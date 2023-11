Islandu strelili štyri góly. Slovenskí futbalisti postúpili na EURO 2024

/zdroj: RTVS/

Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Sú to chvíle, ktoré sa dajú ťažko opísať. Som rád, že sa nám podarilo tretíkrát za sebou postúpiť na ME. Tým, ktorí chcú futbal vidieť, je jasné, čo do tímu priniesol tréner Francesco Calzona. Je to obrovský úspech a skvelá reprezentácia našej malej krajiny. Sme jediný tím žrebovaný z piateho koša, ktorý sa prebojoval na šampionát."

Marek Hamšík, tímový manažér slovenskej reprezentácie: "Sú to skvelé pocity. Fantázia, že sa nám podarilo postúpiť na ME pred domácimi divákmi. Fanúšikov sme dotiahli na štadión. Začali sme pred tromi tisíckami a postup slávili pred vypredaným štadiónom. Obrovská vďaka patrí trénerovi Francescovi Calzonovi, ktorý odviedol skvelú prácu. Mužstvo má tvár a identitu. Je tam správna chémia, taktická aj kolektívna."

Ondrej Duda, strelec druhého gólu Slovenska: "Je to trochu šialené. Keby nám niekto po prvom zápase povedal, že doma proti Islandu oslávime postup, ťažko by sme tomu uverili. Potvrdili sme progres pod trénerom Calzonom. Takéto momenty sa nemusia opakovať v kariére veľmi často. Slovensko je tretíkrát za sebou na ME a som rád, že som opäť súčasťou tímu. Dostali sme zbytočný gól, ale nezlomilo nás to a ešte v prvom polčase sme otočili skóre. Brankár mi penaltu skoro chytil, ale našťastie to tam padlo."

Martin Dúbravka, brankár Slovenska: "bol to náročný zápas, výsledok je trochu skresľujúci. Otočili sme nepriaznivý vývoj. Sme veľmi šťastní, že sme to zvládli. Fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru, chceme si to čo najviac užiť. Tréner Calzona dostal čas a dokázal pripraviť mužstvo kvalitne."