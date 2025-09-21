Káčer potiahol Žilinu k jasnej výhre. Dvomi gólmi si podmanil duel proti Komárnu

Niké liga - 8. kolo
Komárno - Žilina 1:3 (0:1)
Góly: 83. Šmehyl (z 11 m) - 45+2., 50. Káčer, 64. Iľko
Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Vass
ŽK: Šmehyl - Káčer, Adang
ČK: 90.+4. Pillár (Komárno)
Diváci: 415
Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (74. Gamboš), Žák, Rudzan (60. Mashike) - Tamas (60. Kiss), Bayemi (60. Mišovič), Palán (46. Ganbajar)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik (30. Narimanidze) - Hranica (76. Staník), Káčer, Adang - Faško (76. Baleja), Prokop (62. Iľko), Ďatko (62. Kopásek)
ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti MŠK Žilina po troch zápasoch opäť zabodovali naplno, v nedeľnom stretnutí 8. kola Niké ligy zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 3:1.
Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Miroslav Káčer. Jeho tím je v tabuľke druhý o skóre pred Slovanom, ktorý má zápas k dobru.
Žilinský stredopoliar sa postaral o úvodné dva góly duelu, najprv sa v nadstavení prvého polčasu presadil strelou po rohovom kope a štyri minúty po zmene strán skóroval z otočky v šestnástke.
Po hodine a štyroch minútach viedli „žlto-zelení“ už o tri góly, sieť rozvlnil Patrik Iľko dve minúty po príchode na ihrisko. V závere skorigoval Šimon Šmehyl, ktorý premenil penaltu.
Komárno nenadviazalo na víťazstvá proti Košiciam a Skalici a je na predposlednej 11. priečke o tri body pred Košicami.