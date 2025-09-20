Katastrofa v podaní Prešova. Inkasoval dva rýchle góly a proti Ružomberku dohrával v oslabení

Hráči Ružomberka sa tešia z gólu počas zápasu 8. kola Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok.
Fotogaléria (9)
Hráči Ružomberka sa tešia z gólu počas zápasu 8. kola Niké ligy FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|20. sep 2025 o 19:50
Priamu červenú kartu dostal kapitán domácich.

Niké liga - 8. kolo

Prešov - Ružomberok 1:3 (0:2)

Góly: 78. Regáli - 1. Bačík, 11. Král, 62. Hladík

Rozhodcovia: Gemzický – Ferenc, Kuba

ŽK: Regáli - Köstl, Hladík

ČK: 58. Šimko (Preš.)

Diváci: 6360

Prešov: Bajza - Gáll (59. Romling), Balodis (59. Revenco), Bondarenko, Sipľak - Souček (70. Krasniqi), Šimko, Begala - Olejník (70. Morim), Sagna, Regáli (79. Masaryk)

Ružomberok: Tapaj - Král, Köstl, Mojžiš (46. Endl) - Gomola (89. Slávik), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Fila (65. Tučný), Hladik, Bačík (79. Buchvaldek)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PREŠOV. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili na ihrisku FC Tatran Prešov 3:1 v sobotňajšom zápase 8. kola Niké ligy.

Bol to pre nich druhý triumf za sebou, po ktorom majú na konte sedem bodov. Nováčik najvyššej súťaže z Prešova sa opäť nedočkal prvého domáceho víťazstva v sezóne a na konte má šesť bodov.

Ružomberčania chceli nadviazať na triumf v Trenčíne, ktorý pre nich znamenal prvé víťazstvo v ročníku.

V Prešove začali ideálne a 17-ročný stredopoliar Bačík bol v 1. minúte na konci ofenzívnej akcii, v ktorej prekonal Bajzu - 0:1.

O desať minút bol náskok hostí už dvojgólový po hlavičke Krála - 0:2. Do prvej prestávky mal Prešov viacero ofenzívnych akcií, no často zlyhal vo finálnej prihrávke.

V 62. minúte Hladík upravil na 0:3 po tom, čo dorazil streli Fila. V tom čase už hrali Ružomberčania presilovku, keďže domáci Šimko dostal červenú kartu.

V 78. minúte Regáli potešil domácich divákov gólom na 1:3, no hostia už drámu nedovolili.

Hlasy po zápase

Vladimír Cifranič, tréner FC Tatran Prešov: „Bol som prvý, kto po víťazstve v Michalovciach krotil eufóriu a brzdil hráčov. Stalo sa presne to, čo sme nechceli. Dnes sme nenastúpili do zápasu tak, ako v Michalovciach. Hneď z prvej akcie sme dostali gól po katastrofálnych chybách. Pre Ružomberok, ktorý je v defenzíve výborne organizovaný, to bola veľká výhoda. Po druhom inkasovanom góle sme začali hrať. Počas prestávky som upozorňoval hráčom na to, aby boli stále trpezliví a verili tomu, čo robíme. Zápas sa ešte dal zvládnuť kontaktným gólom, možno aj striedaniami. Ďalší rozhodujúci moment bola červená karta. Ružomberok si to takticky ustrážil, nepúšťal nás do veľkých príležitostí. Musíme sa vrátiť späť na zem. Ak neustrážime emócie, tak neuspejeme s nikým.“

Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Naplnilo sa to, čo sme očakávali. Vedeli sme, že to budeme mať veľmi ťažké. Zápas by som rozdelil na dve fázy. Do stavu 2:0 sme hrali aktívne. Chceli sme sa tlačiť za krajných obrancov a robiť problémy stopérom. Potom sme však prestali byť aktívni a silní s loptou. V našej situácii sa potrebujeme správať aj takticky, organizovane a hrať vyspelo. Počas polčasu sme zlepšili niektoré veci. Súper bol však aktívni, nechali sme ho hrať. Stále nám chýba veľa hráčov, mali sme problémy pred zápasom aj počas neho. Ďakujem hráčom za to, že zápas zvládli takticky aj emočne.“

