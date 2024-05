Barážovú tajničku víťazstvo Prešova nevyriešilo, rozhodne súboj na diaľku

Zamurovaný Dolný Kubín

Prešovčanom sa na domácom ihrisku v Ličartovciach dlho nedarilo prekonať obranu Dolného Kubína.

Do šancí sa jeho hráči síce dostávali, ale tri štvrtiny zápasu mali vychýlenú mušku.

„Chceli sme veľmi rýchlo streliť gól, ale oni to jednoducho zamurovali pred šestnástkou. Bolo to veľmi ťažké, našťastie nám to ku koncu padlo a nakoniec sme dali tri góly.

Som rád, že som dal gól a pomohol napokon k vyššiemu víťazstvu a trom bodom. Čaká nás veľmi ťažký zápas v Humennom, musíme ho zvládnuť, tak aby sme postúpili do baráže.

Stále to máme vo svojich rukách,“ povedal po zápase brazílsky legionár v službách Prešova Arthur Legnani, ktorý v poslednej minúte uzatváral skóre zápasu.