Ešte 129 gólov a vyrovnám sa mu, vraví dvojgólový brankár na adresu Ceniho

Ešte predtým si poradili Gánovcami a Lúčivnou. Séria troch výhier sa odrazila aj na ich postavení v tabuľke, kde sú po víkende na treťom mieste so sedembodovým mankom na prvý Vernár.

V nedeľu popoludní zaznamenali svoju tretiu jarnú výhru, keď na domácom ihrisku zdolali Hozelec. Bola to ich najvyššia výhra v aktuálnej sezóne.

Nosí netradičné číslo, strelil prvé góly v kariére

"Chcel som si dať pauzu od futbalu a zahrať si len tak pre radosť, keď sa mi ozvali chlapci so Spišského Hrhova, či nechcem prísť k nim. Sme super partia, čo je podľa mňa základom každého mužstva," prezrádza ďalej brankár, ktorý v civilnom zamestnaní pracuje ako policajt.

Práve v Spišskom Podhradí, účinkujúcom v III. lige Východ, pôsobil ešte na jeseň tohto ročníka. Jeho prestup do Spišského Hrhova, ktoré účinkuje v hierarchií súťaží o štyri poschodia nižšie, sa upiekol na poslednú chvíľu, čo priznáva aj on sám.

"Boli to moje prvé góly, nakoľko som vo svojich predchádzajúcich pôsobiskách nemal možnosť zahrávať pokutové kopy, či už v doraste v Spišskej Novej Vsi alebo v Spišskom Podhradí," povedal na úvod 24 - ročný Dzurilla, keď sme sa ho opýtali či už v minulosti nejaké góly strelil.

Stretnutie Spišského Hrhova proti Hozelcu by okrem toho, že sa skončilo najvyššou výhrou Spišského Hrhova v aktuálnej sezóne, nebolo ničím zaujímavé.

"Od malička som brankárom, hoci som stále chcel dávať góly. Teraz sa mi to podarilo aj z pozície brankára," pokračuje ďalej Dzurilla, ktorý sa podľa vlastných slov nevyhol ani podpichovačkám od spoluhráčov.

"Pred prvým stretnutím v Lučivnej som spoluhráčom povedal, že by som rád zahrával pokutové kopy, ak s tým nebude mať nikto problém, kde všetci súhlasili," vraví mladý brankár, ktorý v stretnutí proti Hozelcu sám čelil pokutovému kopu, ktorý desať minút pred koncom riadneho hracieho času premenil hosťujúci Zummer.

Kristiána Dzurillu sme sa opýtali aj na to, kde a pri akej príležitosti vznikla myšlienka, že bude ako brankár zahrávať pokutové kopy.

Reakciu brankára súpera si už ale stihnúť nevšimol.

"Neviem, ako reagoval. Pri exekúcii pokutových kopov som sa sústredil len na to, aby som ich premenil," dodáva ďalej brankár - kanonier, ktorý eviduje aj Brazílčana Rogéria Ceniho, ktorý vo svojej kariére strelil 132 gólov, väčšinu zo štandartných situácií, či už pokutových alebo priamych kopov.

"Samozrejme, jeho meno evidujem. Priame kopy, ktoré zahrával, boli neskutočné Už len 129 gólov a vyrovnám sa mu," vraví s úsmevom brankár, ktorý by si podľa vlastných slov trúfol aj na zahratie inej štandartnej situácie, ako je pokutový kop.

"Trúfnuť, by som si trúfol, ale na to máme v mužstve iných hráčov, ktorým to ide oveľa lepšie," dodal na záver.