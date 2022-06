Kto bude hrať tretiu ligu? Čaká sa na Senicu, Myjava má ponuku na druhú ligu

BRATISLAVA. Slovenský futbal momentálne prechádza veľkou reorganizáciou. Od novej sezóny 2022/23 budú dve tretie ligy, ktoré bude spravovať Slovenský futbalový zväz.

Stále ešte nie je uzavretá ani II. liga. Do druhej najvyššej súťaže sa prihlásilo zatiaľ 14 tímov.

Trinásty tím z minulej sezóny, Rohožník už pred niekoľkými dňami deklaroval, že nemá záujem o druhú, ani o novú tretiu ligu.

Otázne je aj ďalšie pôsobenie rezervy Slovana, ktorá skončila v uplynulej sezóne na 14. mieste. Pôvodne by to malo znamenať vypadnutie, no situácia sa zmenila po tom, čo z druhej ligy postúpili do najvyššej súťaže až tri tímy.