Calzona nominoval na záver bojov o EURO. Šancu dostane aj Strelec

Oproti predošlému asociačnému termínu pribudol do tímu útočník Slovana Bratislava David Strelec a obranca AS Trenčín Matúš Kmeť. V nominácii nechýbajú opory vrátane kapitána Milana Škriniara či Stanislava Lobotku.

"Je to dobrý hráč, bol už s nami viackrát na zraze. Dostal pozvánku, ale od tohto momentu je to maximum, čo môžem pre neho urobiť. Od teraz je to na ňom," uviedol taliansky kormidelník na adresu Strelca.

Dvojica hráčov z Niké ligy pribudla kvôli tomu, že na prvý zápas je vykartované duo Patrik Hrošovský a Peter Pekarík. Iba medzi náhradníkmi opäť figuruje obranca RCD Mallorca Martin Valjent.