VIDEO: Prelomí Slovensko prekliatie? Zázraky robili Rodák či Ďuriš

Slovenských fanúšikov omráčili krásne góly Slovincov. Strelili ich Valter Birsa a Andreja Pečnik.

„Cítim veľké sklamanie, mohli sme mať pokoj a o to ťažšie to bude teraz v Poľsku. Máme však ešte jeden mečbal. Verím, že zabojujeme a postúpime. Teraz máme ešte deväťdesiat minút na to, aby sme prehru so Slovincami odčinili,“ vravel obranca Slovenska Radoslav Zabavník.

„Je to obrovská škoda, že sme nevyužili šancu a neuhrali sme výsledok, ktorý by nám zabezpečil postup. Musíme však dvihnúť hlavy, skonsolidovať sa a v Poľsku zabojovať. Verím, že sa dáme dokopy a zaberieme,“ dodal Miroslav Karhan.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Slovinsko 0:2