bol súhrn určitých vecí. To, akým spôsobom bez sebavedomia bránime, nás stojí body. V druhom polčase išli domáci do niekoľkých kontier po našich nezmyselných stratách. Vo finálnej fáze nám chýba pokoj. Rozdiel medzi tréningovým procesom a zápasom je u nás vidieť. Veľmi dobre si uvedomujeme, aká je situácia. Teraz je to hra iba pre veľkých chlapov.“