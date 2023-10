Slovákom stačí na EURO bod a možno ho ani nebudú potrebovať (postupová matematika)

Čo ešte Slováci potrebujú, aby sa mohli chystať na EURO? Istotu druhého miesta v tabuľke im dáva zisk jedného bodu a majú na to dva pokusy. Najskôr 16. novembra doma proti Islandu a potom o tri dni neskôr na ihrisku Bosny a Hercegoviny.

Čo by sa muselo stať? Prvou podmienkou je, že Slováci vyjdú v posledných dvoch zápasoch bodovo naprázdno. Luxemburčania by museli stopercentne zabrať doma proti Bosne a Hercegovine a na záver kvalifikácie aj proti outsiderovi z Lichtenštajnska.

Oveľa ťažšiu úlohu má Island. Okrem víťazstva v Bratislave proti Slovensku by musel vyhrať aj v poslednom zápase proti Portugalsku. Pri rovnosti bodov so Slovenskom by rozhodovala bilancia zo vzájomných zápasov (Slováci vyhrali na Islande 2:1).

Za istých okolností už Slováci nemusia získať do konca kvalifikácie ani bod a postúpia. Stačí, aby Luxembursko a nevyhralo aspoň jeden z dvoch zvyšných zápasov (doma Bosna, vonku Lichtenštajnsko) alebo aby Island po výhre na Slovensku nezdolal aj Portugalsko.