Trnava si udržala víťaznú vlnu aj vďaka hetrikovému hrdinovi. Žilina drží stále krok s majstrom

Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól v zápase s FC Tatran Prešov.
Futbalisti MŠK Žilina oslavujú gól v zápase s FC Tatran Prešov. (Autor: TASR)
TASR|2. nov 2025 o 21:19
Pozrite si súhrn výsledkov 13. kola Niké ligy.

BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 13. kole Niké ligy na pôde Tatrana Prešov 4:0 a na čele tabuľky si udržali jednobodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má zápas k dobru.

„Belasí" v sobotu uspeli v Podbrezovej 3:1 a vonku ešte v tejto sezóne neprehrali.

DAC Dunajská Streda zdolal posledné Košice a je tretí s trojbodovou stratou na Žilinu.

Spartak Trnava potvrdil úlohu favorita proti AS Trenčín a doma zvíťazil hladko 4:0, keď sa hetrikom blysol nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo.

V tabuľke patrí Spartaku štvrtá priečka. Trenčín nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade a je ôsmy.

Komárno remizovalo 1:1 s Michalovcami, ktoré nezvíťazili už v treťom stretnutí za sebou. Na konte majú 19 bodov a sú na piatej priečke. Duel medzi Skalicou a Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou.

Niké liga - 13. kolo:

Dunajská Streda - Košice 3:1 (1:1)

Góly: 31. Redzic (Tuboly), 62. Gagua (Ramadan), 90+2. Ramadan – 42. Dimun (Mátyás Kovács)

Podbrezová - Slovan 1:3 (1:3)

Góly: 5. Šiler (Galčík) – 33. Mak (Marcelli), 39. Ofori (Mak), 45+2. Marcelli

Prešov - Žilina 0:4 (0:1)

Góly: 43. Adang, 70. Faško (z 11m), 75. Roginič, 88. Kóša

Fotogaléria zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina (Niké liga - 13. kolo)
Na snímke v popredí sprava Xavier Adang (Žilina) a Patrik Šimko (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke vpravo Andy Masaryk (Prešov) bojuje o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
Na snímke uprostred sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roman Begala (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí sprava Samuel Ďatko (Žilina) a Jozef Menich (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke zľava Aleksandre Narimanidze (Žilina) a Andy Masaryk (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke sprava Marko Roginič (Žilina) a Jozef Menich (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke radosť hráčov Žiliny z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke uprostred hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke hlavný tréner Prešova Vladimír Cifranič v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí sprava Patrik Iľko (Žilina) a Taras Bondarenko (Prešov) bojujú o loptu v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke v popredí zľava Miroslav Káčer (Žilina) a Juraj Kotula (Prešov) v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.Na snímke fanúšikovia Prešova v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.

Skalica - Ružomberok 0:0

Komárno - Michalovce 1:1 (0:0)

Góly: 90.+2 Bayemi (z 11 m) - 63. Ramos (z 11 m)

Trnava - Trenčín 4:0 (2:0)

Góly: 2., 53. a 66. Taiwo, 14. Kasana (vlastný)

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - AS Trenčín (Niké liga - 13. kolo)
Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Trenčína Molik Khan počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.
Na snímke brankár Trenčína Alex Hudok počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Trenčína Fedor Kasana počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.
Na snímke tréner Trenčína Ricardo Moniz počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a kapitán Trenčína Loic Bessile počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.Na snímke gól Trnavy na 1:0, zľava brankár Trenčína Alex Hudok, hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a hráči Trenčína Richard Križan a Fedor Kasana počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.Na snímke hráči Trnavy Abdulrahman Taiwo (vľavo) a Patrick Nwadike sa tešia po strelení gólu počas zápasu 13. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

