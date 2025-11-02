Trnava si udržala víťaznú vlnu aj vďaka hetrikovému hrdinovi. Žilina drží stále krok s majstrom

BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 13. kole Niké ligy na pôde Tatrana Prešov 4:0 a na čele tabuľky si udržali jednobodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má zápas k dobru.
„Belasí" v sobotu uspeli v Podbrezovej 3:1 a vonku ešte v tejto sezóne neprehrali.
DAC Dunajská Streda zdolal posledné Košice a je tretí s trojbodovou stratou na Žilinu.
Spartak Trnava potvrdil úlohu favorita proti AS Trenčín a doma zvíťazil hladko 4:0, keď sa hetrikom blysol nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo.
V tabuľke patrí Spartaku štvrtá priečka. Trenčín nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade a je ôsmy.
Komárno remizovalo 1:1 s Michalovcami, ktoré nezvíťazili už v treťom stretnutí za sebou. Na konte majú 19 bodov a sú na piatej priečke. Duel medzi Skalicou a Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou.
Niké liga - 13. kolo:
Dunajská Streda - Košice 3:1 (1:1)
Góly: 31. Redzic (Tuboly), 62. Gagua (Ramadan), 90+2. Ramadan – 42. Dimun (Mátyás Kovács)
Podbrezová - Slovan 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler (Galčík) – 33. Mak (Marcelli), 39. Ofori (Mak), 45+2. Marcelli
Prešov - Žilina 0:4 (0:1)
Góly: 43. Adang, 70. Faško (z 11m), 75. Roginič, 88. Kóša
Skalica - Ružomberok 0:0
Komárno - Michalovce 1:1 (0:0)
Góly: 90.+2 Bayemi (z 11 m) - 63. Ramos (z 11 m)
Trnava - Trenčín 4:0 (2:0)
Góly: 2., 53. a 66. Taiwo, 14. Kasana (vlastný)
