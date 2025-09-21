Trnava mala 30 striel, no nestrelila ani gól. Michalovce oslavujú aj napriek vylúčeniu

Abdul Zubairu, Martin Bednár a Artúr Musák (všetci Michalovce).
Abdul Zubairu, Martin Bednár a Artúr Musák (všetci Michalovce). (Autor: TASR)
TASR|21. sep 2025 o 20:56
Trnava prehrala už druhý zápas v sezóne.

Niké liga - 8. kolo

Trnava - Michalovce 0:1 (0:1)

Gól: 20. Ramos

Rozhodcovia: Glova - Pacák, Vorel

ČK: 87. Cottrell (po druhej ŽK)

ŽK: Procházka, Koštrna - Lopez, Ramos, Brosnan, Cottrell, Taylor-Hart, Park

Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Koštrna (60. Stojsavljevič) - Holík (80. Jureškin), Procházka, Moistsrapišvili, Mikovič - Azango (80. Chorcheli), Ďuriš (60. Paur), Skrbo (59. Kudlička)

Michalovce: Lukáč (46. Jakubech) - Čurma, Bednár, Dzotsenidze (72. Park), Pauschek - Shimamura, Cottrell - Ahl (56. Brosnan), Ramos (72. Danko), Taylor-Hart (82. Bahi) - Lopez

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava na domácej pôde podľahli v dueli 8. kola Niké ligy Michalovciam 0:1. 

O jediný gól stretnutia sa postaral výstavnou strelou španielsky stredopoliar Samuel Ramos.

Trnava prehrala druhý domáci duel za sebou a na čele tabuľky je už iba o skóre pred Žilinou a Slovanom.

Spartak počas celého zápasu tvoril hru, mal 30 striel a držal loptu na svojich kopačkách. Viacero sľubných príležitostí domáci nepremenili a jedna z dvoch striel na bránu v podaní hostí skončila za Žigom Frelihom.

Ramos sa odhodlal k strele na hranici pokutového územia a aj napriek záverečnému tlaku domácich zariadil prvé víťazstvo nad Spartakom od roku 2020.

Do druhého polčasu nastúpil v drese Zemplína za zraneného Patrika Lukáča bývalý brankár Spartaka Adam Jakubech.

Hlasy po zápase

Michal Ščasný, tréner Trnavy: „Do zápasu sme nastúpili veľmi ľahkovážne, až profesorsky. Dali sme Michalovciam veľa priestoru, presne to sme nechceli. Potrestalo nás to tým gólom, futbal vám to vráti, ak nie ste stopercentní od začiatku. Potom keď sme si uvedomili, že prehrávame 0:1, do toho zápasu sa ťažko dostávate. Máme dve prehry, bohužiaľ doma pred našimi fanúšikmi, čo ma veľmi štve. Ale musíme sa pozerať dopredu a mať hlavy hore.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Dnes to bolo z našej strany o vôli a o bojovnosti. Samozrejme, mali sme šťastie, ale to k futbalu patrí. Vyhráva ten, kto dá o gól viac, a my sme ho dali. Chlapci to ubehali a ubojovali, patrí im za to veľká vďaka. Pred sezónou sme nevedeli čo očakávať, chceme sa zlepšovať a byť lepší ako minulý rok. Máme na niečo našliapnuté, ale ešte je pred nami dlhá cesta.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

