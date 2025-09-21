Káčer potiahol Žilinu k jasnej výhre. Dvomi gólmi si podmanil duel proti Komárnu

Miroslav Káčer a Lukáš Prokop (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu.
Miroslav Káčer a Lukáš Prokop (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. sep 2025 o 19:04
ShareTweet0

Komárno strelilo gól len z pokutového kopu.

Niké liga - 8. kolo

Komárno - Žilina 1:3 (0:1)

Góly: 83. Šmehyl (z 11 m) - 45+2., 50. Káčer, 64. Iľko

Rozhodovali: Ruc - Jekkel, Vass

ŽK: Šmehyl - Káčer, Adang

ČK: 90.+4. Pillár (Komárno)

Diváci: 415

Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (74. Gamboš), Žák, Rudzan (60. Mashike) - Tamas (60. Kiss), Bayemi (60. Mišovič), Palán (46. Ganbajar)

Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik (30. Narimanidze) - Hranica (76. Staník), Káčer, Adang - Faško (76. Baleja), Prokop (62. Iľko), Ďatko (62. Kopásek)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti MŠK Žilina po troch zápasoch opäť zabodovali naplno, v nedeľnom stretnutí 8. kola Niké ligy zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 3:1.

Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Miroslav Káčer. Jeho tím je v tabuľke druhý o skóre pred Slovanom, ktorý má zápas k dobru.

Žilinský stredopoliar sa postaral o úvodné dva góly duelu, najprv sa v nadstavení prvého polčasu presadil strelou po rohovom kope a štyri minúty po zmene strán skóroval z otočky v šestnástke.

Po hodine a štyroch minútach viedli „žlto-zelení“ už o tri góly, sieť rozvlnil Patrik Iľko dve minúty po príchode na ihrisko. V závere skorigoval Šimon Šmehyl, ktorý premenil penaltu.

Komárno nenadviazalo na víťazstvá proti Košiciam a Skalici a je na predposlednej 11. priečke o tri body pred Košicami.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Miroslav Káčer a Lukáš Prokop (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu.
    Miroslav Káčer a Lukáš Prokop (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu.
    Káčer potiahol Žilinu k jasnej výhre. Dvomi gólmi si podmanil duel proti Komárnu
    dnes 19:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Káčer potiahol Žilinu k jasnej výhre. Dvomi gólmi si podmanil duel proti Komárnu