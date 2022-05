Nechýbalo veľa a mohli hrať o postup. Humenné vyzve v príprave aj účastníka EKL

Ako sa zrodil váš návrat do klubu a akú pozíciu dnes zastávate?

V polovici jarnej časti ma oslovili členovia správnej rady FK Humenné s tým, či sa nechcem do klubu vrátiť a pomôcť s niektorými vecami. Vzhľadom na to, že na pozícii manažéra som ku koncu roka skončil z dôvodu, že som túto pozíciu a náročnosť práce nedokázal skĺbiť s pracovným a rodinným životom, tak som vedenie klubu upovedomil, že im veľmi rád pomôžem s čímkoľvek, no nie v pozícii manažéra, ale radového funkcionára, nakoľko práca manažéra je časovo náročná. Následne som sa stretol s pánom Balogáčom, predsedom správnej rady a dohodli sme sa na spolupráci s tým, že budem vykonávať funkciu technického riaditeľa klubu.

Ako nováčik sa Humenné umiestnilo na výbornom šiestom mieste. Ako by ste sezónu v jeho podaní zhodnotili?

Pokiaľ by mi niekto na začiatku ročníka povedal, že skončíme na šiestom mieste, tak by som to bral všetkými desiatimi. Umiestnenie na nováčika je krásne, no ak by sme niektoré zápasy zvládli lepšie, dovolím si povedať, že atakovať prvú trojku by nebol problém. Samozrejme, vo viacerých zápasoch sme mali aj potrebné šťastie, v iných zase smolu, ale taký je futbal. Celkovo naše umiestnenie hodnotím vysoko pozitívne. V meste medzi fanúšikmi cítiť s umiestnením spokojnosť, a keď je spokojný fanúšik, tak sme určite spokojní aj my.