Slovnaft Cup má na výročie novinky. Na jar sa bude hrať aj o Zlaté trenky

"Partnerstvo so Slovnaftom výrazne pozdvihlo súťaž, ktorá spája amatérsky a profesionálny futbal, a v tom je jej jedinečnosť. Dnes patrí medzi najprestížnejšie podujatia na Slovensku. Teší sa veľkému záujmu futbalových klubov aj fanúšikov.

V lete 2021 dostal Slovnaft Cup novú vizuálnu identitu. "V logu sa snúbia dynamika futbalu, stabilita pohárovej súťaže a verného partnerstva zo strany Slovnaftu, ako aj dizajnové spracovanie originálnej trofeje, vytvorenej pri príležitosti polstoročnice súťaže," uviedol Ján Predanocy, manažér Maloobchodného predaja a prevádzky, SLOVNAFT, a.s.

"Slovnaft Cup je jedinečná súťaž Spája všetky úrovne slovenského futbalu, a práve to jej dáva najsilnejší punc atraktivity. Chceli by sme priniesť ešte väčšiu interakciu s futbalovými fanúšikmi a spoločnými silami so SFZ, Slovnaftom a klubmi posúvali úroveň pohára čoraz vyššie," dodal Miroslav Baranec, výkonný riaditeľ spoločnosti SZRT Slovakia, ktorá prevádzkuje portál betRing.sk.

Fanúšikovia budú o nositeľovi "Zlatých treniek" rozhodovať hlasovaním na facebookovom profile súťaže.

Päťdesiaty tretí ročník SP je v osemfinálovej fáze. V štyroch utorňajších stretnutiach uspeli fortunaligisti Slovan Bratislava, Senica, Zlaté Moravce-Vráble a Trnava.

Aj tri stredajšie duely Šamorín - Skalica, Vranov - Pohronie a Trenčín - Humenné môžu priaznivci vidieť v priamych prenosoch.

Dvojice štvrťfinále určí štvrtkový žreb, zoznam účastníkov skompletizuje 9. marca víťaz súboja medzi Žilinou a Komárnom.