Do druhej ligy sa zatiaľ prihlásilo 14 tímov. Rohožník nejde ani do tretej ligy

BRATISLAVA. Vo štvrtok o polnoci uplynula lehota na podanie prihlášok do druhej najvyššej súťaže.

Keďže do najvyššej súťaže postúpili napokon až tri tímy (Podbrezová, Banská Bystrica a Skalica), špekulovalo sa o tom, že z II. ligy nevypadne okrem posledného Námestova nikto, alebo iba jeden ďalší tím.

Sereď do tretej ligy

Medzi súčasnými prihlásenými však chýbajú všetky štyri mužstvá, ktoré skončili na posledných štyroch miestach: Rohožník, Slovan B, Bardejov i spomínané Námestovo.

„Mám oficiálne stanovisko z Rohožníka, že určite nechcú hrať druhú ani tretiu ligu,“ potvrdil pre Sportnet Miroslav Richtárik, predseda komisie pre riadenie II. ligy na SFZ.

„Ostatné veci ešte nechcem rozoberať, lebo v hre je sto možností. Treba vychádzať zo súťažného poriadku. Dnes nevieme ani to, kde sa prihlási Senica. Od Serede máme už oficiálne stanovisko, že sa prihlási do tretej ligy,“ dodal Richtárik.

„Máme na to celý budúci týždeň, aby sme to vyriešili. Urobíme všetko pre to, aby sme súťaž doplnili na šestnásť účastníkov, ale uvidíme, čo prinesie doba,“ uviedol Richtárik.

Možné je aj to, že ponuku dostane aj niektorý ďalší tím z tretej ligy.