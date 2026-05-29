Mexická prezidentka darovala vstupenku. Domorodkyňa si bude užívať duel z prvého radu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová darovala svoju vstupenku na otvárací zápas majstrovstiev sveta (11. júna v Mexico City) domorodkyni, ktorá miluje futbal.
Dvadsaťjedenročná žena tak získala prestížny lístok s označením 00001 do prvého radu na miesto číslo 1.
Sheinbaumová už predtým oznámila, že nebude osobne prítomná v hľadisku na úvodnom dueli MS 2026 na Aztéckom štadióne, ale namiesto toho bude sledovať otvárací ceremoniál a zápas medzi Mexikom a JAR na verejnom priestranstve na námestí Zocalo.
Yolett Cervantesová Cuaquehuová, domorodá žena z východného štátu Veracruz, sa stala víťazkou súťaže, do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc účastníkov.
Mladé ženy predviedli svoj talent s loptou vo videu. Cervantesová Cuaquehuová, bosá a oblečená v tradičnom odeve, predviedla svoje futbalové zručnosti aj na tlačovej konferencii po prevzatí ceny.
„Je vzrušujúce sledovať videá všetkých týchto mladých dievčat,“ povedala Sheinbaumová podľa DPA. Dodala, že víťazka súťaže bude na otváracom ceremoniáli reprezentovať nielen seba, ale celé Mexiko.