Vavro: V Rusku som sa bál zapnúť dáta. Prišla pre nás plechová sanitka, ako v komunizme

Futbalový reprezentant DENIS VAVRO verí, že sa po zranení nohy vracia do tímu v správnom čase. Slovensko ukončí prvú fázu kvalifikácie MS 2026 zápasmi proti Severnému Írsku v Košiciach (14. novembra) a proti Nemecku v Lipsku (17. novembra).
Obranca Wolfsburgu porozprával v podcaste PRESSko PLUS o náročnom období po zranení, aj o tom, kto stojí za jeho dlhými pasmi pri rozohrávke.
Po prestupe do nemeckého Wolfsburgu ste odohrali v tejto sezóne len 7 minút, keďže vás vážne svalové zranenie na dlho vyradilo z hry. Ako ste prežívali náročné obdobie?
Spočiatku som veril, že to bude len klasické natiahnutie svalu, ale po absolvovaní magnetickej rezonancie nádej zo mňa vyprchala. Povedali mi, že tam je štvorcentimetrová diera a musím ísť na operáciu.
Pomohla mi rodina, priateľka. Prvý mesiac bol pre mňa veľmi náročný. Nemohol som spať, bol som nervózny, chodil som s pomocou bariel. Ale keď som už začal chodiť na ihrisko a trénovať, bolo to lepšie a lepšie.
Denis Vavro hovorí v podcaste PRESSko PLUS:
- o pozitívnom teste na covid počas ME v Rusku
- o tom, ako sa uzdravil tak rýchlo, že doktor musí prepísať odbornú literatúru
- kto stojí za jeho dlhými pasmi v rozohrávke?
- o konkurencii na poste stopéra
- kto mu bol oporou počas rehabilitácie?
Ste už po zranení definitívne späť?
Môžem naplno trénovať a prihrávať. Lekár povedal, že by po mojom prípade mali prepísať odbornú literatúru, lebo keď ma videl po šiestich týždňoch, také niečo ešte nezažil. Keď ma otvorili, nemal som tam žiadnu krv, žiadnu vodu.
Mal som byť u neho dnes na kontrole, ale keď zistil, že už tri týždne trénujem s tímom, tak to zrušil.
Máte za sebou zatiaľ dva veľké turnaje v kariére. Ako si spomínate na ME v rokoch 2024 a 2021? Na EURO 2024 ste odohrali každý zápas, ale predtým ste mali v Rusku pozitívny test na Covid 19 a nastúpili ste len na prvý zápas proti Poľsku.
PRESSKO
je podcast o tom, čo nenájdete v športových reportážach. Za projektom stoja športoví novinári Martin Kaigl (moderátor) a Dominik Kríž (producent).
Každý týždeň sa v diskusii na vybranú tému stretávajú športoví novinári a prezrádzajú niečo, čo nedali do svojich reportáží. Bonusom sú 2 epizódy PRESSko PLUS za mesiac so športovcom, ktoré nájdete na YouTube kanáli Sportnetu
Na turnaj v Rusku spomíname často, aj doma. Mama mi zvykne hovoriť, ako sa o mňa bála, ani nespávala.
Po pozitívnom teste nás izolovali v nejakej ubytovni. Ani internet tam nebol. Zapol som si dáta, ale vtedy som sa obával, že mi príde z Ruska vysoká faktúra. Tak som len napísal mamine: Odkáž všetkým, že som v poriadku, všetko je dobré. Napíšem zase za tri hodiny, ahoj. A vypol som internet.
Televízor mal takú malú obrazovku, že sme nevideli ani na loptu v zápase proti Švédsku. Nevedeli sme, kde sme, o tri dni prišla záchranka a oni povedali: Odchádzate domov. Hovorím si, “konečne oslobodenie”.
Sadli sme si do takej plechovej sanitky, bolo to ako v komunizme. Previezli nás do veľkého vládneho špeciálu. Jeden sedel vpredu, druhý vzadu a letuška v strede.
Prišiel som na Slovensko a test bol negatívny. Všetko bolo v poriadku. O dva dni som mohol chodiť po vonku. Volal som trénerovi a on vraví: Keď postúpime, vrátiš sa za nami do Ruska. V duchu som si hovoril. Zasa do Ruska? Zmeňme destináciu. S odstupom času už na to spomínam s úsmevom.
Druhé EURO som si veľmi užil. Niekedy mi vybehne na internete Bellinghamov gól v osemfinále proti Angličanom (1:2 po predĺžení, pozn.). Stále to zabolí, ale myslím, že sa nemáme za čo hanbiť.
Keď pri zakladaní útoku obsadia dôležitého Stanislava Lobotku, vaše dlhé pasy z rozohrávky sú oslobodzujúce. Kto vás to naučil?
Začal ma k tomu viesť Adrián Guľa v Žiline, keďže na tej umelej tráve sa hralo rýchlo a niekedy to bolo treba zmeniť. Mali sme jeden týždeň taký, aby sme loptu posúvali do tých priestorov.
Potom som prišiel do Dánska a tam odo mňa na začiatku príliš nechceli, ale keď videli, že to funguje, tak som v tom pokračoval. Je to o lige a trénerovi, aký štýl chce hrať. Niekedy si aj vypočujem z lavičky poznámky, keď to neurobím.
Napríklad v Luxembursku som prvý polčas počúval z lavičky iba moje meno, aby som to tam posielal. Cez polčas bola taktická príprava iba o mne. Hovorili, že musím zachytiť loptu a dávať ju tam.
VIDEO: Kompletná epizóda PRESSko Plus s Denisom Vavrom
Na post druhého stopéra k Milanovi Škriniarovi je v reprezentácii silná konkurencia. Na toto miesto v základnej zostave ašpirujú Adam Obert či Ľubomír Šatka. Ako to vnímate?
V reprezentácii bola na tomto poste kvalita aj v minulosti. Spomínam si na svoj prvý reprezentačný zraz pred zápasom v Lige národov proti Ukrajine, keď bol v tíme ešte aj Martin Škrtel a vedľa neho hral Miňo Škriniar.
Ani na EURO 2024 som nemal nič dopredu isté, že odohrám vedľa Miňa všetky zápasy. Tréner Calzona dáva nádej každému. Táto rivalita nás posúva dopredu. Do poslednej chvíle nikto nevie, kto ide hrať.
O Miňovi asi nikto nepochybuje. Vždy, keď si ma tréner vybral, tak ma to v duši potešilo a keď si ma nevybral, tak som tam bol pre tých chalanov, aby som im pomohol, keby potrebovali.
Vo Wolfsburgu, kde pôsobíte, sa momentálne pripravuje aj nemecký reprezentačný tím. Máte nejaké informácie z klubu, čo sa u nich deje pred odvetou proti Slovensku?
Nemci si to zabezpečili tak, aby ich nikto nevidel. Podľa informácií, ktoré mám z klubu, sa chystajú najmä na náš zápas.
Súboj proti Luxembursku berú tak, akoby ho už zvládli, ale do toho proti nám pôjdu inak ako v prvom dueli. Budú mať voči nám väčší rešpekt a je len na nás, ako to uchopíme. Je tam šanca, tak o ňu treba bojovať.