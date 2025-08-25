Skrat môže Weissa ml. stáť Európu. UEFA mu udelí vysoký trest, naznačil Kmotrík

BRATISLAVA. Počas odvetného stretnutia 3. predkola Ligy majstrov proti Kajratu Almaty dostal Vladimír Weiss mladší červenú kartu za nešportové správanie. Doteraz sa však nevie, aký bude jeho disciplinárny trest.
V kuloároch sa povráva až o piatich zápasoch mimo súpisky ŠK Slovan Bratislava v pohárových zápasoch na "starom kontinente".
Bez ohľadu na výsledok a celkové skóre so švajčiarskym Young Boys Bern, si slovenský majster zahrá minimálne Európsku konferenčnú ligu, takže dištanc si odpyká ešte počas tejto sezóny v európskych pohárových zápasoch.
Pre web sport24.pluska.sk o tom hovoril generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík mladší: "Je pravdepodobné, že ten trest bude vysoký."
Oficiálne to však stále Európska futbalová únia (UEFA) nepotvrdila a klubu neposlala stanovisko.
"Dozvedel som sa to len pred niekoľkými hodinami doslova z prvej ruky. Vlado mal dostať až 5 zápasov. Všetci sú z toho v šoku a niečo také nečakali," povedal spomenutému webu nemenovaný zdroj z kabíny.
Kmotrík mladší prezradil, že rozhodnutie o výške trestu ešte Slovan neobdržal. "Viac sa k tomu budeme vedieť vyjadriť vtedy, keď konečne príde. Dovtedy nechcem zbytočne vytvárať nejaké špekulácie. Zatiaľ naozaj nevieme, že koľko reálne dostane zápasov."
Je teda možné, že si za svoj tím v pohárovej Európe možno nezahrá. S výškou trestu na päť duelov ráta aj samotný klub, čo potvrdil fakt, že sa Slovan rozhodol nezaradiť Weissa mladšieho na súpisku v dvojzápase play-off Európskej ligy proti Young Boys Bern.
"Je to tak, že pokiaľ hráč nie je napísaný na súpiske, tak mu trest podľa pravidiel UEFA neplynie. Momentálne si tým pádom Vlado neodpykáva trest. Nezaradiť ho na súpisku sa rozhodol tréner Weiss st. a nahradil ho Foningom.
Nechcel logicky blokovať ďalšieho hráča. Ak by dostal Vlado 5 alebo 6 zápasov, tak je jasné, že si pohárovú Európu s najväčšou pravdepodobnosťou už v tejto sezóne nezahrá," dodal Kmotrík pre uvedený web.
Zatiaľ čo Liga majstrov a Európska liga má v ligovej fáze až osem kôl, v konferenčnej to je "len" šesť. Ak by však "belasí" postúpili do vyraďovacej časti, Weiss mladší by si predsa len mohol ešte obuť kopačky a zahrať si v pohárovej Európe za Slovan.
To by ho však musel klub zapísať na súpisku pre danú súťaž, v ktorej si môže slovenský majster polepšiť o nemalé finančné prémie pri priaznivých výsledkoch.