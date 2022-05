Zelený stôl? Za posledné tri sezóny sme si postup zaslúžili, tvrdí Stanislav Varga

Pozitívne. Hoci sme skončili na druhom mieste, získali sme oveľa viac bodov ako v minulej sezóne. Zaznamenali sme množstvo výhier, no mrzí veľký počet remíz, ktoré nás stáli prvé miesto.

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica sa do najvyššej súťaže vracajú po siedmich rokoch. Radosť z toho má aj tréner STANISLAV VARGA (49).

Skončili na druhom mieste druhej ligy a mali hrať baráž. Do Fortuna ligy však postupujú priamo. Na úkor Serede, ktorá nedostala licenciu.

Hrali sme stabilne dobre, takže každý jeden hodnotím pozitívne. Mrzí však dvadsať minút v Komárne a hlavne domáci zápas s Podbrezovou, v ktorom sme vyhrávali 2:1 a gólom zo samého záveru sme prehrali 2:3. Takéto zápasy musíme ustrážiť, no my sme vybuchli.

Ktoré zápasy by ste označili za najlepšie a ktoré vám naopak nevyšli?

Ak by sme hrali na Štiavničkách, nestane sa to. Hralo sa však v Žiari nad Hronom. Každý, kto robí futbal, vie, že domáce prostredie hrá veľkú rolu. My sme napriek tomu, že sme drvivú väčšinu zápasov odohrali mimo Štiavničiek, získali 69 bodov. Musíme byť teda spokojní, pretože tento počet v minulých ročníkoch vždy na prvé miesto stačil.

Po zrekonštruovaní Štiavničiek ste na jar odohrali pár zápasov konečne na vlastnom štadióne. Cítili ste to?